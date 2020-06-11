Директор музея Ярославского: Поправки в Конституцию – требование времени

Я прекрасно помню октябрь 1993 года, то ощущение тревоги и неопределенности, царившие тогда. Как отец переживал за знакомого боевого офицера, защищавшего здание Верховного Совета. Нынешняя Конституция родилась в непростое время — страна потеряла значительную часть своего суверенитета, и мы прекрасно знаем, кем были те самые консультанты. Считаю, что поправки – это требование времени, по-хорошему, их надо было вносить раньше.

Мы — работники культуры, поддержим поправки в Конституцию. Еще бы, статья 68 Основного Закона дополнена частью 4–«Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством», а статья 69 дополнена частью 2–«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Эти поправки гарантируют музеям поддержку со стороны государства. Во время пандемии коронавируса музеи попали в перечень наиболее пострадавших, и мы получили помощь. Сохранение материального наследства народов Якутии, а у нас более 500 тыс уникальных предметов, дело государственной важности. К сожалению, многие годы наша сфера была незаслуженно обделена вниманием, но в сейчас мы ощущаем внимание государства, благодаря Нацпроекту увеличилась зарплата, строятся новые музеи, идет ремонт.

Когда гарантии прописаны в Основном Законе, это дает уверенность в завтрашнем дне.

Как историк и политолог я оценил поправки в защиту исторической правды. Мы с горечью наблюдаем за вакханалией в братской Украине, где открыто идет героизация приспешников фашистов, за тем, как целенаправленно выжигается память о подвиге Советского солдата-освободителя в странах Восточной Европы. За свободу людей, живущих в Европе, тогда погибли миллионы советских солдат, а официальный твиттер Белого дома пишет, что победу над нацизмом одержали только США и Великобритания. Не будет нам прощения, если мы позволим переписать историю!

Как работник музея, как человек, который сохраняет память прошлого, ради будущего, хочу пожелать всем, чтобы из-за политических разногласий мы не теряли друзей, не ссорились с близкими. Мы живем в мирное время, и человеческие отношения должны быть выше политических предпочтений.