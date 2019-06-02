АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
14
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.38
 72.84
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.06.2019, 17:00
Общество
Резонанс
Директор якутских кладбищ ездил без прав
02.06.2019, 15:49
Происшествия
Instagram
Серьезное ДТП в Якутске
02.06.2019, 15:46
Погода
Потепление — погода в Якутске на завтра
02.06.2019, 14:10
Якутия
В Якутии провели первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019»
02.06.2019, 12:49
Якутия
Ассоциация «Русский лес» вручит премию ответственным лесопользователям Якутии
02.06.2019, 11:44
Якутия
В Якутске стартовал четвёртый этап Национального лесного форума
02.06.2019, 11:42
Происшествия
В Якутии произошло 10 пожаров
02.06.2019, 10:25
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
02.06.2019, 0:57
Общество
Сегодня день рождения депутатов, музыканта и адвоката
02.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп воскресенье 2 июня
01.06.2019, 22:53
Погода
Ветер и дождь — погода в Якутске на завтра
01.06.2019, 22:19
Якутия
Айсен Николаев поздравил многодетную семью Кемлиль
01.06.2019, 19:22
Экология
Теперь можно посмотреть на Колыману и Ломоносова «в айсбергах»
01.06.2019, 18:16
Якутск
Год добрососедства: Национальные общины города обсудили модель будущего столицы
01.06.2019, 14:01
Якутия
Айсен Николаев: Родчевская школа стала настоящей кузницей кадров колымской интеллигенции
01.06.2019, 12:00
Общество
Депутат Николай Васильев поздравляет с Международным Днем защиты детей
01.06.2019, 11:56
Общество
Позитив
Джуровича переизбрали
01.06.2019, 11:44
Общество
Дети ждали работодателей, но их было мало
01.06.2019, 11:39
Экология
В устье Лена вскроется на 2-3 суток раньше
01.06.2019, 10:58
Происшествия
Пожар в 9-тиэтажке Мирного
01.06.2019, 10:42
Экономика
«КАМЕЛЕК» совместно с АЗС ЯТЭК открыли праздничную акцию
01.06.2019, 8:45
Культура & Образование
Анонс
В Якутске откроется летняя школа для ювелиров от Британской высшей школы дизайна
01.06.2019, 8:40
Общество
Айсен Николаев поздравляет с Днем защиты детей
01.06.2019, 8:39
Общество
Председатель лиги отцов поздравляет с 1 июня
01.06.2019, 8:37
Политика
Эксклюзив
Как сложилась судьба мастодонтов якутской политики?
01.06.2019, 8:36
Общество
Фотофакт
Якутяне встретились с новоизбранным мэром Риги
01.06.2019, 0:56
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналистов
01.06.2019, 0:27
Культура & Образование
Абитуриент – 2019: В СВФУ выделено 3527 бюджетных мест
01.06.2019, 0:01
Гороскоп
Гороскоп на субботу 1 июня
31.05.2019, 23:50
Общество
“Бичик” в книжном фестивале Москве
31.05.2019, 23:12
Общество
Ленская нефтебаза провела субботник
31.05.2019, 22:57
Общество
Фотофакт
Виктор Федоров принял участие в шоу!
31.05.2019, 22:38
Общество
Айхал Габышев отреставрирует памятник!
31.05.2019, 22:35
Якутск
Анонс
1 июня в Якутске стартует VII дворовая спартакиада школьников
31.05.2019, 21:35
Общество
Якутяне посетили акцию “Международный день соседей”, несмотря на проливной дождь
31.05.2019, 20:46
Происшествия
Резонанс
Глава Чурапчинского района предстанет перед судом
