Дискуссионная площадка: Новые кадры как драйвер развития села

Место и дата проведения: 10 июля с 10:00 – 12:00 часов, в Точке Кипения — Якутск, по адресу ул. Ленина, д. 1 (2 этаж).

Сегодняшнее село может стать современным благодаря новым кадрам, которые будут привносить новшества и улучшения в сельскую жизнь, создадут новые перспективы для развития сельского хозяйства и производства, и таким образом выведут жизнь на селе на новый качественный уровень.

Одним из ключевых учебных заведений Республики Саха (Якутия) по подготовке кадров для сельского хозяйства является Якутская ГСХА.

На сегодняшний день Академия разработала новые образовательные программы, которые должны стать основой для развития сельских территорий в современном ключе.

Для обсуждения различных подходов и практических решений по устойчивому развитию сельских территорий, инструментов поддержки села, обмена идеями и предложениями по повышению качества жизни на селе приглашены представители исполнительных органов государственной и муниципальной власти, общественности, студенты, молодые учёные и профессорско-преподавательский состав ЯГСХА и других учебных заведений, студенты средних профессиональных образовательных организаций, абитуриенты и родители.

В структуру ФГБОУ ВО Якутской ГСХА входят 5 факультетов – Факультет ветеринарной медицины, Агротехнологический факультет, Инженерный факультет, Факультет лесного комплекса и землеустройства, Экономический факультет, Колледж технологий и управления, филиал в с. Октемцы Хангаласского района.

В 2018 году открыты новые учебные подразделения — Факультет лесного комплекса и землеустройства, Колледж технологий и управления, Экономический факультет.

В вузе успешно реализуется многоуровневая система образования на основе европейских стандартов, внедряются новые образовательные программы.

При активной поддержке зарубежных партнеров Академия развивает международное сотрудничество, академическую мобильность студентов.

Участники: представители исполнительных органов государственной власти, студенты, молодые учёные и профессорско-преподавательский состав ЯГСХА и других учебных заведений, студенты средних профессиональных образовательных организаций, абитуриенты и родители.

Для участия в мероприятии необходимо пройти процедуру регистрации и подать заявку по ссылке https://leader-id.ru/event/24113/.

Приглашаем к участию всех желающих!