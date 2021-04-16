Директор УК в Якутске стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» установили 62-летнего директора одной из управляющих компаний, подозреваемого в причинении особо крупного ущерба путем злоупотребления доверием.

В ходе проверки полицейские установили, что в 2018 году руководитель управляющей компании заключил с поставщиком коммунальных услуг договоры, согласно которому одна организация предоставляет услуги по отпуску электроснабжения и теплоэнергии, а другая – их оплачивает.

По версии следствия, в период с февраля 2018 по июль 2020 года, подозреваемый, используя свои полномочия, незаконно присвоил в пользу общества с ограниченной ответственностью взносы на оплату коммунальных услуг, полученные от жильцов многоквартирных жилых домов города Якутска.

Своими противоправными действиями злоумышленник причинил ресурсоснабжающей организации материальный ущерб на сумму свыше 6 млн 700 тысяч рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МУ МВД России «Якутское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.