Директор школы подтвердила факт смерти ребенка

Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что «в 17 школе не стало ученика 6 класса. Врачи скорой бригады не смогли спасти ребенка. Пишут, что у ребенка были постковидные осложнения…»

Действительно, к сожалению, смерть ребенка подтверждается, но факт искажен, сообщает официальный аккаунт ОА Якутска.

За комментарием мы обратились к директору СОШ №17 Лене Афонской: «К большому нашему сожалению сегодня ближе к обеду нам сообщили о смерти ученика 6 «Г» класса нашей школы. Мы искренне соболезнуем семье мальчика. О причинах смерти (ковид / не ковид) должны сообщить врачи. Ребенок не посещал школу со среды и находился дома.

В связи со вспышками ОРВИ несколько классов ранее локально направлялись на «дистант», включая 6 «Г», где учился школьник. Приказ о введении дистанционной формы был подписан вчера – 25 ноября. С сегодняшнего дня ученики 6 «Г» уже учились из дома.

Знаю, что сейчас распространяются сведения, что принятие сегодняшнего приказа о «дистанте» для учеников с 1 по 9 классы связано с трагическим случаем. Но это не так, в школе превышен общий порог по ОРВИ. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ составляет 27% при максимуме в 20%».

Приносим свои соболезнования родным и близким.