Директор клиники «Аврора» Светлана Яковлева: Человека должна окружать красота!

Директор клиники «Аврора», кандидат медицинских наук Светлана Яковлева не только успешная бизнес-леди, талантливый врач, но и поразительно эстетичный человек. Всегда с иголочки, всегда в тонусе… Наша беседа – отличное доказательство того, что женщина, будь она самой успешной, сильной и занятой, всегда должна оставаться женщиной, матерью, хозяйкой.

— Светлана Яновна, многие знают Вас как все успевающего профессионала, развивающегося как в сфере врачевания, так и в качестве хорошего управленца, организатора здравоохранения. Как Вам это удается?

– Я не стараюсь успеть все и сразу, поскольку понимаю, насколько важно в бизнесе правильно расставить приоритеты. У меня за спиной надежная профессиональная команда врачей и медсестер, на которых я могу полностью положиться. Поэтому у меня есть возможность лично вести приемы в качестве детского эндокринолога, принимать хотя бы одного-двух пациентов в день. Это позволяет мне держаться на плаву в медицинском мире и быть в постоянном развитии и как врач. Нам ни в коем случае нельзя отрываться от «производства».

— Как Вы пришли к тому, чтобы стать директором клиники? Было ли у Вас самоцелью стать руководителем или все получилось само собой?

— У меня никогда не было так называемого «карьеризма» и цели занимать именно руководящее кресло, но всегда была мотивация быть лучше всех и как можно глубже изучить свое дело. По этой причине я в свое время отказалась от возможности поступить в аспирантуру сразу после окончания Медико-лечебного факультета Якутского государственного университета. Многих из нашего курса тогда направили на учебу в центральные ВУЗы на подготовку кадров для открытия Медицинского института и Национального Центра медицины – флагмана и гордости нашего здравоохранения! Мы безмерно горды тем, что в основном именно нашему курсу тогда доверили стать первыми кадрами этих вновь создаваемых ведущих учреждений здравоохранения!

А ведь меня, говоря без хвастовства, уговаривал сам декан факультета, уважаемый Анатолий Спиридонович и два его заместителя. Возможно, они увидели во мне зачатки организатора, так как я на первом и втором курсах была старостой курса, а с третьего по четвертый курс, во время достаточно напряжённой учебы, занималась еще и общественной работой – занимала пост секретаря комсомольской организации Медико-лечебного факультета. Но мне хотелось, наконец, начать зарабатывать и поддерживать своих родителей. Хотя они никогда в нашей помощи не нуждались и до сих пор не нуждаются. Но тогда, с высоты моего юношеского максимализма, казалось, что так и надо. Во-вторых, мне хотелось принести пользу своей родине – родному улусу. Мне казалось, что так я принесу больше пользы – став врачом и излечивая людей. Это не высокопарные слова, я действительно, так думала.

С сестрами и братом. 1968 г.

В детстве я была очень болезненным ребенком и поэтому с самого раннего детства мечтала стать детским врачом, чтоб никто из детей никогда не болел… И не изменила своему призванию. Да, каждый из нас, моих однокурсников, которые сейчас продолжают работать, в своё время, выбрали профессию врача по велению сердца, по призванию души. Именно так, а не иначе! Потому что те, кто был лишний в этой, одной из самых сложных, а самое главное – самых ответственных профессий, давно ушли, понимая, что может остаться трудиться врачом – врачевателем тела и души только по-особому «скроенный» человек!

Секретарь комитета ПКО. 1984 г.

Нам пришлось начать работать по своей профессии, когда зарплата была настолько мала, что еле хватало на еду и на самое, только первое необходимое! Тогда наше государство не могло себе позволить все те льготы для молодых специалистов, которые сейчас существуют. Но мы о таком и не слышали! Мы рвались в бой по велению сердца! Мы трудились ради своей профессии, ради любви к ней, а еще из-за бесконечного уважения к своим родителям и своим учителям! Я думаю, мы «последние из могикан» – последние из бескорыстного поколения, которое было в России до «нулевых»!

Сейчас другое мерило человеческих ценностей, абсолютно другие взаимоотношения в обществе! Во многом нынешнее поколение не виновато в этом – таковыми стали нынешние условия жизни – условия выживания и конкуренции! Но хочется верить, что, хотя бы в нашей профессии, останутся те старые общечеловеческие принципы – не навреди, сделай все зависящее от тебя ради спасения жизни другого человека! И не ради корысти, а по велению совести, сердца и великого призвания врача!

Нью-Йорк. 2007 г.

