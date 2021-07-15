Директор СЭГХ Якутска пытается отсрочить свой позор?

SakhaLife сообщал, что 22 июня Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите вынес решение по рассмотрению дела № А58-3308/2020 – апелляции Айаала ЕГИНОВА, директора Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска. Столичный чиновник судится с УК «Новатор».

Судебные тяжбы продолжаются уж больше года. Судебные инстанции, как местная Якутска, так и апелляционная в Чите вынесли решение о том, что чиновник Айаал Егинов был не прав, зимой 2020 года голословно обвинив в инциденте в микрорайоне Ильинка УК «Новатор». Суд постановил, что чиновник Егинов должен извиниться перед УК «Новатор» в 10-дневный срок с момента вынесения судебного решения. А также направить опровержения в те СМИ, которые растиражировали выступление директора СЭГХ Якутска Айаала Егинова на городской планерке при подаче пресс-службе мэрии Якутска. Текст опровержения утвержден судом.

10 дней давно истекли. Но чиновник не торопится принести извинения управляющей компании, деловой репутации и чести которой нанес урон, как постановил суд. Директор СЭГХ направил письмо за своей собственной подписью о том, что ему лично, мол, не направлено решение суда.

Удивительно, насколько выборочен в оперировании информацией Айаал Егинов. Зимой 2020-го он, не проверив информацию, не разобравшись в ситуации, на общегородской планерке публично наехал на представителей малого бизнеса – управляющую компанию «Новатор». А когда целых две судебные инстанции вынесли свой приговор о том, что директор СЭГХ Якутска не прав, и должен принести извинения и опровержения, он вдруг уперся, что соответствующего письма не получал. А на сайте посмотреть, наверно, не судьба улахан тойоону. Таким образом ключевой столичный чиновник Айаал Егинов пытается отсрочить свой позор?

Специально для директора СЭГХ Якутска Айаала Егинова SakhaLife публикует полное решение Четвертого арбитражного апелляционного суда в Чите по делу № А58-3308/2020.

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