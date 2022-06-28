Директор военного учебного центра СВФУ ответил на самые волнующие вопросы

Прохождение военной службы – всегда актуальный вопрос для молодых людей и их родителей. В СВФУ с сентября 2022 года можно обучаться в военном учебном центре (далее – ВУЦ), созданном совместно с Минобороны РФ. Какие правила существуют, как будет проходить обучение, кто может претендовать на отсрочку от армии – об этом мы поговорили с директором-организатором ВУЦ СВФУ Геннадием Сысоевым.

Вопрос, который волнует всех – когда откроется ВУЦ при СВФУ? Как туда поступить и сколько будет набрано студентов?

С 1 сентября 2022 года откроется военный учебный центр при СВФУ, в настоящее время проходит конкурсный отбор студентов первого курса очной формы обучения, изъявивших желание пройти обучение в ВУЦ. Он состоит их двух этапов: предварительный отбор и конкурсный отбор.

Первый – ребята проходят в военном комиссариате по месту учета, как при призыве на военную службу. В него входят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. По их результатам юноши будут допускаться ко второму этапу.

Второй этап состоит из проверки физической подготовленности и успеваемости по основному месту учебы кандидата. По их результатам будет составлен рейтинг и юноши с высокими показателями будут зачислены на обучение в ВУЦ.

Так же, как и призыв на военнную службу, прием в ВУЦ проводится два раза в год: весной – с апреля по июнь, осенью – с октября по декабрь

Обучение ребят в ВУЦ начнется со второго курса и будет осуществляться по двум военным специальностям. Сержантов запаса по специальности «командир отделения» – мы наберем 36 человек со сроком обучения два года. И солдат запаса по специальности «старший стрелок» – 72 человека, срок обучения составит 1,5 года. Всего 108 человек.

Обучение в нашем ВУЦ по программам подготовки офицеров запаса и тем более офицеров кадра не предусмотрены.

Конкурсный отбор в ВУЦ начинается заблаговременно, когда студенты проходят обучение в весеннем семестре первого курса. С ними проводятся информационные встречи, беседы по разъяснению регламента приема, порядка обучения и возможностей, которые получают выпускники ВУЦ.

К конкурсному отбору допускаются все студенты–юноши СВФУ до 30 лет, которые очно учатся на первом курсе бакалавриата и специалитета. Аспирантов и магистрантов мы не принимаем. И важно, чтоб у студентов не были реализованы отсрочки по причине обучения в СПО до поступления в СВФУ, по причине отчисления с учебы и повторного восстановления на неё. Обучаться могут только те ребята, у которых в период обучения в СВФУ имеется отсрочка от призыва на военную службу. Это, как правило, выпускники школ, которые впервые поступили в вуз.

Таким образом, не допускаются к конкурсному отбору студенты, не имеющие отсрочку от призыва на военную службу на период обучения в СВФУ, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, подвергающиеся уголовному преследованию, имеющие двойное гражданство.

Как будет проходить обучение в ВУЦ, что планируется?

ВУЦ представляет собой маленькую войсковую часть, где вся его деятельность подчинена строгим армейским законам. Студенты, которые изъявили желание и успешно прошли конкурсный отбор, во время своего обучения по основной специальности на своем факультете или институте всего один раз в неделю будут проходить в ВУЦ и с утра до вечера они на целый день они окунаются в военную службу по уставу. По уставленному расписанию занятий ребята до обеда пройдут занятия по тактике, топографии, уставам, огневой и технической подготовке, медицинской и инженерной подготовке, а после обеда пройдут тренировки по строевой подготовке по общевоенной подготовке, самостоятельную подготовку и другие мероприятия. Вечером они отправляются домой и на следующий день уже посещают свои занятия в своих факультетах или институтах. Это называется «метод военного дня». Во время выходных дней и каникул студенты не будут задействованы на военную подготовку. Исключением будет прохождение учебных сборов после 3 курса по завершению теоретического обучения в ВУЦ. Как правило, они проходят в летний период с выездом в настоящую воинскую часть, где на протяжении 30 дней студенты будут в практике применять знания, которые они получили в ВУЦ. Учебные сборы проходят с боевой стрельбой из стрелкового оружия, вождением боевых машин, реальными учениями. На этих же сборах студенты сдадут выпускные экзамены и окончат обучение в ВУЦ, после чего студенты на выпускных курсах по своей основной специальности на обучение в ВУЦ уже не будут привлекаться, а сосредоточатся на практиках, подготовку и сдачу своих государственных экзаменов, и защиту дипломных работ.

И самое главное – когда студенты получат диплом об окончании СВФУ по своей специальности, окончившим ВУЦ также выдадут военный билет с присвоением соответствующего звания по полученной воинской специальности. Эти выпускники сразу переведутся в запас и не будут призываться на срочную службу в армию, тогда как другие, не обучавшиеся в ВУЦ после окончания университета могут быть призваны в армию, т.к. у них закончится срок отсрочки по учебе, за исключением тех, кто в тот же год поступит с бакалавриата в магистратуру.

Что еще должны понимать студенты, которые хотят учиться в ВУЦ?

Студент должен быть физически и психологически здоров и мотивирован, понимать все особенности и возможности, которые даст ему военная подготовка. Обо всем этом мы будем подробно рассказывать на встречах с работниками ВУЦ.

Молодые люди, нацеленные на обучение в ВУЦ, должны сначала поступить в СВФУ и окончить первый курс без задолженностей, мы будем проверять успеваемость каждого. И, конечно же, необходимо быть подготовленными в физическом плане. Требования к нормативам (подтягивание, бег 100 м, 3 км) стандартные. Тот, кто займётся своей физической подготовкой сегодня, образно говоря, через год станет другим человеком. Вся деятельность ВУЦ по приему студентов и их последующего обучения строго регламентирована совместными нормативными актами Министерства обороны и Министерства науки и высшего