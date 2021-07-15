Директор «Ленатурфлот» Бактыбек Егоров: Река – наш дом

ООО «Ленатурфлот», дочернее предприятие Ленского объединенного речного пароходства (ПАО «ЛОРП»), в этом году открыл навигацию уже в конце апреля — с перевозок пассажиров на воздушной подушке, способных передвигаться как по льду, так и по воде, и суше. С июня бороздят реку другие речные красавцы – новые скоростные судна на подводных крыльях «Валдай-45Р». Эти очевидно будничные события значительно упростили жизнь множества якутян.



О новшествах навигации-2021, особенностях круизного отдыха и настоящих речниках нам сегодня рассказал директор ООО «Ленатурфлот» Бактыбек Егоров.

— Бактыбек Тилекович, чем примечательна нынешняя навигация? По каким маршрутам осуществляются круизные туры в 2021 году?

В этом году у нас осуществляются традиционные рейсы в Тикси, на Ленские Столбы и Ленские щеки. Кроме того, осваиваем новое направление Якутск – Усть-Кут. Цены на прежнем уровне. Как и в прошлом году, мы полностью подготовились для осуществления рейсов с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора. Все суда оснащены необходимыми антисептическими средствами, билеты продаются с расчетом соблюдения социальной дистанции.

— Какие круизы наиболее востребованы населением?

Наиболее востребованными являются рейсы на комфортабельных круизных теплоходах «Михаил Светлов» и «Демьян Бедный» до «Ленских столбов». Круиз «Буднего дня» продолжительностью 36 часов осуществляется дважды в неделю — теплоход отходит с речного порта в 20:00 или в 19:00 (в зависимости от расписания) по понедельникам и средам. Этот круиз можно порекомендовать для людей с ограниченным временем и бюджетом. Круиз «Выходного дня» длится уже 46 часов и отличается более яркой программой.

Очень популярными не только для якутян, но и для представителей других регионов России, и иностранцев , являются долговременные круизы (до 14 дней) по маршруту Якутск-Тикси-Якутск, Усть-Кут-Якутск.

— Во сколько обойдется якутянам круиз на «стандартном» теплоходе?

Стоимость наших круизов (стандартная каюта) в день в расчете на одного человека начинается от 15 000 рублей, в зависимости от класса судна и отдыха. С учетом наших сезонных акций эта цена может быть и ниже. В цену входит питание, пакет экскурсий и развлекательная программа. Важный момент – дети до 7 лет за место в каюте не оплачивают, а детям с 7 до 14 лет скидка на место в каюте составляет 50 %.

— Скажите, по сравнению с прошедшим, не очень благоприятным годом для речного круизного рынка, как вы оцениваете спрос на круизы этого года?

Уверенно можно сказать, что наблюдается заметное оживление спроса на речные круизы по Якутии. Люди довольны!

— Расскажите о рейсах Якутск-Олекминск.

Уточню маршрут: Якутск – Олекминск – Ленск – Пеледуй – Витим. По данному рейсу особых изменений нет. Разве что, в этом году мы дополнительно приобрели в лизинг 2 новейших судна на подводных крыльях “Валдай – 45Р”. Это речное мелкосидящее судно, предназначено для скоростных перевозок пассажиров в светлое время суток. Рейсы осуществляются ежедневно от причала речного порта. Установлен социальный тариф, который значительно дешевле авиаперевозок, а по времени поездка, допустим, до Олекминска, займет максимум 10 часов.

— Приобретение «Валдаев» – большое событие!

Символичным стало то, что в день первого запуска «Валдаев» 28 мая три года назад глава республики Айсен Николаев был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона. В своей приветственной речи он отметил этот факт и сказал: «Я рад, что трехлетие руководства республикой совпало с историческим событием для Якутии — приобретением новых современных скоростных судов на подводных крыльях».

— Уверены, что пассажиры ездят с большим с удовольствием.

Люди довольны. На “Валдаях” мы предусмотрели все удобства, в том числе для граждан с ограниченными физическими возможностями: для них установлены спецместа, пандусы для беспрепятственного доступа к судам, одним словом, организовали доступную (безбарьерную) среду. Если говорить об оcнащении в целом, то добавлю, что на этих судах установлены системы кондиционирования, современные мягкие кресла с ремнями безопасности, приобретена новая медиа-техника.

— Еще одно ваше новшество — в этом году ООО “Ленатурфлот” начал перевозки по маршруту Якутск -Нижний-Бестях.

