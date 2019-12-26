Директор «Саюри» предпочитает преображать салат при помощи…

Бушуют якутские морозы. Стоят самые короткие дни в году. А тепличный комплекс «Саюри» вблизи Сырдаха в кромешной тьме выглядит как… космический корабль, бороздящий просторы Вселенной.

Заходим внутрь, облачаемся в спецодежду и проходим в теплицы. Сразу обвевает жаркий и влажный воздух. И… глаза, длинной суровой зимой соскучившиеся по цвету, впитывают яркую нежную зелень. Мимо пролетает шмель. Ощущения очень необычные, когда из зимы попадаешь в лето. Это не тур в жаркие страны, а посещение тепличного комплекса «Саюри».

«Саюри» сейчас – это пять полноценно действующие теплиц. В одной из них растет зелень: разные виды салатов, петрушка, руккола.

— Обратите внимание на этот продукт. Лично я предпочитаю преображать салат при помощи базилика, — говорит Максим ГОМА, и.о. директора ООО «Саюри». — Добавить буквально листочек, другой, и появляется неповторимая нотка.

— В этой теплице растут 14 видов зелени, — говорит Михаил БУБЛИЧЕНКО, главный агроном тепличного комплекса «Саюри». На всходы и рост до продажи уходит примерно две недели. Это гидропоника, каждое растение расположено в отдельном горшочке. Все хорошие огородники знают секрет — растению нужны не только созданные условия для роста, но и внимание, любовь. Так что система полива, вскармливания у нас автоматическая. В то же время в теплицах работают люди, многие из них из Сырдаха или Тулагино, Кангалассов, которые от всей души ухаживают за растениями.

Следующая теплица, в которой мы оказались, отведена под томаты. Они густыми гроздьями свисают в каждом ряду, радуя глаз буйством красок. Томаты всех оттенков – зеленые, матовые, бурые, красные и желтые, то есть уже спелые, готовые к реализации.

— Томаты у нас отличные, крепкие, — радуется Михаил Николаевич.

Между растениями там и сям расположены ящички с надписью «Шмели». Насекомые активно залетают и вылетают, они опыляют растения.

— Огурцы у нас очень нежные, — говорит главный агроном. – тут высажен один сорт, наиболее подходящий для здешних условий. Каждое утро наши работники собирают урожай. Ежедневно мы собираем тонну овощей, которую направляем в магазины Якутска.

— Мы сотрудничаем с торговыми центрами и сетью магазинов «Илин Энэр», «Айгуль», «Ферма», «Поярков», «Мясной двор» и другие, — говорит Максим Анатольевич. — Зимой в Якутске особенно высока потребность в свежих, качественных овощах. А уж перед новым годом – особенно.

По объемам продукции, руководитель дает следующие цифры. В 2019 году собрано огурцов – 166 тонн, томатов – 43 тонн, зелени – 13 тонн.

На вопрос, какова динамика в сравнении с прошлым годом, отвечает, что такой статистики быть не может. В прошлом году работала лишь одна небольшая экспериментальная теплица в 0,1 Га. Она была введена в строй еще в 2016 году.

Сейчас идет второй этап проекта — плодоносят целых пять крупных теплицы на 1,2 Га. Они введены в строй в апреле 2019 года. Один блок салатно-рассадный, 2 блока огурцовые, 2 томатные.

И в следующем году не будет корректного сравнения. Потому что вскоре будут введены в строй новые площади — строительство тепличного комплекса площадью 2 га. Третья очередь реализуется в 2 подэтапа:

Первый этап – строительство 4-х тепличных блоков площадью 0,8 га, запуск запланирован в середине 2020 года.

Второй этап – строительство 6-ти тепличных блоков площадью 1,2 га запуск запланирован через год — в 2021 году.

И тогда «Саюри» заработает во всю свою проектную мощь в 3,3 Га.

Приоткрывают дверь в строящиеся теплицы. Уже смонтированы металлокаркасные тепличные блоки. Устроены бетонные полы, дренажные приямки. Инновационныеая пленкиа F-Clean смонтирована в два слоя. Монтажные работы по креплению пленки F-Clean предполагают комплектующие наддува, вентиляции, форточной системы и сэндвич-панелей. Проводятся сварочные работы по протяжке системы отопления; монтажу магистральных трубопроводов; монтажу газового котла. Предстоит шеф-монтаж тепличного оборудования и пуско-наладочные работы.

Надышавшись летом, порадовавшись обильному урожаю, мы отправляемся в инженерный блок. Непрофессионалу он мало что говорит – водовоз, емкости для воды, система подогрева и охлаждения, трубы, поставляющие воду и питание, автономная энергетика для тепличного комплекса.

— «Саюри» — это не просто сельское хозяйство. Это, прежде всего, инженерное решение, позволяющее выращивать урожай в суровых условиях Якутии круглый год, — отмечает и.о. директора предприятия. — За нашим проектом с интересом следят за рубежом, понимая, что если это получается в Якутии, значит, получится везде! Инновационную японскую пленку F-Clean сначала натягивали в три слоя, а она дорогая. Потом опытным путем выяснили, что, в принципе, это не обязательно. И два слоя обеспечивают тепло. Пленка прекрасно пропускает свет, собирает и увеличивает его, а главное обеспечивает энергосбережение до 40%.

— «Саюри» — это коммерческий проект, который должен окупиться в течение 8-ми лет. Мы идем строго по плану, продолжает Максим Гома. — Но это не только бизнес. Это социальный проект, который необходим для здоровья якутян. До сих пор республика обеспечивала себя овощами только в сезон. Сейчас «Саюри» первый год работает в промышленной теплице в зимнем режиме. И в декабре зимой якутяне могут купить свежайшие овощи, которые проходят самый строгий контроль. Мы идем по целине, по снегу. Никто до нас никогда не делал ничего подобного. Можете считать это ТОРом, а можете – чудом. В 2020 и 2021 годах мы продолжим наращивать мощь нашего комплекса. Выращивать свежие овощи, когда по ту сторону пленки минус 50 – это инновационное решение инженеров и аграриев, и все вместе — это сила духа людей, которые решились на этот проект.