Особо горжусь тем, что мне довелось работать практически на всех этапах оказания медицинской помощи населению: как на первичном звене в сельской глубинке, так и в городской поликлинике. Это был неоценимый опыт для того, чтобы работать в будущем руководителем медицинской организации.

— И Вы вначале своей трудовой деятельности уехали в деревню?

— Да, и очень горжусь этим. Слава тем, кто начал свою трудовую деятельность в сельских больницах, где население бедствовало особенно сильно! К сельскому врачу в те времена приходили не только за медицинской помощью, но и за помощью духовной и моральной.

Начала свою профессиональную деятельность я с родного Нюрбинского района – с должности заведующей врачебной амбулатории села Нюрбачан, где трудилась единственным врачом. Хотя проработала я там всего два с половиной года, но до сих пор с огромной благодарностью вспоминаю местных фельдшеров – моих главных учителей Марию Романовну Петрову и Надежду Николаевну Яковлеву. Мне, молодому, неопытному, начинающему впервые свою практику врачу, крупно повезло быть под наставничеством таких профессионалов. И самое главное, за что я благодарна тому периоду, так это за то, что вышла там замуж и родила своего любимого сына.

Я получила в Нюрбачане огромный опыт работы и прошла настоящую школу жизни. Сельскому врачу приходится быть универсальным специалистом. Нужны были знания не только по своей узкой специализации, но приходилось еще по ходу «пьесы» осваивать и много других смежных специальностей: травматолога, стоматолога, акушера-гинеколога, хирурга и т.д. Приходилось делать и санитарные рейды по дворам, призывая людей к соблюдению санитарных норм и не только…

Не могу забыть случай из моей практики во время работы в Нюрбачане. Однажды мне пришлось спасать человека под прицелом ружья в спину… С таким риском для жизни я зашла в дом одной семьи, чтобы забрать оттуда годовалого ребёнка, которого в течение 3 дней не кормили тем, чем положено, и он, ползая по холодному полу, ел сырую картошку!! Боже, что я пережила за те 5-7 минут… Душой я, тогда мама такого же маленького ребенка, понимала, что не имею права рисковать своей жизнью, но я была обязана сделать этот шаг, как врач! Ребёнок был спасён! До сих пор не могу забыть его глаза с совершенно не детским взглядом.. Как хочется предостеречь женщин от ошибочных шагов в жизни, которые заставляют их детей так смотреть всего лишь в год жизни!

— Невероятная хладнокровность!

— Благодарю себя за эту особенность характера – в экстремальных условиях я очень быстро мобилизуюсь, становлюсь очень хладнокровной и таким образом, стараюсь найти выход из любой ситуации.

Вторым местом моей работы стало моё родное село Антоновка, где я стала работать участковым педиатром. Антоновка до сих пор остается одним из самых крупных населенных пунктов республики. Если я не ошибаюсь, сейчас там живет около 5000 населения. В общем, огромная деревня, если учесть, что вызова мне тогда приходилось обслуживать пешком (машины Скорой помощи в те времена не было даже в таком большом населенном пункте). Вообще, тогда много чего не было, но мы и не требовали, терпели. Всей стране было тяжело…

Коллектив в больнице был очень дружный, работящий. Главным врачом Антоновской участковой больницы работала в то время великолепный врач – терапевт Октябрина Прокопьевна Кузьмина. Надо сказать, она была одной из тех людей, которая стала для меня стимулом при выборе моей профессии. Когда я была еще ребенком и много болела, Октябрина Прокопьевна, приходя к нам на вызов, всегда заряжала меня очень светлой и теплой энергией. Так действовали на меня ее неизменная улыбка, громкий голос и смех. Как она переступала порог нашего дома, казалось, что болезни больше нет и она никогда не вернется….

Я сейчас понимаю, что есть две категории врачей. Поцелованные Богом – те, кто может вылечить больного абсолютно малым арсеналом лекарств, порой назначением, казалось бы, пустяковых, копеечных препаратов – это врачи, которые имеют силу СЛОВА, силу какой-то особой доброй энергетики! Вторая категория врачей немного больше чем надо меркантильны, немного больше чем хотелось бы больным высокомерны, недоступны. Они очень сильно различают людей по весу их кошелька и, хотя их «назначения» бывают очень грамотными, положенными по всем так называемым клиническим стандартам, больному от этих лекарств легче почему-то не становится…

Хочу сказать несколько слов и про мою мамочку, Анну Афанасьевну Григорьеву – фельдшера с 30-летним стажем, которая была выпускницей самого первого выпуска Якутской фельдшерско-акушерской школы (ЯФАШ). Это они, фельдшера старой закалки, боролись с трахомой, туберкулезом, многими эпидемиями тех далеких времен! Абсолютно на голом энтузиазме, следуя своему великому призванию!

