Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович: Действия властей Якутии по массовой вакцинации адекватны ситуации

Спустя 3 недели, как Якутия объявила о массовой вакцинации, еще несколько регионов объявили о готовности ввести такую практику: Москва, Московская, Кемеровская, Ленинградская и Тульская область, Сахалин. По заявлению санитарного врача Анны Поповой, обязательная иммунизация «групп риска» будет постепенно расширяться.

Таким образом, на первый план выходит тезис о массовой вакцинации и о том, что для ряда профессий вакцинация обязательна. Эксперты и ранее отмечали, что для формирования устойчивого иммунитета у целой популяции (населения конкретной страны) необходимо наличие 60 – 70 % иммунитета.

Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, ученый, кандидат биологических наук, дала комментарий для «SakhaLife». Эксперт считает, что руководство Якутии действовало и действует в соответствии с ситуацией: «Предпринятые в Якутии меры позволили стабилизировать ситуацию внутри республики и избежать нового локдауна в отличие от центральных регионов. Конечно, говорить о значительном улучшении эпидситуации ещё рано, но действия руководства республики абсолютно адекватны ситуации.

Массовая вакцинация должна была быть реализована раньше. Сейчас Россия даже не в десятке по числу привившихся. Большинство развитых и развивающихся стран проводят вакцинацию с той или иной интенсивностью.

Только сейчас мы видим, что федеральный тренд на массовую вакцинацию и обязательную для отдельных профессий приобрел реальные черты».

Таким образом, чем раньше губернаторы пошли на непопулярное, но важное решение о массовой вакцинации, тем более правильными являются их действия для предотвращения новых волн эпидемии. В этом контексте действия главы Айсена Николаева являются верными, подтверждает эксперт.

Попович считает, что бизнес также заинтересован в вакцинации – это альтернатива локдауну: «Несомненно, бизнес заинтересован в вакцинации. Он может устраивать дни вакцинации (без отрыва от производства), проводить телемедицинские консультации, агитировать работников».

Схожую позицию разделяет и бизнес-омбудсмен Борис Титов, который уже заявил, что бизнес поддержит обязательную вакцинацию как альтернативу ограничениям.

Справка:

Лариса Дмитриевна Попович – директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики и директор Независимого института социальных инноваций.

Образование: МГУ им. М.В.Ломоносова («Биолог-физиолог высшей нервной деятельности), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ («Экономика, финансы, страхование»), ФГУ РЗН РФ («Общественное здоровье и организация здравоохранения»), канд.биол.наук.

Была экспертом Всемирной организации здравоохранения. Член Экспертного Совета при Правительстве РФ. Эксперт Агентства стратегических инициатив. Руководитель рабочей группы Координационного совета по ГЧП Минздрава РФ. Руководитель комиссии Общественного Совета при Росздравнадзоре РФ.