Да, действительно. 30 апреля этого года в свои первые рейсы вышли суда «Нептун» на воздушной подушке по маршруту Якутск (203 мкр) – Нижний Бестях (речной вокзал ЖДЯ). Они способны передвигаться как по льду, так и по воде и суше. На мягких сиденьях внутри салона с комфортом могут разместиться 22 пассажира, а утепленная обшивка и обогреватели не позволят замерзнуть даже в самую холодную погоду. Несмотря на свои габариты, вездеход может развивать скорость до 80 км/ч, благодаря чему путь из Якутска до Нижнего Бестяха занимает порядка 20 минут.

В летний период наши «Нептуны» продолжили работать на данной линии, но по тарифам в 2 раза меньше, чем во время межнавигационного периода – за 300 рублей, для социальных категорий: многодетных, ветеранов ВОВ, труда, тыла, участников боевых действий проезд составляет 250 рублей. «Нептуны» отправляются в рейсы каждые 30 минут с 09.00 до 18.00. Также в Нижнем Бестяхе предусмотрен трансфер – пассажиры могут бесплатно добраться с ЖД вокзала до центра Нижнего Бестяха.

Посетить эти места должен каждый!

— Расскажите про программы круизов «Ленатурфлот».

Прежде всего, хочу сказать, что наши трехпалубные теплоходы с пассажировместимостью 210 человек каждый — это идеальное место для проведения корпоративов, официальных и не официальных деловых встреч в комфортных условиях. Кульминация каждого нашего круиза — прибытие теплохода в природный парк «Ленские столбы» — наш уникальный природный феномен, поражающий своими масштабами и величественной самобытной красотой. Программа на берегу отличается яркостью и национальным колоритом. Туристы участвуют в национальном обряде благословения «алгыс» и организованно поднимаются на вершину скал, где с высоты птичьего полета им открывается живописный вид на реку Лена. Воскресная программа также включает активный отдых: купания, катания на гидроцикле и ватрушке, спортивные игры, рыбалку, шашлыки. На борту имеется кинозал, сауна, ресторан, салон отдыха, музыкальный салон с шоу программой, баром, танцполом. Часто во время круизных туров проходят концерты звезд якутской эстрады, якутской филармонии.



Уникальной программой отличается популярный рыболовный круиз «Love is рыбка», который проводится ежегодно в начале сентября. Теплоход «Демьян Бедный» отправляется в круиз до местности о. Тайменный (либо до устья р. Алдан). Эти места рыбалки в сентябре являют собой живописную картину осенних красок на фоне великой реки Лена. Вокруг стоянки судна расположены многочисленные небольшие тальниковые острова. Круиз подходит как для заядлых рыбаков, так и для семейного отдыха. Многие рыбаки берут с собой своих детей и жен, поскольку рыбалка сочетает в себе спокойную размеренную обстановку и комфорт теплохода. Как правило, рыбалка начинается с раннего утра до заката солнца. Рыбаков развозят на моторных лодках по разным местностям. Многие берут с собой резиновые лодки с подвесным мотором, некоторые предпочитают брать металлические лодки типа «Казанка». Для этого на теплоходе есть все условия: кран-балка, манипулятор. Водятся такие виды рыб как: щука, ленок, язь, окунь, … В 2012 году трофейный рыба – щука имела вес 12 кг. В 2013 году также поймали щуку весом 10,5 кг.

Для развлечения гостей на теплоходе проводятся различные конкурсы, как для детей, так и для взрослых. Традиционно главный приз присуждается за трофейную рыбу, приз также присуждается за первое место в соревновании «Скоростная ловля рыбы».

Рыболовный круиз «Love is рыбка» является идеальным отдыхом в преддверии долгой зимы не только для любителей рыбалки, но также и для тех людей, которым по душе спокойная обстановка на фоне дикой тайги.



Отдельного слова заслуживает круиз до Тикси – великолепная возможность познакомиться с природой Якутии, историей и бытом северных народов, посетить самый северный населенный пункт республики и пересечь Полярный круг. Круиз длительностью 2 недели начинается с посещения парка «Ленские столбы», следующими остановками будут живописные места Жиганска и Кюсюра. Колорит этих мест поражает воображение, наверное, я не встречал человека, на которого не произвели впечатления внешний вид местных домов и улиц, на которых лежит отпечаток сурового климата и сильных ветров этого края.



И, наконец, Тикси – самый северный населенный пункт республики. Там даже в летние месяцы температура остается довольно прохладной, в июле, к примеру, вы можете наблюдать полярный день. Август порадует белыми полярными ночами, а в конце августа и начале сентября там можно наблюдать настоящий эксклюзив – монохромное и редко цветное северное сияние.