Мама моя была коллегой Октябрины Прокопьевны, и они в бытность своей работы в Антоновской участковой больнице, бок о бок трудились вместе много лет. Коллег того времени отличало очень трепетное отношение друг к другу. Я, будучи дочерью медработника, часто приходила к ним на работу и никогда не слышала, чтоб они ссорились или ругались, просто дружно работали, лечили, спасали. Помню, мама почти каждую ночь шла на ночные вызовы… В силу своего возраста я тогда не понимала, какой это каторжный труд – работа участковых врачей и фельдшеров, которые выполняли свой долг и в дождь, и в слякоть, и в студеный мороз. Сельский врач не может иначе! И я до сих пор удивляюсь, как меня и мою сестру это бесконечная тревожная жизнь, частое ночное бдение матери не отвратило от нашей профессии. Все это поняла я лишь тогда, когда сама стала участковым врачом. Когда сама стала жить в состоянии этого постоянного стресса, страха… Где бы ты ни находилась: на свадьбе, вечеринке друзей, пардон, бане – тебя в любую минуту могут позвать на срочный вызов, и ты обязана по долгу службы всегда быть готовой бежать на помощь, спасать…

Осенью 1995-го так получилось, что мне пришлось работать одной за троих врачей. В одну из ночей этого периода меня разбудил стук в дверь. Участковый милиционер позвал меня провести освидетельствование трупа. Погибшим оказался мой ровесник, с которым я училась в одной школе, жила через двор… Это были роковые 90-е, когда заработанную зарплату иногда давали с задержкой по полгода, а то и больше. Бедой этого парня стало то, что при распределении зарплаты его имя забыли внести в ведомость… Какие-то «добрые» люди дали ему несколько рублей, чтобы он смог купить водки и залить горе… Итог всего этого — он повесился сидя на полу, шнуром от УТЮГА!!! Это же как нужно было захотеть умереть… Представляете, каково мне было писать на него заключение судмедэкспертизы….

Через неделю после этого случая я очень тяжело заболела… Меня на санавиации привезли в Якутск. Когда меня провожали на вертолет мои родители, они привезли ко мне в больницу моего маленького сына. Тогда я думала, что прощаюсь с ним. Боже, мне не забыть его глаз – печальных, огромных глаз, которые будто понимали, что он может потерять меня…. Мне было 29 лет и у меня появились седые волосы. Много, много седых волос.

Я выжила. Но после этого кардинально пересмотрела свою жизнь. Поняла, что всегда нужно жить сегодняшним днем, здесь и сейчас, что нельзя откладывать что-то хорошее, нужное тебе и твоему ребенку на потом. Возненавидела фразу: «Везде хорошо, где нас нет»! С тех пор для меня нет ничего невозможного, нет безвыходных ситуаций! Выход всегда есть, просто надо его увидеть и использовать в свою пользу. И самое главное – ты и только ты сам ответственен за свою судьбу! Ты – кузнец своего счастья. Как ни странно, я поняла, что надо уметь любить себя. Только человек, который правильно умеет любит себя, может уметь и суметь полюбить своих близких, других людей.

— Золотые слова!

— Мы не должны винить кого-то в своих бедах. Мне в этом смысле очень импонируют некоторые иностранцы. Например, американцы, на знаменитое «How do you do?» («Как у Вас дела?»), как бы ему плохо не было, отвечает «I’m fine!» («Отлично!»). Он понимает, что его проблемы только его проблемы, и он не имеет права вешать их на кого-то другого. И тем более винить в них кого-то.

А как у нас? Кто виноват в наших проблемах? Правительство, государство, начальство… Но только не мы сами! На деле же никто не обязан нас жалеть, кроме может быть самых близких людей – матери и отца. Абсолютно не понимаю я и необоснованных депрессий. Проблемы нужно решать, а не плакать над ними. Если ты слаб, то тебе просто придется отойти в сторонку, не добившись в своей жизни тех целей, которые хотелось бы тебе достичь.

— Прекрасные советы! И, видимо, очень действенные. Если учитывать, что Вы на данный момент являетесь директором клиники. А самое главное – сумели масштабировать свой бизнес до трех филиалов. Расскажите о своем нынешнем деле более подробно

— Медицинская клиника «Аврора» открылась в июле 2012 года на Островского, 4 и на сегодняшний день мы имеем три филиала и это не предел. Наша очень сплоченная команда единомышленников имеет много планов, мы не стоим никогда на месте, все время развиваемся. В декабре 2013 года мы расширили свои площади по тому же адресу: Островского 4. В апреле 2016г. открыли свой второй филиал по ул. Пояркова, 20/1.

