Директор организации привлечен к ответственности

По результатам проверки прокуратуры Мегино — Кангаласского района директор организации привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения коррупционной направленности

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части привлечения к трудовой деятельности бывших государственных служащих.

Установлено, что на работу в организацию принят сотрудник, ранее занимавший должность государственной гражданской службы.

Вопреки требованиям закона, работодатель в установленный законом срок не направил сообщение о заключении с бывшим служащим трудового договора по его прежнему месту работы.

Прокуратура района внесла в адрес руководителя организации представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо. Нарушения устранены путем направления соответствующего уведомления по месту предыдущей работы служащего.

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении названного должностного лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения административного дела мировым судьей дело прекращено в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.

По результатам обжалования прокуратурой постановление суда отменено, при новом рассмотрении руководитель организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей.