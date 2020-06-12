Директор Юнганс рассказал, кого сократят в ГТОиБ и почему

Как только в Государственном театре оперы и балета Якутии им. Суорана Омоллоона пронеслась весть о предстоящих сокращениях, сразу несколько членов коллектива привычно обратились в SakhaLife. Постоянный читатель помнит, что SakhaLife посвятил ряд публикаций острым ситуациям, имевшим место в этом театре.

SOS! – ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА ИНКОГНИТО

На этот раз несколько информаторов рассказали следующее. Отметим, что все они пожелали остаться инкогнито, и трудно их за это осуждать, ведь никто не желает быть сокращенным, то есть остаться без куска хлеба.

Фото ЯСИА

— В театре грядут сокращения, и это точно. Все делается со ссылкой на министерство культуры. Сообщается о сокращении 11 штатов, в том числе и творческих. В их числе – главный балетмейстер театра Мария САЙДЫКУЛОВА и главный режиссер театра Прокопий НЕУСТРОЕВ. Как театр может работать без главного режиссера? Как музыкальный театр может быть без главного балетмейстера?

Фото с сайта ГТОиБ

— Сокращения идут, но при этом открываются и новые ставки. В том числе, и ставка худрука, которую директор Сергей Юнганс будет занимать сам, дополнительно к ставке директора театра.

— Он открыл ставку помощника директора театра, которой прежде не было, и пригласил на этот пост своего друга, фамилию не знаем, он как-то тихо приехал, тихо влился. Зовут его Максим Валежанович. Кто он такой – связан ли хоть как-нибудь с театром –не знаем, потому что нас никак с новым работником не знакомили.

— Ходят слухи, что все согласовано с профкомом театра, который возглавляет Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ. Вообще, наш профком очень беззубый. Когда директором был Сергей СЮЛЬСКИЙ, и увольнял людей, профком никогда не возражал, не вступался за членов коллектива. А сейчас и подавно не будет. Ведь с уходом главного режиссера Прокопия Дмитриевича на авансцену выходит режиссер-постановщик Татьяна САВВИНОВА, родная дочь Анны Дьячковской, так что все понятно…

— В числе увольняемых есть и Леонид АКИМОВ, единственный дипломированный специалист среди машинистов сцены. Эта должность предполагает наличие специальных знаний и компетенций. Кулисы театра – это не просто занавес закрывать, есть серьезные инженерные сооружения, в которых надо разбираться.

— С приходом Юнганса в не проводятся планерки и Худсоветы. О планах директора на новые постановки мы узнаем из СМИ. Худсовет в последний раз заседал в ноябре прошлого года в связи с сольным концертом Айталины АДАМОВОЙ-АФАНАСЬЕВОЙ. У нас нет обсуждения планов, директору, видимо, не интересует мнение коллектива, специалистов. В его планах – постановка «Сильвы», «Летучей мыши» и т.д. То есть, из театра оперы мы превращаемся в театр оперетты. Екатериной ТАЙШИНОЙ была предложена постановка «Анны Карениной» на музыку русских композиторов. Но театр будет ставить зарубежные постановки – «Сильву», «Кармен» и другие.

— Мы не понимаем, как театр оперы и балета может работать без главного режиссера и главного балетмейстера, ведь это ключевые фигуры. Если директора не устраивают персоналии Прокопия Дмитриевича Неустроева и Марии Васильевны Сайдыкуловой, которые отдали театру значительную часть своей жизни, поставили множество спектаклей, наверно, можно было найти какой-то способ уволить их, но все-таки оставить эти ставки…

— Мы не понимаем, зачем увольнять костюмеров, билетеров и т.д., которые получают очень скромную зарплату, если директор одновременно пачками приглашает специалистов на постановки спектаклей из-за пределов республики, которые, надо полагать, дорого обходятся театру. Значит, в театре деньги есть.

— Просим вас поговорить с директором театра, потому что у нас нет возможности спросить у него напрямую, профком не работает, интересы наши не защищает. Все новости о театре мы узнаем из СМИ.

