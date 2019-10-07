Дискуссия Айны Неустроевой и Антона Жондорова на «круглом столе» омбудсмена

Выяснение отношений между руководством строительной фирмы «Строй-Академия» в лице Айны НЕУСТРОЕВОЙ и журналистом Антоном ЖОНДОРОВЫМ перешло уже в стадию судебных разбирательств. В пятницу, 4 октября состоялись предварительные слушания по иску в суд владельцев «Строй-Академии» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

До этого – 19 сентября стороны полемизировали на заседании профильной комиссии Общественной палаты г. Якутска, об этом SakhaLife сообщал в статье «Айна Неустроева подала в суд на Антона Жондорова. https://sakhalife.ru/ajna-neustroeva-podala-v-sud-na-antona-zhondorova/

Теперь ареной разбирательств стал «круглый стол», организованный уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я) Айталиной СОКОЛОВОЙ, к которой поступило обращение Айны Неустроевой «о негативном информационном фоне в адрес ООО «Строй-Академия».

На «круглом столе» присутствовали помимо Айталины Соколовой, члены Общественной палаты Алексей КУПРИЯНОВ и Антон Жондоров (он же ответчик в суде по иску Айны Неустроевой), дольщики дома, который строит на Вилюйском тракте «Строй-Академия», представители Торгово-промышленной палаты РС(Я), региональной «Опоры России» и, как стало традиционным на таких мероприятиях, родители бывшего вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА, находящегося ныне под стражей.

Отметим, что ранее омбудсмен Айталина Соколова уже участвовала в событиях вокруг конфликта, разгоревшегося между ООО «Строй-Академия» и группой компаний «Утум». Она хлопотала за смягчение приговора в отношении Георгия КАРАМЗИНА, генерального директора ООО «Утум +», о чем направляла ходатайство в прокуратуру. Так же омбудсмен хотела попасть в СИЗО, чтобы проверить условия содержания Георгия Олеговича, куда не была допущена. Свои действия в поддержку Карамзина Айталина Соколова назвала тогда «актом солидарности и психологической поддержки для родственников».

Региональная «Опора России» и Торгово-промышленная палата Якутии, представители которых были приглашены омбудсменом на «круглый стол», так же направляли в суд ходатайства о смягчении меры пресечения в отношении Карамзина с содержания под стражей на домашний арест.

Так что не совсем понятно, на что рассчитывала Айна Неустроева, обращаясь к уполномоченному по защите прав предпринимателей, уже в силу своей должности омбудсмена, вовлеченному в конфликт, одной из сторон которого является ее «Строй-Академия». Разве что это была некая разведка боем? Или ступень к другим общественным институтам? Однако Айталина Соколова старалась выглядеть объективно.

Айна Неустроева: Автор действовал в интересах своего приятеля!

Айна Неустроева начала с того, что сообщила, что опубликовано 13 негативных статей против «Строй-Академии». По ее мнению, автор этих публикаций Антон Жондоров действовал в интересах своего приятеля Василия Гоголева. По мнению руководителя ООО «Строй-Академия», предпринимателям необходимо объединить усилия для эффективной защиты от информационных атак, которые подрывают деловую репутацию, поэтому она и обратилась к омбудсмену по правам предпринимателей.

Айна Ивановна зачитала свое ранее направленное омбудсмену письмо, в котором просила пригласить на круглый стол других предпринимателей, пострадавших от информационных ударов на различных сайтах и в СМИ. Так же отметила, что хотела услышать мнение уполномоченного по правам предпринимателей на эту ситуацию, узнать, есть ли вообще какие-либо инструменты воздействия.

Но организаторы не пригласили на «круглый стол» других предпринимателей с похожими проблемами. А раз так, естественно, что мероприятие свелось к «разборкам» между предпринимателем Неустроевой и журналистом Жондоровым, хотя в этом формате оно вряд ли было оправдано.

Антон Жондоров: Василий Гоголев мне — не брат, не отец, не жена…

В свою очередь Антон Жондоров отметил, что сейчас идут судебные разбирательства по этому вопросу, и именно суд установит все обстоятельства. По его словам, он как журналист придерживается фактов и никогда не берет деньги за публикации.

— Василий Гоголев мне — не брат, не отец, и тем более не жена, это мой приятель. Я дистанцировался от него, когда готовил материал. Если возникает факт, который требует вмешательства журналиста, то надо об этом писать, будь то Саакян, Петросян или «Строй-Академия». Это просто недобросовестные застройщики. Если дольщики находятся под угрозой, а именно так и было, то надо писать об этом.

Почти как на суде…

Фактически на «круглом столе» начались прения сторон, почти как на судебном заседании.

Айна Неустроева сказала, что прежде чем обвинять человека в недобросовестности, должны быть получены определенные решения соответствующих правоохранительных органов. Она сообщила, что на той неделе вынесено заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) после повальной проверки всех сделок ООО «Строй-Академия», в котором сообщается, что ни один аргумент, который привел Антон Жондоров, не нашел подтверждения.

