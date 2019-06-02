Директор якутских кладбищ ездил без прав

В муниципальной газете «Эхо столицы», в номере от 31 мая 2019 года вышла заметка о том, что в отношении руководителя МБУ «Ритуал» Ильи Михайловича Фомина возбуждено административное дело.

Наша редакция решила проверить данную информацию, и мы выяснили следующее:

24 мая 2019 года состоялось заседание суда, на котором Илья Фомин полностью признал себя виновным в совершение правонарушения: управления автомобилем, будучи лишенным, водительских прав (ч. 2 ст. 12.7 КОаП).

За что руководителя МБУ «Ритуал» лишили водительских прав? Процитируем решение Вилюйского районного суда от 12 декабря 2018 года (Дело № 12-99/2018):

«он ехал домой после праздничных мероприятий, был в приподнятом настроении и спешил домой. Когда его остановили по <*****> он возмутился остановкой его машины, т.к. он ничего не нарушал. Произошла словесная перепалка с сотрудником ГИБДД <*****>. Потом он заявил, что от него пахнет алкоголем, и что его надо освидетельствовать на предмет потребления алкоголя. Его пригласили в служебную автомашину и начали писать протокол. В процессе разговора с сотрудником Фомин И.М. спросил: «Я могу отказаться от освидетельствования?», он ответил: «Это ваше право», тем самым он сознательно ввел его в заблуждение. Он уверенный, что находится в трезвом состоянии, сказал, что не поедет никуда освидетельствоваться, так как спешит домой».

«Он» – это Фомин И.М. За нарушение ч.1 ст.12.26 КоАП, он был решением суда оштрафован и лишен водительских прав на полтора года.

Как видим, потеря водительских прав для руководителя кладбищ Якутска, не стало фатальным препятствием для езды по городу.

СПРАВКА:

И до инцидента с вождением без прав, имя Ильи Фомина появлялось в якутских СМИ и медиа.

В сентябре 2015 года, Илья Фомин возглавляет МУП «Ритуал» и уже в ноябре того же года становится героем новостей (https://news.ykt.ru/article/36861):

2 ноября, директор МУП «Ритуал» Илья Фомин издал приказ о введении платных тарифов на услуги въезда на территорию кладбища. Приказ вступил в силу в тот же день.

Все бы ничего, но вскоре выяснилось, что взимание платы за въезд на территорию Маганского кладбища оказалось незаконным.

Прокуратура Якутска опротестовала противоречащий федеральному законодательству приказ и он был отменен. (https://yakutiamedia.ru/news/473391/?from=70).

Прокуратура выпустила даже следующее объявление:

«Разъясняем, что граждане, которые до отмены приказа оплатили проезд на территорию кладбища, вправе обратиться за возвратом своих денежных средств в МУП «Ритуал». В случае отказа в возвращении денег, граждане могут обратиться в мировой суд по месту жительства.»

(http://proksakha.ru/novosti/vnimaniyu-grazhdan-oplativshikh-proezd-na-territoriyu-kladbishha/)

Это был не единственный отмененный надзорными органами приказ. На сайте антимонопольной службы есть перечень приказов подлежащих отмене:

Дело №02/4587. УФАС предупреждает о необходимости принятия мер о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства путем отмены Приказов МУП «Ритуал» от 19.05.2016 № 24, от 23.05.2016 № 25, от 31.05.2016 № 27, от 01.06.2016 № 28.

Дело №02/3205. В связи с наличием в действиях МУП «Ритуал» ГО «город Якутск» признаков нарушения антимонопольного законодательства, УФАС предупреждает о необходимости прекращения указанных действий путем: Отмены приказа МУП «Ритуал» ГО «город Якутск» №7 от 10.03.2017 «Об ограничении захоронений на секторах Маганского кладбища».

Из недавних новостей касательно МБУ «Ритуал»:

В прошлом месяце закончилась судебная эпопея антимонопольных органов с мэрией Якутска и МБУ «Ритуал».

По результатам рассмотрения заявления Якутским УФАС России в отношении мэрии Якутска было выдано предупреждение о прекращении действий, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства путем отмены:

Распоряжения ОА г. Якутска №1401р «Об ограничении погребений на территории Маганского кладбища»; Постановления ОА г. Якутска №181п «О закрытии кладбища для нового захоронения на территории городского округа «город Якутск»; Постановления ОА г. Якутска №123п «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «город Якутск».

Суд кассационной инстанции подтвердил законность предупреждения Якутского УФАС России и теперь мэрия Якутска должна отменить свои распоряжения.

(http://sakhaday.ru/news/ufas-usmotrel-narushenie-antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-zakrytii-kladbishha-v-yakutske/)

(https://regnum.ru/news/2629303.html)

Цитата из решения арбитражного суда Восточно-сибирского округа:

«антимонопольный орган пришел к выводу о том, что администрация, издав постановление № 181п, распоряжение № 1401р, предоставила содержание территории кладбищ исключительно МБУ «Ритуал», тем самым создала необоснованные барьеры и препятствия входа другим хозяйствующим субъектам на данный рынок, а также необоснованно препятствовала осуществлению ими деятельности на этом рынке, поставила МБУ «Ритуал» в неравные, более выгодные условия, обеспечивающие возможность осуществления организации похорон и предоставления связанных с ними услуг, а также необоснованно препятствует деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, создает условия для не проведения уполномоченными органами обязательных торгов».

Как видно по сообщениям в СМИ, решениям суда и прокурорским актам – деятельность Ильи Фомина на посту директора легкой не назовешь. Сейчас же из-за лишения водительских прав по решению суда, директор МБУ «Ритуал» перешел в категорию «пассажиров». Учитывая расстояния между офисом в центре города и вверенными ему пригородными кладбищами – это не облегчит ему работу.

Конечно, мэрия Якутска может поддержать своего человека и предоставить Илье Михайловичу водителя, но будет ли оно так?

P.s. Недавно Комиссия УФАС по РС(Я) предписало мэрии Якутска прекратить нарушение антимонопольного законодательства и исключить из устава МБУ «Ритуал» функций по содержанию мест захоронений на территории городского округа «город Якутск».