В последние дни круиза туристы посещают село Соттинцы, где их ждет посещение историко-архитектурного музея под открытым небом «Дружба». В музее представлены образцы старинного деревянного зодчества в традиционном русском и якутском стилях – экспозиции деревянной утвари, национальной одежды якутов, а также памятники русского христианства.

Посетить эти места должен каждый житель республики.

Речной круиз – это эксклюзив!

— Почему бы Вы рекомендовали круизные туры? Что получает человек, побывавший в них?

Речной круиз, на мой взгляд, самый лучший отдых! Наша красивейшая река, природа, якутские просторы могут вызывать только самые позитивные эмоции. Не зря говорят, что можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, и на то, как льется вода. Смотришь на воду и словно общаешься с вечностью…

На круизах человек по-настоящему отдыхает: душой и телом, набирается сил. Может отдыхать в каюте или на палубе, наблюдая за проплывающими красотами природных пейзажей либо активно участвовать в программах круиза. Скучать людям не приходится.

— Опишите среднего пассажира круиза «Ленатурфлот». Какие люди любят круизы?

Как правило, это активные, открытые, позитивные и любознательные люди, старающиеся постоянно расширять свой кругозор. Если же говорить о возрасте и семейном статусе, то это в основном семьи, а также публика «за…». Молодежи тоже не мало – часто наши теплоходы арендуют выпускники не только ВУЗов и ССУЗов, но и школ. Также круизный отдых часто заказывают представители бизнеса и госучреждений, проводящие у нас свои корпоративы, официальные и не официальные деловые встречи.

— Как Вам удается заражать туристов любовью к теплоходам?

Очень просто: нужно заботиться о своих туристах и стараться исполнять их пожелания. Сервис на уровне.

— Что Вы можете сказать о качестве сервиса?

Профессионализм и качество предоставляемых услуг — главная наша задача. Ни для кого не секрет, что туриндустрия и круизный сектор в частности входят в число наиболее пострадавших от пандемии бизнес-направлений. Этот факт подталкивает к тому, чтобы создавать что-то новое, демонстрировать еще более высокий уровень сервиса. В условиях кризиса мы выбрали единственно возможный и достойный путь: максимально улучшить качество обслуживания на наших теплоходах, сохранив при этом цены. Требования туристов к сервису растут, поэтому к каждому новому сезону мы вкладываем деньги в реконструкцию судов, разрабатываем новые маршруты, обновляем культурно-развлекательную программу, совершенствуем работу ресторанов. Мы за благотворительность!

— ООО “Ленатурфлот” известен своими благотворительными проектами. Расскажите о них.

Ежегодно мы, совместно с ПАО “ЛОРП” и народным депутатом Сергеем Ларионовым проводим благотворительную акцию “Кораблик счастья” для социально незащищенных детей и детей из малообеспеченных семей. К сожалению, пандемия вносит свои коррективы. В прошлом году “Кораблика счастья” не было. Кроме того, в этом году мы провели акцию – дети, закончившие учебный год с табелем отличника или хорошиста приглашались на наши круизы на Ленские столбы совершенно бесплатно. Помимо этого, устраиваем круизы для ветеранов ВОВ и тыла, выпускников школ. Большой популярностью пользовались оздоровительные круизы “Корабль здоровья” с врачами – узкими специалистами на борту. Во время таких круизов любой желающий пассажир проверяет свое здоровье, получает рекомендации от врачей, проводятся экспресс-анализы и другие исследования. Эти акции возобновятся, как только появится возможность.

— Слышали новость, что работники «Ленатурфлота» весной спасли утопающего.

Совершили подвиг наш судоводитель воздушных подушек и другие работники ООО «Ленатурфлот» — вытащили человека из ледового плена.



Также продолжается наше негласное сотрудничество с региональным советом общероссийской общественной организации «ВОСВОД». Мы категорически против известной фразы «Спасение рук утопающего – дело рук самого утопающего», как показывает печальная статистика, с начала 2021 года в водах Якутии погибло 18 человек, из которых трое — дети до 16 лет. Потому мы и поддерживаем энтузиастов «ВОСВОД», которые организовали свое движение с целью предотвращения трагедий на воде и по спасению утопающих. Члены организации на абсолютно безвозмездных условиях каждое лето организовывают круглосуточное наблюдение на несанкционированных пляжах – на сегодняшний день ими предотвращено 16 случаев возможных трагедий, спасен один тонущий ребенок. На наш взгляд, это настоящий подвиг!



