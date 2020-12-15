Директора СЭГХ Якутска поймали за язык

Он проиграл УК иск о защите деловой репутации

Сегодня, 15 декабря в Арбитражном суде вынесен вердикт по иску управляющей компании «Новатор» к директору Службы эксплуатационного городского хозяйства Якутска Айаалу ЕГИНОВУ.

Напомним, что иск был подан 21 мая 2020 года. Дело рассматривала судья Ульяна СЕМЕНОВА.

Истец, обслуживающий многоквартирные дома в микрорайоне Ильинка с 1 октября 2019 года, обратился с иском о защите деловой репутации.

Читатель помнит, что данный микрорайон в большинстве своем построен строительной фирмой «Черов и К», созданной государственным деятелем Якутии Иваном ЧЕРОВЫМ. Как отзываются деловые партнеры, когда Иван Данилович был еще жив, он старался разруливать многочисленные возникающие вопросы. Когда основателя строительной фирмы не стало, проблемы стали стремительно накапливаться.

Одной из таких проблем стали бесхозные сети холодного водоснабжения и водоотведения в Ильинке.

Как отмечается в исковом заявлении, о наличии «бесхоза» в микрорайоне, не имеющей ответственной обслуживающей организации, 10 октября 2019 года истец направил письмо в Управу Автодорожного округа. Данное письмо осталось без ответа.

Уже 11 октября на насосной станции микрорайона произошла авария, из-за чего в многоквартирных домах отсутствовала холодная вода, давление в индивидуальных газовых котлах упало.

21 октября УК «Новатор» направило письмо заместителю мэра Роману СОРОКИНУ, указывая на произошедшую аварию и вновь поднимая вопрос о «бесхозе», вопрос по которому необходимо решить и определить обслуживающую организацию.

Однако и это письмо, направленное заместителю мэра Якутска по вопросам ЖКХ, осталось без ответа, указано в иске.

22 ноября, а это в Якутске глубокая зима, вновь произошла авария, в многоквартирном доме в Ильине 1/1А перемерзли сети холодного водоснабжения и водоотведения, оставив жильцов без значительной части удобств.

26 ноября УК «Новатор» вновь направил письмо в управу Автодорожного округа об очередной аварии, указывая на то, что необходимо решить вопрос с бесхозом, иначе есть риск перемерзания труб в микрорайоне.

Ответ управа дала лишь 4 декабря, дав ценный совет обратиться в Департамент имущественных и земельных отношений Якутска.

Как видим, управляющая компания била тревогу, хотя она фактически является подрядчиком технического обслуживания. А муниципальные структуры – управа Автодорожного округа и заместитель мэра по ЖКХ сохраняли олимпийское спокойствие.

26 и 29 ноября, наконец, в мэрии состоялись совещания с участием управы Автодорожного округа, руководителя МКУ СЭГХ, заместителя генерального директора «Водоканала» и представителя ДИЗО. Как указано в исковом заявлении, на данных совещаниях было принято решение, что до официальной передачи бесхозных сетей какой-либо организации, их обслуживанием займется «Водоканал».

Истец подчеркивает, что на совещаниях в мэрии не было принято никаких решений о том, что УК «Новатор» должна производить аварийное прикрытие сетей, подменяя собой собственника или ресурсоснабжающую организацию, и не могло быть в силу закона.

7 февраля перемерзли трубы холодного водоснабжения в домах 3/1 и 3/2 Ильинки. Аварию до ночи устраняли совместными усилиями бригада «Водоканала» и сотрудники УК «Новатор».

8 февраля ранним утром жильцы уже четырех домов Ильинки сообщили, что перемерзли трубы. Заявки были переданы в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» и Единую дежурно-диспетчерскую службу Якутска. На место аварии подъехали бригада «Водоканала», потом подтянулись городские службы. Авария была устранена общими усилиями лишь к вечеру следующего дня – 9 февраля.

Все это время сантехники и электрики УК «Новатор» принимали участие в ликвидации аварии.

10 февраля 2020 года, «после ликвидации аварии, без разбирательств, без установления виновных лиц», Егинов Айаал Анатольевич как должностное лицо, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», «совершенно не владея информацией», озвучил на общегородской планерке «не соответствующие действительности сведения», которые затем были распространены через пресс-релиз Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска, считает истец. Так, в этом пресс-релизе сообщается со слов Айаала Егинова, начальника МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», что «основная причина сложившейся ситуации» в «ненадлежащем исполнении своих обязанностей УК «Новатор», «ими не был своевременно устранен засор в сетях канализации дома, что привело к ее перемерзанию и далее – к перемерзанию системы водоснабжения дома». Вторым нарушением Егинов назвал «отсутствие аварийной службы в УК «Новатор».

