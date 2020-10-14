Директор Сахацирка получил предложение из Италии

С 15 по 19 октября 2020 г. в городе Латина (Италия) пройдет XXI-й Международный фестиваль циркового искусства. В связи с пандемией нынешний фестиваль будет проходить в онлайн-формате.

Директор и художественный руководитель Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых получил официальное письмо-приглашение от Президента Фестиваля Фабио Монтико стать членом Международного технического жюри, которые будут работать в режиме онлайн.

Международный цирковой фестиваль в Латине «International Circus Festival «City of Latina» – это единственный цирковой фестиваль в Италии, который проводится ежегодно и является одним из самых престижных в мире, наряду с фестивалем в Монте-Карло.

Фестиваль «Город Латина» организован Культурной ассоциацией «Джулио Монтико» в 1999 году. Основатель — выдающий цирковой деятель, представитель старейшей итальянской цирковой династии Джулио Монтико, который организовал фестиваль в память о своих предках, начинавших цирковую деятельность в этом городе.

В 2004 г. акробаты Государственного цирк РС (Я) с номером «Игра с диаболо» стали обладателями серебряного приза и спецприза «Серебренная тарелка» Международного циркового фестиваля «International Circus Festival «Сity of Jatina».

Желаем участникам успешных выступлений и крепкого здоровья!

Государственный цирк Якутии