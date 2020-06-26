Директор Юнганс об «удручающем состоянии дел» в ГТОиБ

Достоянием общественности стало письмо, направленное директором Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Сергеем ЮНГАНСОМ главе республики Айсену НИКОЛАЕВУ 12 мая. Копию письма с входящими номерами опубликовал сегодня телеграм-канал «Аартык».

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