Директор школы присваивал премии персонала

По материалам проверки сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции следователем ОМВД России по Мирнинскому району было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора образовательного учреждения, обвиняемого в хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Установлено, что в декабре 2013 года мужчина, являясь руководителем учебного заведения, используя свое служебное положение, будучи лицом, которому вверены для управления и распоряжения денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников школы, с целью извлечения имущественной выгоды издал заведомо незаконный приказ, в соответствии с которым были незаконно произведены премиальные выплаты административно-управленческому персоналу образовательного учреждения.

В результате противоправной деятельности общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 760 тысяч рублей. После выявления факта растраты мужчина был уволен.

Мирнинский районный суд вынес обвинительный приговор 57-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.