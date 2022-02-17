Директор школы № 10 опровергла информацию, распространившуюся в соцсетях

В эти дни в соцсетях распространилась информация анонимного автора о проживании 4 технических работников в помещении школы № 10 города Якутска.

По словам автора сообщения, якобы технические работники не только живут в школе, но и питаются в школьной столовой. «При этом они не оплачивают ни за проживание, ни за еду», — сетует автор.

МЦУ г. Якутска для выяснения данного факта обратился к директору школы № 10 города Якутска Надежде Шиловой.

«Данную информацию я не подтверждаю. Я назначена на эту должность с февраля 2020 года. В помещениях школы технические работники не проживают. Отмечу, что ранее такой факт проживания был, когда это было разрешено. Сейчас эти комнаты переоборудованы в кабинеты психолога, социального педагога и педагогов дополнительного образования», — отметила Надежда Шилова.