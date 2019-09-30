Дирижер из Великобритании за пультом симфонического оркестра «Symphonica ARTica»

1 октября, в Международный день музыки, Филармония Якутии представляет концерт Государственного симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением дирижера Ханны Шнайдер (Великобритания/США).

Ханна является главным дирижером Оксфордского альтернативного оркестра, музыкальным руководителем Народной оперной труппы и дирижер-ассистентом Оксфордского филармонического оркестра. Часто выступает как приглашенный дирижер с оркестрами России, Великобритании, США, Украины.

В программе концерта прозвучат произведения А. Брукнера – Симфония № 3 и Л. Бетховена – Увертюра «Афинские развалины».

Концерт пройдет в рамках IX Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» и Дней Германии в Республике Саха (Якутия).

Ждем Вас 1 октября в 18:30, ГАРДТ им. А. С. Пушкина

Стоимость билета: 500 рублей

Билеты в кассах филармонии Якутии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж

Телефон для справок: (4112) 47-63-35

Онлайн продажа на сайте: www.filarmony.ru