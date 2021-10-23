21-22 октября состоялся региональный гражданский форум «Здоровый якутянин — здоровое общество», посвященный Году здоровья в Якутии, в онлайн-формате.

Мероприятие проводилось с участием главы и правительства республики, федеральных экспертов, общественных организаций, представителей бизнес-сообществ и др. Форум проходил в режиме видеоконференции на пяти дискуссионных площадках. Цель форума — развитие институтов гражданского общества. Состоялся открытый диалог между представителями некоммерческого сектора, бизнеса, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления РС(Я).

В рамках форума 22 октября, в онлайн-формате была организована дискуссионная площадка «Культура, патриотизм – основы духовного здоровья якутян» на платформе Zoom и в Ютуб.

Модераторами выступили:

— Расторгуев Сергей Васильевич, председатель комиссии по вопросам культуры, искусства и духовного развития Общественной палаты РС(Я), директор АУ «Государственный цирк РС(Я)»;

— Зайкова Надежда Михайловна, ректор Высшей школы музыки РС(Я) им. В.А. Босикова, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Спикеры:

— Борисов Андрей Саввич, Государственный советник РС(Я), директор института геокультурного развития РС(Я), академик Академии Духовности РС(Я);

— Сидоров Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой журналистики ФЛФ СВФУ, к.ф.н., академик Академии Духовности РС(Я);

— Соловьев Дмитрий Иванович, директор МК «Моя история»;

— Гребенников Николай Григорьевич, член Общественной палаты РС(Я), председатель правления ОО «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних войск Республики Саха (Якутия)»;

— Черепанова Альбина Прокопьевна, член Общественной палаты РС(Я), генеральный директор АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», кандидат геолого-минералогических наук;

— Яковлев Айтал Игоревич, к.и.н., доцент Исторического Факультета СВФУ им. М.К. Аммосова;

— Охлопков Николай Николаевич, председатель региональной общественной организации «Э-ХОС», учитель истории Эльгяйской СОШ им. П.Х. Староватова» Сунтарского улуса (района);

— Чудинова Людмила Михайловна — заместитель директора по научно-методической работе, руководитель социально-педагогического центра МБОУ «Майинская СОШ им. В.П.Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» Мегино-Кангаласского улуса (района)

На данной площадке участники форума выступили с интересными докладами, презентациями и предложениями. Обсуждались важные вопросы, затрагивающие сферы культуры, духовного и нравственного развития общества, глобализации и сохранения традиционной культуры, вопросы военно-патриотического воспитания и патриотизма подрастающего поколения, по проблемам общественного сознания и государственности, по сохранению исторических данных и наследия народов с использованием цифровых технологий, о гражданской идентичности в цифровой среде, о новых веяниях в медиа/средствах массовой информации на современном этапе, о необходимости изучения истории своего региона и выпуске новых учебных пособий по истории Якутии, о необходимости расширения программы «Пушкинская карта» для пенсионеров.

По итогам работы пяти дискуссионных площадок форума в завершении Форума состоялось пленарное заседание, на котором выступил глава Якутии Айсен Николаев: «Такие форумы региона проводятся для решения вопросов оздоровления населения не только с помощью медицины, но и путем расширения социальной инфраструктуры, развития культуры, спорта и других ключевых составляющих. Общественное здоровье является куда более сложным понятием, представляя собой совокупность физического и духовного здоровья каждого человека.»

Резолюция, в которую вошли конкретные предложения по оздоровлению общества и рекомендации Государственному Собранию Ил Тумэн, Общественной палате, министерствам и органам местного самоуправления, одобрена и будет дорабатываться. Документ будет опубликован 4 ноября, в День народного единства.