14 октября 2016 года презентовали филиал в Якутской государственной сельскохозяйственной академии с целью обслуживания по программе ОМС студентов и преподавателей ЯГСХА. Ровно через год 14 октября 2017г. открыли еще один филиал – уже на 1 этаже по ул. Пояркова 20/1. Наконец, 1 февраля текущего года состоялось открытие новой рекриации 2 этажа клиники на улице Пояркова. К открытию последнего отдела клиники нас сподвигло то, что Министерством здравоохранения и Территориальным Фондом ОМС РС (Я) с января 2019 года нашей клинике было поручено исполнить объемы по комплексному обследованию «Раннее выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта» и по диспансерному наблюдению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа.

О работе нашей клиники могу сказать кратко и емко словами великой статистики:

1 место среди медицинских организаций в системе ОМС в своей категории

Более 40 высококвалифицированных врачей по 30 специальностям

Население 127 населенных пунктов в 20 улусах осмотрены нашей мобильной бригадой

Более 200 видов диагностических исследований

Более 700 видов лабораторных анализов

Более 8000 прикрепленных пациентов

Более 80000 довольных пациентов в год

Более 150000 оказанных услуг в год.

Для работы в клинике привлечен профессионально подготовленный персонал: врачи первой и высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук, некоторые из которых прошли стажировки в ведущих зарубежных клиниках. Среди наших сотрудников один доктор медицинских наук, четыре кандидата медицинских наук.

— Вам как специалисту и руководителю должно быть известно, что успех компании немыслим без высококвалифицированных специалистов. По каким критериям был основан ваш коллектив?

— Врачи нашей клиники проходят серьезный отбор. На кону здоровье человека. Одно из главных условий опыт работы не менее 5 лет. Второе – безупречная репутация. Для новых сотрудников обязательно предусмотрен двухмесячный испытательный срок. Наконец, очень следим за тем, чтобы не было высокомерия или грубого обращения к пациентам. Обычно тот, кто не отвечает этим требованиям, сам уходит от нас. Ему попросту неуютно.

— В медицине очень актуальна народная мудрость «Век живи – век учись». В чем развитие лично Ваше и в чем развитие сотрудников?

— Да действительно именно для медиков эта поговорка очень актуальна. Каждый врач, получив диплом, не может «почивать на лаврах». Каждые 5 лет все специалисты проходят обучение, так называемые повышения квалификации, так как медицина одна из тех отраслей, которая неизменно движется вперед и всегда идет в ногу с прогрессом: как научным, так и техническим. Потому что, как только медицина перестанет развиваться по этим направлениям – болезни выйдут из-под контроля. В конце концов, я думаю, многие болезни излечимы, только не надо мешать научно-техническому прогрессу в медицине, а нужно выделять достаточное количество финансирования на науку и здравоохранение. Не зря же Япония, как только она отказалась от гонки вооружения – сделала огромный скачок в развитии, опередив на многие десятилетия другие страны.

— Светлана Яновна, какие проблемы Вы считаете основными в здравоохранении?

— Проблем в современной медицине, конечно же, очень много, но я хочу поделиться только несколькими из них, на мой взгляд, основными. Во-первых, острая нехватка медицинских кадров, обусловленная удручающим падением авторитета медицинских работников среди населения по всей России. Отчасти, этому причиной явилось то, что ВРАЧЕВАНИЕ, медицинскую помощь сравняли по значению в жизни человека с оказанием других услуг: общепита, транспорта, гостиничных услуг и т.д. Абсолютно не обоснованно стерлась грань между ценным и бесценным! Отсюда растут ноги другой острейшей проблемы – проблемы профессионального выгорания врачей и медсестер. Если в ближайшее время и на государственном уровне не будут приняты меры по изменению этой ситуации (защита прав врачей, юридическая поддержка врачебного сообщества) профессиональное выгорание медиков приведет нас всех к катастрофическим последствиям!

Во-вторых, выросло новое поколение, которое всю информацию о медицине и болезнях (часто неверную) черпает в Интернете, ошибочно полагая, что он, больной, знает практически то же самое или даже больше, чем сам врач! Врач для такого пациента авторитет лишь в том случае, когда его впечатлят доводы, знания, и, в конце концов, уровень профессиональной подготовки лечащего его врача. Так вот в этом и состоит вторая проблема медицины – снижение уровня подготовки медицинских кадров, по моему мнению, одной из причин которых является нежелание и неумение некоторой части нынешнего поколения читать специальную литературу, полагаясь на обрывистые знания, которые они черпают из Интернета. Основой этого неумения и нежелания является в том числе отсутствие навыков чтения художественной литературы. Идет попытка оцифровать полноценное общение и переведения в упрошенную систему символов и смайликов!!!