Как пишет истец, «голословные утверждения» Егинова с подачи пресс-службы мэрии были растиражированы основными СМИ: SakhaLife, SakhaNews, газеты «Якутия» и «Жизнь Якутска», News.Ykt.ru, Якутия.инфо и другими.

Истец еще раз отметил, что бесхозные сети не находятся на его балансе, и у него нет обязанности за ними следить. А также поправляет директора СЭГХ Якутска, что технически перемерзание канализации не в состоянии повлиять на перемерзание сетей холодного водоснабжения.

Несоответствующими действительности назвал истец и другие доводы директора Егинова. Например, отсутствие у УК «Новатор» аварийно-диспетчерской службы. Несправедливость этого утверждения была доказана проверкой Госстройжилнадзора, о чем имеется акт проверки.

Кроме этого, отмечает истец, руководителем Егиновым дана неверная информация о том, что жильцы хотят сменить управляющую компанию. Инициатором смены УК являются не жильцы, а управа Автодорожного округа, пишет истец.

Истец ссылается на Жилищный кодекс, по которому инициаторами таких мероприятий могут выступать только жильцы, а не органы местного самоуправления.

Таким образом, директором Егиновым как должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, а также публичным статусом, даны не соответствующие действительности сведения о виновности истца.

Истец приводит доказательства своей собственной правоты.

И указывает, что данные сведения являются порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Истец относится к субъектам малого бизнеса.

Истец указывает, что данные сведения оказались известны широкому кругу лиц – жителям города Якутска, а также потенциальным партнерам и клиентам, что негативно отразилось на деловой репутации юрлица и повлекло причинение репутационного вреда. Как сообщает истец, из-за данных публикаций были сорваны переговоры по переводу двух многоквартирных домов в управление УК «Новатор», прилагая адреса и деловую переписку.

По мнению истца, распространенные недостоверные сведения послужили для конкурентов рычагом давления на жилфонд в части профессиональной несостоятельности истца.

Истец сообщает, что 23 апреля в адрес Егинова было направлено претензионное письмо с требованием опровержения в СМИ озвученных им сведений. Однако Егинов отказался.

Истец просит Арбитражный суд признать сведения, распространенные Егиновым, недостоверными, обязать его опровергнуть их тем же способом, и возместить 6 тысяч рублей госпошлины.

Данное дело рассматривалось в суде с лета 2020 года. И вот сегодня вынесено решение суда. Два часа длилось судебное заседание. На нем присутствовала юрист мэрии Якутска Лариса ЕФРЕМОВА, которая уверяла суд, что обвинения в адрес УК носили характер «оценочного суждения». Так же защита напирала на то, что директор Егинов не распространял порочащую УК информацию.

Однако выступление Егинова на общегородской планерке и публикация этой информации на официальном сайте мэрии Якутска якутск.рф, сыграли свое значение, что и было учтено судом.

Самым интересным во всей этой истории является тот факт, что муниципалитет пытался переложить на УК свои собственные невыполненные обязательства в части бесхозных сетей.

В суд был представлен документ из УГСЖН – управления государственного строительного и жилищного контроля Республики Саха (Якутия) за подписью заместителя руководителя П.В. КОРНИЛОВА от 30 ноября 2020 года № 01-26-10942. Надзорный орган тоже высказал свое мнение. В документе подчеркивается, что на орган местного самоуправления возложена обязанность передать бесхозные объекты в эксплуатацию гарантирующей организации. Между тем, мэрия Якутска не приняла меры по определению гарантирующей организации, отметил надзорный орган.

В общем, почти год шли разбирательства по этому делу, полгода из них в судебной инстанции. Отвлекались силы, средства, время. И вот сегодня Арбитражный суд Якутии вынес вердикт: иск УК «Новатор» удовлетворен полностью, директору СЭГХ Якутска Айаалу Егинову придется опровергнуть сведения, которые он распространил на общегородской планерке 10 февраля 2020 года, и компенсировать расходы УК «Новатор» на суд. И если на первые заседания суда ответчик направлял своих представителей, в том числе и прямых подчиненных по доверенности, то сегодня Айаал Анатольевич присутствовал лично.

Ответчик может обратиться в апелляционную инстанцию.

Мотивированное решение суда стороны получат в установленный законодательством срок.