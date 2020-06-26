26.06.2020
13:52
534

Культура & Образование

Директор Юнганс об «удручающем состоянии дел» в ГТОиБ

Достоянием общественности стало письмо, направленное директором Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Сергеем ЮНГАНСОМ главе республики Айсену НИКОЛАЕВУ 12 мая. Копию письма с входящими номерами опубликовал сегодня телеграм-канал «Аартык».

Фото: из соцсети.
Источник: Телеграм-канал «Аартык».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх