Директор столичной школы: Будем искать замены, выкручиваться, а как еще?

Распоряжение Окружной администрации города Якутска об организации учебного процесса в муниципальных образовательных организациях во второй четверти 2020-2021 учебного года предусматривает возможность обучения в очной форме для учеников 6, 7 и 8 классов. Напомним, ранее они занимались на дистанционной форме. Ученики же 9 и 11 классов, которым в конце учебного года предстоят государственные экзамены, ОГЭ и ЕГЭ, во всех школах должны обучаться только в очной форме.

Школам предоставлено право самим формировать расписание и графики обучения при смешанной схеме, комбинировать очное и дистанционное обучение во всех классах, за исключением, как сказано выше, выпускных 9 и 11-х классов.

При этом у родителей, как и прежде, есть возможность перевести своего ребенка на дистанционное обучение по медицинским показаниям, или если ему противопоказаны медицинские прививки от гриппа.

Накануне начала второй четверти мы поговорили с Тамарой ТАЮРСКОЙ, директором одной из крупных городских школ, СОШ № 33, членом Общественной палаты г. Якутска, о том, как будет организован учебный процесс во второй четверти.

— Тамара Семеновна, как будет организован учебный процесс, расписание со второй четверти в вашей школе?

— Как раз в эти дни проводим совещания с педсоставом, родителями, утрясаем расписание. Наша школа по проекту рассчитана на 875 человек, но фактически в школе учатся 1700 детей. Сегодня мы исходим из того, чтобы в школе в день очно обучались 700-750 человек, в целом, за две смены. С учетом того, что ожидается примерно 40-50 заявлений от родителей на «дистанционку», в очном формате школа будет работать с половинной заполняемостью от обычной. Это первое.

Расписание выстраиваем так, чтобы за одним классом был закреплен один кабинет по всем предметам, за исключением специальных, лабораторных занятий, технология или физика, например – чтобы дети меньше ходили и контактировали.

Пятые и десятые классы у нас во вторую четверть выходят полностью на дистанционное обучение, а девятые и одиннадцатые – полностью на очное, ранее они учились в школе через неделю. Самые младшие, первые и вторые классы, будут с понедельника заниматься очно, третьи и четвертые – дистанционно. Мы планируем чередовать два этих потока – неделю будут учиться очно, затем неделю – дистанционно. Важно, чтобы дети и родители смогли освоиться за неделю с компьютерными программами.

— Какие программы вы использует на «дистанционке»?

— В начальной школе мы используем программу Zoom, в других классах – только Discord. В принципе, все к ним уже привыкли, и дети, и учителя, и родители. Проблем больших не возникало, в некоторых случаях виноват медленный интернет дома. Педагоги владеют программами хорошо, мы регулярно проводим тренинги, повышаем уровень. Discord мы, кстати, начали использовать в школе еще в прошлом году во время карантинов по гриппу, до пандемии коронавируса, поэтому в этом смысле мы подготовлены.

Шестые, седьмые и восьмые классы, вторая смена, будут учиться очно одну неделю, потом две недели – дистанционно. Первую неделю – шестые в школе, затем седьмые, в третью неделю – восьмые, и так далее.

— Родителям предоставлено право выбирать дистанционную форму обучения для своих детей. Как будет организовано обучение в классе, если, например, половина родителей напишет заявление на «дистанционку»?

— В некоторых кабинетах мы устанавливаем камеры, чтобы дети дома могли полностью видеть и слышать, как идет урок в школе. Все классы и учителя владеют программой Discord. Конечно, требуется обновление и компьютерной базы в школе. Более удобны в работе и настройке ноутбуки или моноблоки со встроенными веб-камерами и микрофонами.

Вообще, нельзя однозначно говорить, что дистанционное обучение – это однозначно плохо: здесь все индвидуально, зависит и от ребенка, и от педагога. Безусловный минус «дистанционки» – это дефицит общения, нехватка социализации. Школа ведь не только учеба, изучение наук, но и дружба и воспитание характера, развитие психологии маленьких людей. Но общения сегодня не хватает всем нам.

— Насколько изменилась схема расписания по сравнению с первой четвертью?

— Практически осталось также, мы добавили три параллели – шестые, седьмые и восьмые классы во вторую смену. Новый момент для нас – это дистанционное обучение в начальных классах, со второй четверти попробуем обучать начальную школу по смешанной схеме – очное плюс дистанционное обучение. Раньше все они были очно.

Некоторые родители не хотят отпускать детей в школу на очное обучение в том числе и потому, что не получили прививки от гриппа. Это главным образом касается детей шестых, седьмых и восьмых классов, которые первую четверть не ходили в школу, учились на дистанционной форме. Мы с понимаем относимся к этому. Здоровье в приоритете, но и жертвовать учебным процессом тоже нельзя, нужно находить баланс.

В школах мы делаем все необходимое по предписаниям Роспотребнадзора: входная термометрия, санобработка и дезинфекция по графику, диспенсеры для обработки рук, установлены рециркуляторы воздуха. Учителя работают в масках, большинство детей тоже носят. Но должна быть ответственность родителей, нельзя ни в коем случае отпускать ребенка на очное обучение, если у него ослаблено здоровье или есть симптомы ОРВИ, или коронавируса, такие случаи, к сожалению, были.

— Статистика говорит, что дети, особенно младшего возраста, мало заражаются и болеют коронавирусом в легкой форме, а как учителя?

— Большинство переболевших учителей в нашей школе, наверное, и в других так же – педагоги начальных классов, потому что у них больший контакт с детьми. В тяжелой форме, слава богу, не было. В данное время на лечении, на больничном, находятся двое наших педагогов. Педагоги старшего возраста у нас, как и положено, находятся на удаленной работе, и ведут предметы в дистанционной форме. С учетом того, что на учебу выходят новые классы, и общая статистика заболеваемости в городе растет, могут, конечно, еще заболеть, никто от этого не застрахован. Будем искать замены, выкручиваться, а как еще? Хотелось бы, чтобы власти предусмотрели для учителей возможность бесплатного тестирования на коронавирус, хотя бы раз в четверть. Мы ведь тоже из группы риска.

В целом, мы готовы, ежедневно мониторим ситуацию с заболеваемостью по всем классам. В случае выявления заболевших ОРВИ или коронавирусом, мы информируем Роспотребнадзор и Управление образования, а класс в полном составе будет отправляться на дистанционное обучение.