Когда студенты очередного выпуска медицинских ВУЗов произносят клятву Гиппократа, я думаю, обучавшие их преподаватели безотчетно верят в то, что каждый из этих выпускников на всю свою жизнь пронесёт и затаит в душе и будет следовать этим светлым и честным словам клятвы: «Не навреди, сделай все, что от тебя зависит, чтобы спасти жизнь и здоровье людей!». Именно в этом суть этой клятвы, а никак не иначе, как крамольно хотят переиначить злословы! К сожалению, сейчас молодёжь можно отправить туда, где тяжело и трудно, только посулив ему большие «бабки». Государство этому их уже приучило!

В – третьих, к сожалению, в нашем российском обществе многие люди иждивенчески относится к своему государству, к своему сообществу (иногда это простирается, увы, и до своих коллег, родных и даже друзей!). Все виноваты в бедах таких людей: государство, врачи, учителя, но только не они сами. Именно таким людям кажется, что врач ОБЯЗАН его вылечить! Притом, даже если он пьет, курит, ведет разгульный образ жизни, ест все, что в него влезет, абсолютно не занимается спортом… А ведь с точностью до наоборот, от врача зависит абсолютно малый процент. 80-90% успеха от лечения – это зависящие от самого пациента факторы: питание, образ жизни, желание вылечиться, в конце концов, а также факторы окружающей среды.

— 7 лет на рынке — достаточное время для того, чтобы не только организовать и отладить рабочий процесс, но и приобрести имидж, некую историю узнаваемо­сти, черты отличия от конкурентов… В чем уникальность Вашей клиники?

— С 1 января 2013 года наша клиника вошла в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РС (Я). И если в начале наших пациентов по ОМС было только 83 человека, то по состоянию на текущий год наше прикрепленное население составляет 8300 человек.

Второе отличие нашей клиники – факт того, что мы в своей медицинской деятельности не ограничиваемся оказанием медицинских услуг только в стенах своей клиники и ее филиалов. У нас существуют выездные мобильные врачебные бригады, оказывающие медосмотры с ощутимой скидкой, доходящей до 30-60 %, для сельских жителей.

Третье уникальное направление нашей деятельности – это международное сотрудничество с клиниками Южной Кореи, Филиппин, Китая, Бурятии и других стран. Начиная с 2012 года, через менеджера нашей дочерней фирмы «Аврора Медтур» прошли сотни благодарных пациентов.

— Отлично! Но все-таки на медицинском рынке очень большая конкуренция. Что сейчас определяет лидерство на рынке?

— Самое страшное для бизнеса – это стагнация, т.е. остановка на одном месте. Мы второй год всю свою команду прокачиваем у модных сейчас коучей. Я запомнила из их уроков основное, что мне кажется, было полезно из всего ими сказанного: кризис – это болото и как только человек, проходящий через это болото, останавливается на одном месте, он неизбежно тонет. Сила нашей команды всегда была в том, что даже в моменты кризиса мы двигаемся к своей цели.

Вашингтон. 2006 г.

— Что Вас мотивирует быть в постоянном развитии?

— Наверное, мой безудержный перфекционизм. Я всегда считала, что должна быть самой лучшей! Писать сочинения лучше всех, одеваться лучше всех, работать лучше всех и т.д. Да, мой перфекционизм распространяется на все сферы моей жизни – отношение к работе, домашнюю обстановку, внешность… Может с какой-то стороны это кажется не очень правильно, но здорово мотивирует.

Самая моя главная мотивация заключается в том, что я видела жизнь в лучших ее проявлениях. С детства была окружена вселенской любовью своих родителей. Мы никогда ни в чем не нуждались. Большим перфекционистом был и мой отец: самый первый мотоцикл, самая первая машина на селе … Представьте себе, отцу все это обеспечил его дед, воспитывавший его с 6 лет после смерти его отца на фронте. А какой красивый был у нас дом! Считался одним из самых красивых в Антоновке.

Таким образом, вкус к жизни сформировался у меня еще в раннем в детстве. Я никогда не могла себе представить, что могу жить хуже, чем мои родители. И не только в материальном плане.

