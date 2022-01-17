Директор «Сахапечати» сообщила, что за общепит открывается в Доме печати

На завершающей стадии капитальный ремонт в бывшей столовой Дома печати. Прорублен отдельный вход прямо с улицы. Дом печати, как известно, находится в центре Якутска, на бойком перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе, в двух шагах от сердца столицы – площади Ленина. Что за общепит тут откроется? SakhaLife спросил об этом у Ньургуйааны СТРУЧКОВОЙ, генерального директора ГАУ «Сахапечать», собственника помещения.

— Работники столовой Дома печати получили все полагающиеся выплаты, и даже больше. В связи с новыми нормативами «Сахапечать» не мог содержать непрофильный актив – столовую. Пришлось бы содержать за счет государственных печатных изданий, что немыслимо. «Сахапечать» получает из бюджета дотации на 70% своей сметы. Остальные 30% мы зарабатываем сами. Если бы коллектив столовой был готов меняться, возможно, что-то и получилось бы. В любом случае, им пришлось бы уйти в свободное плавание, и еще непонятно, что из этого вышло бы. В этой ситуации наилучшим выходом было сдать помещение в аренду серьезной фирме. Как вы знаете, решение давно принято. Заканчивается ремонт. Предполагается, что 1 февраля новое заведение распахнет свои двери. Это франшиза международной сети Coffeeshop Company. У этой франшизы строгие требования к помещениям, где открываются их филиалы. Наше здание вполне подошло. Расценки в этом заведении вполне демократичные, так что журналисты смогут там обедать, встречаться друг с другом и своими ньюсмейкерами. Таким образом, общепит в Доме печати сохранится. Он станет более современным, работать будет дольше. И владельцы сами будут нести все расходы по его содержанию. Так что был найден наилучший вариант, — сообщила Ньургуйаана Михайловна в разговоре с SakhaLife.

Coffeeshop Company — это международный Австрийский проект, Coffeeshop Company Russia является владельцами мастер-франшизы с 2008 года. В России большая география покрытия от Санкт-Петербурга до Благовещенска. Coffeeshop Company представлен и в Якутске. В ближайшее время открывает новую точку в Доме печати.