ПОЗИЦИЯ МИНКУЛЬТУРЫ

Выслушав эти и другие мнения членов коллектива ГТОиБ, SakhaLife направил запросы в администрацию театра и в профильное министерство — культуры и духовного развития республики. Минкультуры отреагировали оперативно. Вот что сообщила SakhaLife пресс-секретарь ведомства Наталья ЧЕМАШКИНА:

— Руководство ГТОиБ утвердило новое штатное расписание с 1 сентября на новый сезон с сокращением 11 штатных единиц. Министерство культуры и духовного развития Якутии утвердило это штатное расписание с примечанием – предложить высвобождаемым трудоустройство, возможный перевод их на аутсорсинг или с сохранением и переводом оплаты их труда через внебюджетные источники. Но окончательное решение принимает руководство театра, поэтому вам лучше переговорить с ними.

ДИРЕКТОР ГТОиБ О ГЛАВНОМ И ЛОКАЛЬНОМ

Фото из соцсети

Из ГТОиБ не удалось получить оперативный ответ, но директор театра Сергей ЮНГАНС предложил встретиться и поговорить вживую. Это всегда дольше, но можно задать больше вопросов. И вот какой разговор состоялся.

— Сергей Сергеевич, прежде всего, сочувствую, что пандемия отменила премьеру балета «12 стульев», к которой было столько подготовки.

Фото с сайта Минкультуры

— Пандемия скорректировала планы всех театров! 4, 5 и 6 июня должна была состояться премьера оперетты «Сильва». Когда-то в нашем театре была оперетта Штрауса «Летучая мышь», и этот спектакль был очень популярен среди зрителей! Есть несколько оперетт, которые являются классикой своего жанра, высокими образцами мирового музыкального театра. Эти спектакли включают в свои репертуары лучшие оперные театры мира. Балет «12 стульев», оперетта «Сильва», опера «Кармен» и балет «Благословенные узоры» на музыку якутского композитора Кирилла ГЕРАСИМОВА были запланированы как основные события текущего года. Классическое искусство – приоритет в нашем театре. При этом, мы уделяем внимание и современному искусству, а национальное искусство народа Саха, часть мирового музыкального искусства, является важной частью репертуара нашего театра. Только в гармонии всех этих направлений мы сможем удовлетворять запросы наших зрителей.

Фото из соцсети

Зрительный зал театра, рассчитанный на 600 мест, предполагает классические постановки, апробированные формы работы. Наряду с классикой мы предлагаем и другое, камерное направление. Мы стремимся дать театральным гурманам абсолютный эксклюзив. То есть, мы работаем для широкой зрительской аудитории, для искушенного зрителя и для детей, а также планируем запустить проект для детей начиная с 0+. Спектакль, музыка — для 30-ти малышей. Доказано, что ребенок, находясь в утробе матери, уже воспринимает музыку. Так что младенцы – тоже могут стать нашей аудиторией. Также мы планируем запустить проект «Школа театрального журналиста». Дети смогут познакомиться с азами театральной журналистики, написать статью о спектакле. Театр может стать их потребностью, средой обитания. Тем самым, мы воспитываем своих будущих зрителей.

Фото с сайта Минкультуры.

— Имеющаяся театральная труппа готова ко всем этим инновациям и экспериментам?

— У нас замечательная труппа.

Фото SakhaLife

— Как «новая метла» что вы изменили?

— Мы перестали вывешивать на фасаде театра афиши сторонних мероприятиях, проходящих на нашей сцене. Главный приоритет – это наши спектакли. Если на гастроли приехал другой театр – вопросов нет! Предоставляем сцену. Но мы отошли от такой практики, когда за деньги театр могли арендовать под любые проекты. Мы подняли арендную плату. За счет этого уменьшили количество дней, когда театр сдается в аренду. И мы рассматриваем, под какой проект, зачем люди хотят арендовать наше помещение. И далеко не всегда предоставляем его, подходим избирательно. Мы всегда помним, что уставная цель театра – производство и прокат спектаклей.

Фото с сайта Минкультуры

— Но деньги театру тоже нужны…

— Под любую постановку нужны ресурсы – людские, финансовые, материальные. Бюджет нам дает субсидию на выполнение государственного задания (зарплата и оплата жилищно-коммунальных услуг). Все! Под все проекты, постановки надо искать финансирование – привлеченные средства, гранты, допдоходы, спонсорские пожертвования и так далее.

Существует приказ Министерства культуры и духовного развития Республики о предельной штатной численности. С 1 мая 2020 года это 360 штатных единиц, с 1 сентября – 349. Сейчас у нас 360 сотрудников, к 1 сентября мы должны сократить штат на 11 единиц.