А еще в моей жизни была большая удача. В 2005 году, работая заведующей детской поликлиникой Национального центра медицины, я поступила в заочную аспирантуру Санкт-Петербургской Государственной Педиатрической академии. У меня было два научных руководителя, так как планировалось, что я буду защищаться по двум специальностям: педиатрии (тема была на стыке с детской эндокринологией) и организации здравоохранения. Это были два великолепных ученых: Учитель – Вячеслав Григорьевич Часнык (зав. кафедрой в Санкт-Петербургской Государственной Педиатрической академии) и его Ученица – Татьяна Егоровна Бурцева, выпускница мединститута ЯГУ, которая две свои кандидатскую и докторскую диссертации также защитила в Санкт-Петербургской Государственной Педиатрической академии.

Стажировка в США

Так вот в октябре 2006 года мне повезло под их руководством проходить месячную стажировку в США, в Нью-Йорке, в госпитале Маунт-Сайнай. А перед этим в марте того же года у меня было удивительное знакомство с такими же удивительными людьми – американками Марией Иандола Нью – профессором, педиатром и эндокринологом госпиталя Маунт-Сайнай, Синтией Вайндлер – старейшим антропологом знаменитого музея Метрополитен (г. Нью-Йорк), канадским антропологом Габриэллой Грейтс и руководителем крупного американского гуманитарного фонда и потомком французских аристократов Луизой Аделаидой Мену де Менил, которая спонсировала их приезд в Якутию. Мне пришлось стать одной из организаторов их пребывания в нашей республике.

С американской делегацией в Иенгра. Март 2006 г.

Американки приехали в Якутию вручить в дар нашим музеям уникальные фотографии В.И. Йохельсона, сделанные им в 1900 году во время его экспедиции в Нижнеколымский район по изучению юкагирского языка и фольклора. Они очень хотели попасть в Андрюшкино – место изолированного проживания юкагиров. Но, к сожалению, из-за погодных условий не смогли попасть туда. Вместо Андрюшкино мы повезли наших иностранных гостей в Иенгру Нерюнгринского района. Там педиатр-эндокринолог, профессор Мария Нью вместе с профессором Часнык В.Г. абсолютно бесплатно консультировали эвенкийских детей. Вообще, вели себя невероятно доброжелательно и открыто.

США. 2006 г.

Рассказывать об этой экспедиции можно очень долго. Скажу одно – американские гостьи остались очень довольны поездкой. Напрочь лишенные чувства зависти, они радовались как дети, когда видели достоинства народов, в чей быт они погружались во время своих поездок. Более же всего их поразило, когда я пригласила их к себе домой в гости. Для американского менталитета, как оказалось, это высший акт гостеприимства. Результатом тех прекрасных дней стало (не без помощи В.Г. Часнык, конечно, который сопровождал вместе с нами их во время этой экспедиции) приглашение пройти месячную стажировку в Нью-Йорке, где Мария Нью любезно и абсолютно бесплатно предоставила мне возможность проработать лабораторную часть моей диссертации. С гордостью могу сказать, что немногим, наверное, из якутян, пришлось прорабатывать часть своей диссертации в США. Мне с проведением этой ответственной работы в американской генетической лаборатории помогли мои коллеги: в 2006 году – Галина Максимовна Баишева (ныне Пшенникова) и во второй год, в 2007 году – мой научный руководитель, доктор медицинских наук, профессор мединститута СВФУ и ныне моя близкая подруга Татьяна Егоровна Бурцева. Я им бесконечно благодарна!

В лаборатории Маунт Синай

В качестве благодарности, во время моей первой и второй поездки в США, каждая из тех американок приглашали нас с моими коллегами к себе домой или в другие места с приятной атмосферой. Мария Иандоло Нью пригласила к себе в квартиру, которая находилась на 30-м этаже высотного дома в самом центре Манхеттена. Синтия Уайндлер пригласила нас в Метрополитен музей, где водила нас по самым интересным экспозициям. Кстати, в этом престижнейшем музее мира имеется очень много экспонатов и артефактов из Якутии. Мы так были горды, что витрины музея, представлявшие нашу родину были одни из самых содержательных. Самое же главное, что мне тогда запомнилось, Синтия повела нас в святая святых музея – мы ходили по подземным хранилищам Метрополитена!!! Как одна из самых именитых и уважаемых антропологов этого музея, она могла себе это позволить. Нам же повезло несказанно и, думаю, мы с моей коллегой были тогда единственные в Якутии, кто смог увидеть эту скрытую от глаз большинства подземные хранилища музея Метрополитен!

В гостях у марии Иандоло Нью. Нью-Йорк. 2006 г.

