Директор ЛОРП поздравляет первого Президента Республики Саха (Якутия)

К юбилейной дате выдающегося политического деятеля, первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева

Михаил Ефимович Николаев внес неоценимый вклад в становление и развитие родной республики. Он является инициатором и лидером многих отраслей: от сельскохозяйственной промышленности до научно-просветительской деятельности. Благодаря его активности и мудрым решениям экономика республики приобрела стабильность, рост.

Главная его черта – это человеколюбие. Все выстроенные стратегические задачи были направлены на сохранение и повышение уровня жизни населения. Его решения направлены на поддержку многих отраслей, в том числе промышленных транспортных предприятий.

Михаил Ефимович стоял у истоков развития основного для экономики республики транспортного речного предприятия. Благодаря ему разработана и реализована концепция северного завоза для поддержки арктических районов. Пароходство выполняло поручения правительства, доставляло грузы в районы Крайнего севера. В период его руководства республикой осуществлен большой вклад в развитие речного транспорта: осуществлено значительное пополнение флота, переоборудование теплоходов, их модернизация в соответствии с требованиями контролирующих организаций.

В сложной социально-экономической ситуации, в период перестройки в 1990-ые годы, экономика Якутской АССР выстояла. Государственное финансирование было ограничено и нужно было находить пути решения для успешного функционирования транспортной системы. Тяжелая экономическая ситуация в государстве позволила стать транспортному судоходному предприятию акционерным. В сложнейших экономических условиях это было единственное правильное решение — избежать крушения транспортной системы. Таким образом, Указом первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в 1994 году зарегистрирована акционерная судоходная компания «Ленское объединенное речное пароходство». Президентом акционерной судоходной компании «ЛОРП» назначен Юрий Васильевич Кайдышев, ставший в последующем председателем Правительства Республики Саха (Якутия) (1994—1997). Руководство АСК «ЛОРП» продолжил Евгений Леонидович Чистяков (зам, затем министр транспорта и связи РС (Я), 1992-1994).

В 1998 году акционерная судоходная компания становится открытым акционерным обществом. С 2018 года открытое акционерное общество (ОАО «ЛОРП») переименовано в публичное акционерное общество (ПАО «ЛОРП»).

На Михаила Ефимовича была возложена большая ответственность по сохранению уровня жизни якутян. Благодаря его политической дальновидности успешно реализованы многие проекты. Еще тогда он предполагал, что социально-экономическое развитие должно держать курс на восток. И сегодня, в условиях текущей геополитической ситуации мы вынужденно пришли к этому решению и получили возможность обеспечивать экономическую безопасность Якутии в суровых северных условиях.

Благодаря мудрым решениям политических деятелей таких как М.Е. Николаев, Ю.В. Кайдышев, Е.Л. Чистяков, Ленское объединенное речное пароходство продолжает трудиться на благо жителей родной республики. ПАО «ЛОРП» занимает доминирующее положение в части водных грузоперевозок республики и охватывает всю территорию Якутии в комплексе.

Продолжая наставления первого Президента республики, сохраняя заложенные традиции, ЛОРП обеспечивает выполнение госзаказа по «северному завозу» более чем на 75%. По сей день приоритетным направлением является завоз грузов по северным рекам для жителей районов Крайнего севера.

В юбилейный год 100-летия ЯАССР, от лица многочисленного коллектива Ленского объединенного речного пароходства поздравляю Михаила Ефимовича с 85-летним юбилеем! Он является большим примером для всех речников. Понимая его заслуги и вклад в развитие речного предприятия, работники водного транспорта с глубоким чувством уважения и словами благодарности отзываются о первом Президенте республики. Михаил Ефимович завоевал народную любовь и истинное признание.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП», народный депутат РС (Я) Сергей Ларионов