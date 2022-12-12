Директор лицея потеряла все свои сбережения

Жительница Якутска назвала мошенникам коды из смс-сообщений и потеряла более 800 000 рублей

В г. Якутске директор лицея потеряла деньги после общения с дистанционными мошенниками. Женщина хотела помочь родственнику получить оплату за продажу ворот, но вместо этого потеряла крупную сумму денег. Ей позвонил родственник и попросил принять на свою банковскую карту 40 тысяч рублей от покупателя его ворот. Вскоре с ней связалась якобы главный бухгалтер фирмы и попросила назвать 16-тизначный номер карты и смс-коды, пришедшие во время разговора на телефон. Потерпевшая сообщила все запрашиваемые данные, а через несколько минут зашла в онлайн-приложение банка, где обнаружила, что её сбережения в сумме 823 000 рублей похищены.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны, совершая сделки «купли-продажи» в интернете. Самый простой способ не стать жертвой мошенников— не перечислять денежных средств на неизвестные номера и не сообщать своих персональных данных, не заполнять данные банковских карт на неизвестных сайтах по указанию посторонних лиц.

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону: 102 или 112.