Наша прекрасная проводница подарила нам другой, не менее ценный подарок, пригласив нас в ресторан, нет, не так – в РЕСТОРАН, который был обладателем четырех мишленовских звезд. То было такое шикарное место, что мы поначалу почувствовали себя не в своей тарелке. Вокруг было очень много людей, по которым невооруженным глазом было видно, что они «белой кости», «голубых кровей» – говоря без преувеличения, богатейших людей планеты! И только, благодаря приглашению Синтии, мы могли позволить себе обед в такой атмосфере. А такой вкусной еды я в жизни не пробовала!

Дом для гостей в поместье Эдди

Поместье Эдди и Эдмона К.

Самый же шикарный подарок нам подарила спонсор той экспедиции Луиза Аделаида Мену де Менил или, как ее звали Эдди – возможность три дня погостить в родовом поместье своей семьи в знаменитом городе миллиардеров Лонг Айленде. Как потом оказалось, она и ее супруг были из когорты американских мультимиллионеров! Поместье состояло из пяти трехэтажных домов 15-го века и нас поселили в одном из них. Боже, как нам было страшно с Галей! Все такое старинное, деревянное, скрипучее… В этих домах ничего абсолютно не блестело, не сияло позолотой, не «кичилось» евроремонтом. То было богатство другого рода, с абсолютно другим мерилом ценностей, богатства и показателем благополучия. Косули во дворе, апельсиновые деревья на террасе, старинные картины 2-15 века, старинная серебряная утварь… Ту поездку я не забуду никогда!

Капитолий. Вашингтон. США. 2006 г.

И еще в США я познакомилась с замечательными людьми – нашими земляками. Особо хочу отметить из них, ставших впоследствии моими близкими друзьями, семейную чету Соловьевых – Веру и Жаргала. Вера скоро должна защитить докторскую диссертацию. Представляете, какая молодец! Вера и Жаргал – это настолько чистые, совестливые, порядочные люди, которые живя далеко от Родины, настолько болеют душой за нашу Якутию и столько для нее делают и пытаются делать, что рядом с ними хочется казаться чище, добрее, светлее!

Вот это лобстеры!

— Светлана Яновна, все время интервью мне между слов постоянно слышалось слово «уровень». А еще я прочувствовала его телом и душой. У Вас в клинике так проглядывается женская рука, все так красиво, эстетично! Сразу и не поймешь, что это медицинская организация. Но что меня больше всего пришлось по душе – классическая музыка, звучащая в коридорах. Какую цель Вы преследуете при помощи этих «фишек»?

— Мы презентуем наши услуги, как медицину с добрым лицом. И весь наш антураж имеет очень философское значение. В первую очередь, эту обстановку мы создали для наших пациентов, чтобы они с первой минуты нахождения в нашей клинике попали в атмосферу спокойствия, уюта и позитива. Так сказать, «переформатировались» на добрый лад, повысили свои энергетические вибрации. Человека должна окружать красота!

Во-вторых, мы делаем это ради наших врачей, медицинских работников. Профессиональное выгорание частое явление в нашем сообществе и я знаю шикарных профессионалов, которые в самом рассвете своей деятельности говорили, что больше не в силах видеть больничные стены, слышать постоянные жалобы пациентов… Ни для кого не секрет, что врачам приходится в первую очередь работать с негативом – болезнями и страданиями. Так вот вся эта музыка, картины, цветы и для них.

— Как мудро!

— Мы пошли дальше – придумали производственную гимнастику для наших сотрудников. Каждый день в 12.30 мы выбегаем из кабинетов и начинаем двигаться под знаменитое советское, до боли любимое: «Дорогие товарищи, начинаем производственную гимнастику!». Всего 10 минут, а сколько бодрости, разгрузки и новых сил! Это было сделано для восстановления идеи профилактической медицины, огромное значение которой понимала советская система здравоохранения, и полностью осознавая то, что именно сами медики должны быть проводниками этой идеи в массы. Ежедневно наши пациенты во время гимнастики с изумлением и большой радостью присоединяются к нам.

— Какой вы великолепный новатор. Даже захотелось спросить – как вас воспитывали родители? Откуда в Вас такая тяга к развитию?

— В семье нас четверо детей и я не вспомню, чтобы наши родители «специально» нас воспитывали какими-то словами или за что-то сильно ругали. Они просто показывали пример! Пример безоговорочной порядочности по отношении к другим людям, пример самоотверженного трудолюбия, пример ответственного отношения к сказанному и обещанному! Мы росли, впитывая их любовь к труду, здоровому образу жизни и их огромную дисциплинированность. Неоспоримым правилом в семье было соблюдение режима дня: зимой после 20-ти вечера никто не имел права без спроса уходить из дома, летом после 22 часов. Родители знали каждый наш шаг. Их правильное, несколько пуританское воспитание принесло свои плоды. Мы вчетвером состоялись в жизни. Старшая сестра является талантливым гинекологом, вторая сестра – имеет два высших образования (биолог-химик и социолог-политолог) и брат тоже имеет два высших образования – первый заместитель главы в родном Нюрбинском улусе.