31.05.2019, 19:02
Судебная хроника
Эксклюзив
В суде просмотрена видеозапись, как человек, похожий на Местникова, снимает деньги с банкомата
31.05.2019, 18:47
Общество
Фотофакт
Аэропорту Якутска присвоено великое имя
31.05.2019, 17:52
Происшествия
В Нерюнгри задержали «медвежатников»
31.05.2019, 17:42
Культура & Образование
Анонс
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Государственного цирка!
31.05.2019, 17:27
Экология
Медведица Хаарчаана переедет в новый вольер
31.05.2019, 17:06
Происшествия
В Якутии мужчина похитил септики для туалета
31.05.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
31.05.2019, 16:50
Сахалыы
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (үһүс чааhа)
31.05.2019, 16:40
Культура & Образование
Издательство «Бичик» представит книги на Красной площади в Москве
31.05.2019, 16:30
Культура & Образование
В Якутии стартует XII Международный летний институт
31.05.2019, 16:20
Экономика
Эксклюзив
Водолазный костюм для… капитана
31.05.2019, 16:10
Экономика
На фирменных заправках «ЯТЭК» — «Питстарт» снова в деле!
31.05.2019, 16:00
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске грядут «Фанфары земли Олонхо»
31.05.2019, 15:45
Общество
Якутскэнерго проводит акцию для добросовестных потребителей «Удачный платеж»
31.05.2019, 15:35
Общество
Предложения профсоюзов Якутии включены в резолюцию X Съезда ФНПР
31.05.2019, 15:25
Якутия
С железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе до Якутска будут курсировать автобусы
31.05.2019, 15:14
Происшествия
Эксклюзив
Мошенничество в авиакомпании «Якутия»? Идет следствие
31.05.2019, 15:10
Экология
Фотофакт
В Вилюйском районе продолжают убирать космический мусор
31.05.2019, 15:00
Происшествия
Двое детей на велосипедах стали жертвами ДТП
31.05.2019, 14:45
Культура & Образование
Высшая школа музыки посетила Японию
31.05.2019, 14:30
Политика
«ЕР» выступила за создание Фонда защиты и поддержки обманутых дольщиков «Дом.Якутия»
31.05.2019, 14:20
Якутск
1 июня в Якутске на 40 минут перекроют движение по центру
31.05.2019, 14:10
Якутск
1 июня в Якутске во время «Зеленого марафона» перекроют улицы
31.05.2019, 14:00
Якутия
Анонс
5 июня – Общереспубликанский день приема граждан
31.05.2019, 13:45
Судебная хроника
В Якутии любитель выпить за рулем на 3 раз получил реальный срок
31.05.2019, 13:30
Якутия
Большие надежды Ил Дархана
31.05.2019, 13:15
Экономика
Якутскэнерго: стартует акция «Погаси долги без пени!»
31.05.2019, 13:05
Культура & Образование
Анонс
ВШМ Якутии приглашает на прослушивания
31.05.2019, 13:00
Якутия
Коллекционеры Якутии соберутся на съезде
31.05.2019, 12:51
Происшествия
Экстра
Ужасная трагедия в Якутии
31.05.2019, 12:43
Происшествия
«Кэшбэк» — новая уловка мошенников
31.05.2019, 12:37
Финансы
АЭБ вручил транспортные карты волонтерам цифрового вещания
31.05.2019, 12:25
Якутия
В Якутии внедрят план профессиональных стандартов
31.05.2019, 12:12
Сахалыы
Репортаж
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (иккис чааhа)
31.05.2019, 12:04
Экономика
Железные дороги Якутии готовятся к историческому событию
31.05.2019, 11:53
Общество
В Якутии санитарка защитила свои права
Архив новостей
Общество
2 июня 2019, 17:00
1402

