Директор Нюрбинского театра: Мы ощущаем большую поддержку

Директор и художественный руководитель Нюрбинского театра, заслуженный деятель искусств РС(Я) Юрий Макаров принял участие в образовательном интенсиве от фестиваля «Золотая маска» и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Интенсив для директоров и художественных руководителей театров малых городов Фестиваль «Золотая Маска» и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко проводят с 2019 года. Событие объединяет театральных профессионалов более 40 городов — Альметьевска, Березников, Глазова, Лысьвы, Новокуйбышевска и других.

«В этом году круглый стол прошел с 15 по 17 марта. Благодарю организаторов Круглого стола за честь быть участником образовательного проекта, который объединил подружил театры малых городов нашей страны. По программе «Малые города России» в 2021 году из федерального бюджета будет профинансировано две постановки Нюрбинского театра, будет куплено столярное оборудование, микшерный пульт и автобуса. В год 55-летия создания Нюрбинского драмтеатра это очень большая поддержка. Все театры малых городов России за дальнейшую работу данной программы», — отметил Юрий Макаров.

Делая акцент именно на театрах малых городов, организаторы помогают участникам преодолеть географическую разобщенность и открывать новые возможности в решении задач, с которыми театры сталкиваются в ежедневной практике. В этом году насыщенная программа круглого стола включила в себя семинары технических директоров ведущих московских театров, совмещенные с экскурсиями и непосредственным знакомством с техническим оснащением площадок. Особое внимание в лекционной части было уделено онлайн практикам, а также формам и возможностям сотрудничества театров и музеев.