Встает вопрос – кого именно сократить, какие штаты? Если бы это зависело от меня, я бы ввел еще, порядка, 40 штатов. Нам нужны артисты балета, хора, нужны музыканты в оркестр и другие специалисты. Оптимизация в культуре идет не только в нашем театре, но и в других учреждениях.

И тут я почувствовал, что во мне уживаются две личности: руководитель и человек. Руководитель обязан сократить 11 ставок. А человек во мне сострадает, сочувствует, внимает ситуации, ведь за каждой ставкой стоит конкретный человек, его судьба, его семья. Я раздумывал долгое количество времени… Прикидывал и так, и эдак. Разные были варианты. Очень долго прорабатывал и взвешивал.

Главная цель – развитие театра в нынешних условиях. Надо по-новому смотреть на театр. Государство, спасибо ему, дает возможность нам работать. И с этими 349 штатными единицами, мы можем развиваться, двигаться вперед.

— Но Минкультуры не диктует, какие именно ставки сокращать.

— Мероприятия по сокращению штата и работников проходят во исполнение приказа Министерства культуры и духовного развития Республики от 28 апреля 2020 года №212 с соблюдением норм трудового законодательства РФ.

Приказом Минкультуры и духовного развития РС (Я) установлена предельная численность работников театра с 01.05.2020 360 штатных единиц, с 01.09.2020 – 349.

Согласно ФЗ «Об автономных учреждениях» и Устава театра, к компетенции театра относятся вопросы формирования и утверждения штатного расписания.

Таким образом, во исполнение приказа, которым определена предельная численность работников театра с 01.09.2020 года, театром определены должности и работники, подлежащие сокращению.

— И какие конкретно штаты будут сокращены?

— Если конкретно, то с 1 сентября будут сокращены две ставки костюмера, два билетных контролера, два гардеробщика, один старший администратор, один механик кинотехнологического оборудования, один начальник отдела, главный балетмейстер и главный режиссер.

— Сергей Сергеевич, известно, что вы выросли в театре. Разве может быть театр без главного режиссера? А театр оперы и балета – без главного балетмейстера?

— Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, главный балетмейстер, который проработал в театре много лет, замечательный специалист, она поставила большое количество спектаклей. Это было очень сложным решением. Мы продолжим с ней сотрудничество, но в другой форме.

В театре есть ставка балетмейстера-постановщика (управляющего балетной труппой). На этой ставке работает Екатерина ТАЙШИНА, которая до недавнего времени была Примой-балериной нашего театра. Это человек, который вырос в театре, хорошо знает особенности работы артистов балета, имеет балетмейстерское образование. Считаю, что в условиях сокращения численности штатного расписания, принято оптимальное решение.

Что касается главного режиссера, Прокопий Дмитриевич НЕУСТРОЕВ тоже посвятил большое количество лет нашему театру, и с ним мы тоже продолжим сотрудничество в другой форме.

В театре есть ставка режиссера-постановщика, которую занимает Татьяна САВВИНОВА.

Кроме этого, часть полномочий главного режиссера отходит заведующему режиссерским управлением и художественному руководителю.

— Постойте, в театре нет худрука. Значит, в условиях сокращения штатов вводятся и новые ставки?

— 0,5 ставки художественного руководителя введена с 1 июня 2020 года.

— Вы сами являетесь директором театра тире художественным руководителем?

— Это оптимальное сочетание, когда руководитель театра является и худруком. Данный принцип работы упрощает взаимодействие творческого и административного персонала.

— Нам известно, что у вас есть помощник, который приехал из-за пределов республики. Какие еще новые ставки введены в театре и кого вы еще привезли?

— Изменение штатной структуры учреждения — это живой процесс развития организации. Театр меняется, появляются новые отделы. Это вопрос внутренней политики учреждения.

Главное сегодня — импорт компетенций.

— Это как?

— Мне бы хотелось, чтоб приезжали режиссеры, балетмейстеры, дирижеры, артисты, разные творческие специалисты на конкретные проекты. Когда приезжает новый специалист, он смотрит свежим взглядом на театр, и дает шанс нашим артистам проявить максимум творческого потенциала, раскрыть себя с разных сторон. Это необходимо для развития театра.