Директор якутских кладбищ ездил без прав

В муниципальной газете «Эхо столицы», в номере от 31 мая 2019 года вышла заметка о том, что в отношении руководителя МБУ «Ритуал» Ильи Михайловича Фомина возбуждено административное дело.

Наша редакция решила проверить данную информацию, и мы выяснили следующее:

24 мая 2019 года состоялось заседание суда, на котором Илья Фомин полностью признал себя виновным в совершение правонарушения: управления автомобилем, будучи лишенным, водительских прав (ч. 2 ст. 12.7  КОаП).

За что руководителя МБУ «Ритуал» лишили водительских прав? Процитируем решение Вилюйского районного суда от 12 декабря 2018 года (Дело № 12-99/2018):

«он ехал домой после праздничных мероприятий, был в приподнятом настроении и спешил домой. Когда его остановили по <*****> он возмутился остановкой его машины, т.к. он ничего не нарушал. Произошла словесная перепалка с сотрудником ГИБДД <*****>. Потом он заявил, что от него пахнет алкоголем, и что его надо освидетельствовать на предмет потребления алкоголя. Его пригласили в служебную автомашину и начали писать протокол. В процессе разговора с сотрудником Фомин И.М. спросил: «Я могу отказаться от освидетельствования?», он ответил: «Это ваше право», тем самым он сознательно ввел его в заблуждение. Он уверенный, что находится в трезвом состоянии, сказал, что не поедет никуда освидетельствоваться, так как спешит домой».

«Он» – это Фомин И.М. За нарушение ч.1 ст.12.26 КоАП, он был решением суда оштрафован и лишен водительских прав на полтора года.

Как видим, потеря водительских прав для руководителя кладбищ Якутска, не стало фатальным препятствием для езды по городу.

СПРАВКА:

И до инцидента с вождением без прав, имя Ильи Фомина появлялось в якутских СМИ и медиа.

В сентябре 2015 года, Илья Фомин возглавляет МУП «Ритуал» и уже в ноябре того же года становится героем новостей (https://news.ykt.ru/article/36861):

2 ноября, директор МУП «Ритуал» Илья Фомин издал приказ о введении платных тарифов на услуги въезда на территорию кладбища. Приказ вступил в силу в тот же день.

Все бы ничего, но вскоре выяснилось, что взимание платы за въезд на территорию Маганского кладбища оказалось незаконным.

Прокуратура Якутска опротестовала противоречащий федеральному законодательству приказ и он был отменен. (https://yakutiamedia.ru/news/473391/?from=70).

Прокуратура выпустила даже следующее объявление:

«Разъясняем, что граждане, которые до отмены приказа оплатили проезд на территорию кладбища, вправе обратиться за возвратом своих денежных средств в МУП «Ритуал». В случае отказа в возвращении денег, граждане могут обратиться в мировой суд по месту жительства.»

(http://proksakha.ru/novosti/vnimaniyu-grazhdan-oplativshikh-proezd-na-territoriyu-kladbishha/)

Это был не единственный отмененный надзорными органами приказ. На сайте антимонопольной службы есть перечень приказов подлежащих отмене:

Дело №02/4587. УФАС предупреждает о необходимости принятия мер о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства путем отмены Приказов МУП «Ритуал» от 19.05.2016 № 24, от 23.05.2016 № 25, от 31.05.2016 № 27, от 01.06.2016 № 28.

Дело №02/3205. В связи с наличием в действиях МУП «Ритуал» ГО «город Якутск» признаков нарушения антимонопольного законодательства, УФАС предупреждает о необходимости прекращения указанных действий путем: Отмены приказа МУП «Ритуал» ГО «город Якутск» №7 от 10.03.2017 «Об ограничении захоронений на секторах Маганского кладбища».

Из недавних новостей касательно МБУ «Ритуал»:

В прошлом месяце закончилась судебная эпопея антимонопольных органов с  мэрией Якутска и МБУ «Ритуал».

По результатам рассмотрения заявления Якутским УФАС России в отношении мэрии Якутска было выдано предупреждение о прекращении действий, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства путем отмены:

  1. Распоряжения ОА г. Якутска №1401р «Об ограничении погребений на территории Маганского кладбища»;
  2. Постановления ОА г. Якутска №181п «О закрытии кладбища для нового захоронения на территории городского округа «город Якутск»;
  3. Постановления ОА г. Якутска №123п «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «город Якутск».