И самое главное – перед нами был и есть пример семьи наших родителей — самых близких нам людей, которые безоглядно любят друг друга, живут и радуются и приносят нам, своим детям, внукам и правнукам, каждый день радость вот уже (вдумайтесь только!) 61 год! Мне одна мудрая женщина, узнав об их истории, о нашем трепетном отношении к своим родителям, узнав кем, каждый из нас – их детей, стал во взрослом возрасте, сказала: «Ваши родители – это пара, которая создана на небесах, в космосе! Они, будь даже в другой жизни и другими людьми и будь даже какими-то животными или растениями, всегда бы стремились быть парой, просто рядом!». Как здорово, что Вселенная позволила мне родиться в семье такой СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ.

— Хотелось услышать от Вас, как от врача, какой-нибудь универсальный совет, касающийся здоровья. Что для Вас ЗОЖ? Каких принципов нужно придерживаться, чтобы сохранить свое здоровье?

— Что касается лично моих секретов здоровья, то это, в первую очередь, умеренное питание и абсолютное неприятие вредных привычек. Вы видели когда-нибудь столетних стариков с избыточным весом? Попросту таковых не бывает. Полные люди живут вкусно, сладко, но, к сожалению, недолго. Долгожители же всегда отличаются худощавым телосложением.

Что такое ЗОЖ? В моем понимании это, в первую очередь, абсолютное отсутствие вредных привычек. Люди пьющие, курящие, употребляющие наркотики – люди, махнувшие на себя рукой. И в первую очередь этот принцип должен касаться руководителей. Хочешь что-то требовать – соответствуй, будь примером во всем!

Моему отцу 85 лет и я ни разу не видела его выпившим и тем более пьяным. Курил, правда, но в 50 лет бросил. То есть никогда не поздно это сделать. В свои 85 лет мои родители всегда чем-то заняты. Папа до сих пор водит машину, летом на даче с утра до вечера занимается физическим трудом, делает зарядку. Мама тоже всегда занята по хозяйству, уделяет немало времени также своему хобби – творит великолепные картины из бисера. Оба они правильно питаются, соблюдают режим дня. Человеческие возможности не ограничены! Даже вылечить себя от рака, как это сделала одна моя знакомая, изменением образа жизни и силой своей мысли: «Это болезнь не для меня! Я ее не искала и не звала!».

Болезни – это наша ментальность, ум, восприятие мира… Пока мы не поменяем свой стиль мышления, мы не выздоровеем. Больший процент нашего здоровья зависит именно от нас самих. Мы – то, что мы едим, пьем. Любое врожденное хорошее здоровье можно погубить на корню, если не заботиться о себе. Хочется перефразировать старую поговорку – «Береги платье – снову, а здоровье — смолоду».

Есть люди, которые ставят якобы галочку, что сходил к врачу, как будто для очистки совести, и дальше ничего не делают, ничего не меняют в своем образе жизни. Не выполняют рекомендаций. Зачем они тратят время врача, занимают в поликлиниках места людей, которые, действительно нуждаются в медицинской помощи и главное – готовы ради своего здоровья предпринимать какие-то шаги! Наше здоровье – это только наше здоровье!

— Светлана Яновна, что бы Вы хотели добавить в конце нашего разговора?

Пользуясь случаем, хочу передать свою огромную благодарность своей близкой подруге – учредителю нашей клиники Марии Христофоровой. Она без преувеличения гениальный человек – очень креативный, современный и находящийся в постоянном развитии! Мария Николаевна еще один ключевой человек в моем становлении, как личности и профессионала.

И в конце нашего разговора хочу обязательно добавить мою сокровенную мечту. Наше общество, все мы очень нуждаемся в Медицине с добрым лицом. И наша команда Медицинской клиники «Аврора» делает все для того, чтобы каждый пациент, обратившийся к нам за помощью приходил к нам с добрым сердцем и как к близкому другу!

Светлана Яновна, как заметно из интервью, достаточно жесткий и требовательный к себе и окружающим человек. И в то же время настоящая, абсолютная женщина с ярко выраженными женственными качествами, такими как: доброе, заботливое отношение к людям, умение создавать домашний уют, желание творить красоту, хозяйственная хватка и финансовая грамотность. И именно в этом секрет Ее успеха в социальной жизни!

Всегда оставайтесь женщинами!