— Но если у театра есть возможность приглашать специалистов из-за пределов республики, зачем сокращать местные кадры? Ведь гастролеры обходятся дороже, чем те, кто здесь работают.

— Как уже говорилось, бюджет финансирует выполнение государственного задания (фонд оплаты труда и содержание здания). Сокращается ФОТ – необходимо сокращать ставки, и это требование, которое мы обязаны выполнить.

— Эти 11 человек, чьи ставки подлежат сокращению – они в курсе?

— Все они в курсе. С руководителями, творческими работниками я разговаривал лично.

— И как они восприняли эту новость?

— С пониманием. Старался быть с ними максимально честным, объяснить ситуацию. Это очень тяжело морально. Каждый из нас может оказаться в такой же ситуации…

Все эти мероприятия мы проводим с соблюдением трудового законодательства. Предупреждаем работников за два месяца. Вручаем им уведомления. В случае, если они не найдут другую работу, мы будем оплачивать им зарплату в течение 6-ти месяцев. По тем ставкам, которые не единичные, например, костюмеры, всего их в театре семь, сокращению подлежат две из них, была создана комиссия, которая вникала, определила приоритетное право, и внесла рекомендации. Такие комиссии учитывают стаж, звания, компетенции и другие моменты.

Фото с сайта Минкультуры.

— Возможно, вы принимали сокращения по ставкам с учетом персоналий? Были ли конфликты с главным режиссером, главным балетмейстером и другими специалистами?

— Нет, никаких конфликтов не было. Я всегда сохраняю холодный ум, придерживаюсь нейтральной позиции и не примыкаю ни к одной группировке. Когда говорят, что у нас четыре коллектива – опера, балет, хор и оркестр, я всегда подчеркиваю, что у нас один коллектив. Есть особенности, есть специализация, но мы все – одно, работаем на единую цель. Просто надо сократить 11 ставок. Это могли быть и другие, и в таком случае, вы задавали бы вопросы по ним.

На планерке в Минкультуры. Фото с сайта Минкультуры.

— Это уже окончательное решение или оно может быть изменено?

— Решение принято, документально оформлено и изменению не подлежит.

— Эти сокращения согласованы с профкомом театра?

— Мы уведомили профсоюзный комитет театра о предстоящих процедурах.

Фото из соцсети.

— Почему вы не проводите планерки и худсоветы? Члены коллектива говорят, что о планах театра по новым постановкам они узнают из СМИ.

— Планерки, худсоветы – это внутреннее дело театра. Есть разные формы работы. Не обязательно разговаривать, сидя за столом в кабинете директора. Я предпочитаю посещать цеха, где люди раскрываются более полно. Разговариваю с ними, выслушиваю, вникаю. На своем рабочем месте они раскрываются более полно, чем будучи приглашены в кабинет директора. Другое дело, что мы почти три месяца в условиях пандемии. Худсовет проводится по мере необходимости, когда есть тема. Тем не менее, я всегда на связи с коллективом.

Фото из соцсети.

Фото из соцсети.

Фото из соцсети.

— Как вы резюмируете все вышесказанное?

— Есть цель – развитие театра. Есть стратегия, движение к этому. То, о чем мы сегодня подробно говорили – взгляд локальный. Коллектив и после сокращений способен двигаться к основной цели. Мы работаем для зрителя, мы стремимся, чтоб в театр приходил зритель и его ожидания оправдывались. И мы, безусловно, продолжим эту работу.

Фото с сайта Минкультуры

Фото с сайта Минкультуры.

— В условиях пандемии, надо полагать, появились новые идеи?

— На самом деле, времени стало не больше, а меньше. Появилось много отчетной работы. Но идеи, конечно, есть. Пока не готов их озвучить для СМИ. Идеи должны кристаллизоваться, дозреть. Я обычно говорю взвешенно, ничего лишнего.

— Вы не жалеете, что приехали работать в музыкальный театр Якутии?

— Ни капли! Я предан Театру в принципе. И нашему театру, в частности. Есть цель. Замечательный коллектив, любимая работа, хороший зритель.

Фото с сайта Минкультуры.

Таким образом, согласно приказу минкультуры в ГТОиБ 1 сентября будут сокращены 11 ставок, включая творческих руководителей театра. Свою позицию высказали директор театра и министерство культуры.

Фото из соцсети.

SakhaLife следит за развитием событий и готов предоставить трибуну и другим заинтересованным сторонам.