Суд кассационной инстанции подтвердил законность предупреждения Якутского УФАС России и теперь мэрия Якутска должна отменить свои распоряжения.

(http://sakhaday.ru/news/ufas-usmotrel-narushenie-antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-zakrytii-kladbishha-v-yakutske/)

(https://regnum.ru/news/2629303.html)

Цитата из решения арбитражного суда Восточно-сибирского округа:

«антимонопольный орган пришел к выводу о том, что администрация, издав постановление № 181п, распоряжение № 1401р, предоставила содержание территории кладбищ исключительно МБУ «Ритуал», тем самым создала необоснованные барьеры и препятствия входа другим хозяйствующим субъектам на данный рынок, а также необоснованно препятствовала осуществлению ими деятельности на этом рынке, поставила МБУ «Ритуал» в неравные, более выгодные условия, обеспечивающие возможность осуществления организации похорон и предоставления связанных с ними услуг, а также необоснованно препятствует деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, создает условия для не проведения уполномоченными органами обязательных торгов».

Как видно по сообщениям в СМИ, решениям суда и прокурорским актам – деятельность Ильи Фомина на посту директора легкой не назовешь. Сейчас же из-за лишения водительских прав по решению суда, директор МБУ «Ритуал» перешел в категорию «пассажиров». Учитывая расстояния между офисом в центре города и вверенными ему пригородными кладбищами – это не облегчит ему работу.

Конечно, мэрия Якутска может поддержать своего человека и предоставить Илье Михайловичу водителя, но будет ли оно так?

P.s. Недавно Комиссия УФАС по РС(Я) предписало мэрии Якутска прекратить нарушение антимонопольного законодательства и исключить из устава МБУ «Ритуал» функций по содержанию мест захоронений на территории городского округа «город Якутск».

Источник: Алексей Харитонов, Сетевое издание «SAKHALIFE.RU». В статье указывается личное мнение и оценочные суждения автора по поводу событий вызвавших широкий общественный интерес.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2019, 12:51
Происшествия
Экстра
Ужасная трагедия в Якутии
31.05.2019, 12:49
Без рубрики
В Якутии будут финансировать обучение предпенсионеров
30.05.2019, 9:34
Желток
Глава Якутии: Мне жаль, что она скатилась к диктаторству
28.05.2019, 16:35
Происшествия
Эксклюзив
Обыски в мэрии Якутска: Задержан чиновник
28.05.2019, 14:37
Происшествия
Резонанс
Товарищи мэра Якутска просят возбудить уголовное дело?
30.05.2019, 9:23
Экономика
Новый рудник «Гросс» полностью укомплектован горным автотранспортом
27.05.2019, 7:13
Якутск
Эксклюзив
Мэрия Якутска не справляется с пополнением городской казны
28.05.2019, 14:31
Общество
Эксклюзив
Новая стилистика власти Айсена Николаева
28.05.2019, 16:31
Экономика
В Якутске планируют построить вторую очередь ЯГРЭС-2 за 22 миллиарда рублей
29.05.2019, 11:29
Происшествия
В Якутии бюджетник не выдержал проверку и уволился?
29.05.2019, 17:11
Происшествия
Жуткое ДТП в Якутске: четверо пострадавших
31.05.2019, 11:30
Происшествия
Преступление совершено в отдаленной школе Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Погода
02.06.2019

Потепление — погода в Якутске на завтра

Экология
02.06.2019

Паводковая обстановка в Якутии

Погода
01.06.2019

Ветер и дождь — погода в Якутске на завтра

Позитив
Общество
01.06.2019

Джуровича переизбрали

Общество
01.06.2019

Дети ждали работодателей, но их было мало

Экономика
01.06.2019

«КАМЕЛЕК» совместно с АЗС ЯТЭК открыли праздничную акцию

Анонс
Культура & Образование
01.06.2019

В Якутске откроется летняя школа для ювелиров от Британской высшей школы дизайна

Общество
01.06.2019

Председатель лиги отцов поздравляет с 1 июня