Руководитель регионального совета общероссийской общественной организации «ВОСВОД» Гаврил Кононов: «В этом году неоценимую помощь нам оказало дочернее предприятие ПАО «ЛОРП» ООО «Ленатурфлот» в лице директора Бактыбека Егорова. Благодаря их содействию и финансированию, мы установили пост, закупили необходимую экипировку, оборудование. После согласования со всеми инстанциями, планируем открыть яхтклуб для детей, развивать парусный спорт. Пользуясь случаем, от всей души благодарю ООО «Ленатурфлот» за постоянно оказываемое содействие. Очень рад, что в нашей республике есть неравнодушные руководители предприятий. Мы хотели бы, чтобы такие посты были в каждом наслеге и главы администраций и предприниматели пошли бы по примеру «Ленатурфлота». Ведь наличие таких постов в разы сокращает количество погибших на воде. Речники – особые люди!»

— Бактыбек Тилекович, как так получилось, что Вы оказались в этой сфере?

Сейчас я осознаю, что мечтал об этой работе с детства. Смотрел на проплывающие теплоходы и думал, что когда вырасту, обязательно буду руководить ими. По воле судьбы это произошло, хоть я вырос в семье, где преобладают медики и военные, единственное дедушка — архитектор и бабушка – актриса. Окончил школу в Нижнем Бестяхе, учился хорошо и даже был президентом школы с отдельным кабинетом. Сложные и не стабильные 2000-е подтолкнули меня, как и многих в то время, стать экономистом. Я получил высшее экономическое образование со специализацией «Менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса». Интересно, что когда писал дипломную, мне попалась тема про нефтеналивные суда. Тогда я раз и навсегда влюбился в работу речников, а потом, то ли судьба вмешалась, то ли просто повезло, но сразу после студенческой скамьи мне повезло устроиться в ПАО «ЛОРП» экономистом. Постепенно пришел к своей нынешней должности.

— Речники – особые люди: добрые, сильные, отзывчивые… Наверное, у вас другие не задерживаются?

Отличительная черта всех речников заключается в том, что они — настоящие патриоты своего дела. Возможно, именно поэтому так много династий среди работников нашего пароходства. У нас даже время исчисляется по-своему – навигациями, а ее начало — настоящий праздник для всех наших сотрудников, как и завершение.

Но самая главная особенность речников – огромная любовь к реке. Теплоход — это их дом! Думаю, еще и в этом заключается главный успех всего ПАО «ЛОРП».

— Какими качествами нужно обладать, чтобы преуспевать в Вашей профессии?

Прежде всего, большой стрессоустойчивостью, силой воли и желанием помогать людям.

— Как решается кадровый вопрос, есть ли проблемы?

Нехватка специалистов, иначе говоря, кадровый голод, у речников существовал всегда. Сегодня этот вопрос также актуален. Несмотря на это, мы стараемся устранять проблему планомерно. На постоянной основе держим связь со специализированными ВУЗами страны и привлекаем студентов на прохождение практики на наших судах, а далее предлагаем выгодные условия для того, чтобы дипломированный специалист закрепился и работал в нашем предприятии.



— Что главное в вашей сегодняшней работе?

Считаю, что надо быть патриотами своей Родины. А патриотизм в моем понимании — это в первую очередь любовь к своей малой родине.

— Как Вы думаете, есть ли будущее у внутреннего туризма, который Вы развиваете посредством своих круизных туров?

Несомненно, и именно в Якутии! Внутренний туризм несет огромную пользу для нашего общества. Не секрет, что многие даже в Центральной России не знают о Якутии, тем более – не стремятся провести свой отдых у нас… А какая у нас история! Какие достопримечательности! Какие красоты! Новые впечатления и эмоции туристам у нас были бы обеспечены.

— Какие глобальные задачи стоят перед “Ленатурфлотом”?

Готовимся к организации Юбилейных мероприятий по Витиму, которому в этом году исполнится 400 лет.

Всегда ждем навигацию!

— Очень скоро закончится пассажирская навигация. Каковы ваши планы на межнавигационный период?

Уже сейчас мы заняты подготовкой к навигации 2022 года. За зиму нам предстоит большая организационная работа: согласование расписаний, условий договоров и т.д. Кроме того, именно в межнавигационный период проводится обучение персонала, повышение квалификации работников.

— Знаем, что речники всегда с нетерпением ждут навигацию. Что на самом деле стоит за официальным: «Навигацию этого года считать открытой!»?

Это целый мир! Огромный и прекрасный мир нашей якутской реки, мир открытий и красоты, вытесняющий из наших городских душ суету и усталость и вносящий огромное душевное спокойствие!

Беседовала Анна Полятинская.

Подробную информацию о ценах на путевки, программах пребывания, а также характеристику теплоходов вы можете найти на сайте «Ленатурфлота» https://lenaturflot.ru/service/.

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