— Добиваясь объективной проверки фактов, я подавала заявления на саму себя в правоохранительные органы. Само это говорит об уверенности в своих позициях.

Напомним, что после тщательной проверки сведений, указанных в статье Жондорова, по обращению Неустроевой А.И., 21 августа 2019 года СУ СК РФ по РС(Я) вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вывод Следственного комитета – в действиях Неустроевой нет состава преступления. SakhaLife об этом сообщал в статье «Дольщики «Строй-Академии» сказали свое слово» https://sakhalife.ru/dolshhiki-stroj-akademii-skazali-svoe-slovo/

7 октября получилось, что встретившись лицом к лицу, Айна Неустроева и Антон Жондоров тут же углубились в детали своих претензий друг к другу, которые сейчас итак рассматриваются в городском суде. По закону право вершить приговор принадлежит судье…

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РС(Я) Айталина Соколова подчеркнула, что только суд может определить степень правоты и виновности, и предложила высказаться дольщикам.

Дольщики пили валерьянку…

Алексей ХАЛТАНОВ, один из 14 физических лиц – дольщиков многоквартирного дома по Вилюйскому тракту высказался коротко:

— Это неправильно, пока нет постановления суда, писать жирными буквами, что стройку заморозили. Для дольщиков большой стресс – читать такие заголовки, люди постарше даже пили валерьянку. На самом деле стройку приостановили, а не заморозили, а это большая разница.

«Горпроект» поддерживает журналиста

Анастасия МАКСИМОВА, представитель фирмы «Горпроект», одного из дольщиков – юрлиц, входящих в группу компаний «Утум +», сказала: «Айна Неустроева утверждает, что негативные публикации помешали «Строй-Академии» привлечь новых дольщиков, но это не соответствует действительности, так как на сайте УГСЖН РС(Я) появилось уведомление, что «Строй-Академия» не имеет право привлекать средства дольщиков».

При этих словах представителя «Утум+», Айна Неустроева не смогла сдержать своего удивления. Невольно вспомнилось заседание в профильной комиссии Общественной палаты Якутска, когда Антон Жондоров заявил, что Наталья ЧУСОВСКАЯ, на тот момент руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) уволена со своего поста. Наталья Гаврильевна тогда только и нашлась, что сказать: «Впервые слышу!». И в самом деле, на следующий день был опубликован указ главы республики, которым чиновница была отправлена в отставку с формулировкой «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». Выражения лиц обеих женщин в упомянутые моменты было очень похожими…

После уточняющих вопросов Айталины Соколовой выяснилось, что сообщение на сайте появилось лишь 11 сентября, но права привлекать дольщиков «Строй-Академия» лишилась с 1 июля. При этом первая публикация Антона Жондорова появилась 8 июня. Опять же, кто здесь прав и виноват, может решить только суд.

Общественник не был услышан

Член Общественной палаты Якутска Алексей Куприянов, сославшись на особенности менталитета жителей Якутии, подчеркнул значение информации для деловой репутации. Он призвал «охолонить» накал информационного хайпа, который поднялся вокруг разборок между «Утумом» и «Строй-Академией», подняться над ситуацией и взглянуть на проблему под обобщенным углом. «Пора провести красные линии, за которые не стоит заходить предпринимателям в своих разбирательствах», — предложил он. Общественный деятель предложил рекомендовать предпринимателям некие правила игры, но не получил поддержки в собравшейся аудитории.

«Дискуссия» продолжится в суде

Айталина Соколова подчеркнула, что омбудсмен по защите прав предпринимателей не уполномочен выносить решения по таким спорам, его сфера – это юридическая помощь при защите деловой репутации, процедура которой строго регламентируется законодательством РФ. По ее словам, стороны могут в судебном порядке, что сейчас и происходит, предъявить претензии друг к другу, окончательное решение примет суд.

Это и так с самого начала было понятно всем присутствующим, что окончательную точку в разбирательствах между Айной Неустроевой и Антоном Жондоровым поставит судья. «Круглый стол» уполномоченного по защите прав предпринимателей не мог вынести какого-либо правомочного решения.

Если бы круг приглашенных был шире, возможно, дискуссия могла бы перейти в более конструктивное русло.

Отметим, что сегодня тональность диалога между сторонами была менее взвинченной, чем раньше, и Айталине Соколовой удалось направить обсуждение в рамки более-менее выдержанного обмена мнениями.

Интересно, что уже после «круглого стола» Айна Неустроева и Антон Жондоров продолжали спокойно разговаривать друг с другом в коридоре и даже в лифте, и лишь на улице разошлись в разные стороны. Напомним, что им предстоит продолжить свою «дискуссию» в Якутском городском суде 29 октября.

В статье приводятся личное мнение и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес. В статье приводится личные мнения и оценочные суждения Айны Неустроевой и Антона Жондорова.