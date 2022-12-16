Директор школы подозревается в хищении денежных средств

В г. Ленске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух женщин о хищении бюджетных денежных средств и служебном подлоге.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы в городе Ленске и.о. директора одной из школ Ленского района как единолично, так и при пособничестве второй обвиняемой, являющейся ее близкой родственницей, совершила хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты на сумму более 860 тыс. рублей, а также мошенническими действиями завладела деньгами граждан на сумму более 138 тыс. рублей.

Злоумышленница в целях незаконного получения денег, фиктивно трудоустраивала в качестве работников школы своих знакомых с помощью изготовленных ей же подложных документов о трудоустройстве (приказов и табелей учета рабочего времени). Фактически трудовые функции не выполнялись, либо выполнялись иными лицами, которые не были осведомлены о преступных действиях.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.