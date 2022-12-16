16.12.2022
20:53
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Происшествия

Директор школы в Якутии присвоила крупные суммы

Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Одна из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 (присвоение и растрата денежных средств с использованием служебного положения), ч.1 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Вторая обвиняется в пособничестве в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы в городе Ленске и.о. директора одной из школ Ленского района как единолично, так и при пособничестве второй обвиняемой, являющейся ее близкой родственницей, совершила хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты на сумму более 860 тыс. рублей, а также мошенническими действиями завладела деньгами граждан на сумму более 138 тыс. рублей.

Злоумышленница в целях незаконного получения денег, фиктивно трудоустраивала в качестве работников школы своих знакомых с помощью изготовленных ей же подложных документов о трудоустройстве (приказов и табелей учета рабочего времени). Фактически трудовые функции не выполнялись, либо выполнялись иными лицами, которые не были осведомлены о преступных действиях.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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