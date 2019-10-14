Директор Саха театра: Ухожу, воспитав преемника

Директор Саха академического театра им. П.А. Ойунского, народный артист Якутии, заслуженный артист России Анатолий НИКОЛАЕВ отметил 70-летие. В интервью ЯСИА он рассказал о своём отношении к экспериментальному творчеству, желании самому играть на сцене и своем преемнике на посту руководителя Саха театра.

В частности, Анатолий Павлович заявил: «Я являюсь выпускником Щепкинского училища 1974 года выпуска. Проработал 21 год на посту директора театра, уступаю место молодым. Контракт у меня до апреля, потом представлю нового человека. Готовил его три года, думаю, он хорошо справится. Это наш человек, выпускник «Щепки» 2002 года. С новым руководством у театра откроется новое дыхание. У нас есть молодые артисты, но я про них не могу ничего сказать. Они ещё только начинают. Со своей стороны учим, как надо работать. Но то, как они это воспринимают, как преподносят, зависит от них самих. У нас сейчас учатся выпускники Щепкинского 2012 года, мы на них надеемся. Ну а я продолжу работать в театре, но уже как артист. Хочу что-то оставить после себя, правда, пока не знаю, что именно».

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