Директор строительной фирмы предстанет перед судом

Старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере.

Следствием установлено, что в период с января 2019 по март 2021 года директор, владея информацией о наличии у предприятия недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, а также о принятии налоговым органом полного комплекса мер по принудительному взысканию недоимки, сокрыл имущество, подлежащее взысканию.

Обвиняемый в обход заблокированных инкассовыми поручениями расчетных счетов предприятия осуществлял платежи по долгам напрямую путем направления финансовых распоряжений предприятиям-дебиторам о перечислении денежных средств, причитающихся возглавляемой им организации, непосредственно на счета предприятий-кредиторов.

Кроме того, следствием установлено, что обвиняемый с целью вывода имущества организации из-под механизма принудительного взыскания инициировал заключение между предприятием и своей родной сестрой договора купли-продажи офиса без реальной оплаты в адрес организации, чем заключил ничтожную сделку.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество организации на сумму около 7 млн. 500 тыс. рублей, а также на транспортные средства обвиняемого на сумму около 335 тыс. рублей и на его банковские счета.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФНС России по РС (Я) и УЭБиПК МВД по РС (Я).