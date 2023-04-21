Директор и тренеры оштрафованы за перевозку детей с нарушением правил

Сотрудниками Госавтинспекции оштрафованы на 100 000 руб директор и по 25 000 руб двое тренеров-преподователей ДЮСШ, организовавшие межрайонную перевозку группы детей автобусами с нарушением Правил.

Сотрудниками Госавтоинспекции приняты дополнительные меры, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами.

Нарушения Правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок, не смотря на проводимую Госавтинспекцией профилактическую работу.



С начала года выявлено 8 таких фактов, по результатам рассмотрения административных дел к административной ответственности, предусмотренной ч. ч. 4, 5 и 6 ст. 12.23 КоАП РФ, привлечены 16 лиц, из них в отношении физических лиц вынесено 9 постановлений по делам об административных правонарушениях, в отношении должностных лиц — 5 и 4 в отношении юридических лиц.



Так, 2 апреля т.г. на 173-м километре РАД “Амга” сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена организованная перевозка двух групп детей, состоящей из 17 спортсменов 2008 -2009 г.р. и двух тренеров МБУ ДЮСШ Олекминского района. Перевозка осуществлялась по маршруту г.Олекминск – с. Амга на двух микроавтобусах ГАЗ “Соболь” с целью участия в первенстве Республики Саха (Якутия) по волейболу, проходящем в с. Амга.

При проверке выявлены многочисленные правонарушения, в том числе:

организаторы перевозки в установленном порядке не уведомили Госавтоинспекцию;

оба водителя транспортного средства перед выездом не прошли пред рейсовый медицинский осмотр;

автобусы не оборудованы маячком желтого цвета, без опознавательного знака «Перевозка детей» и знака «Ограничение максимальной скорости»,

транспортные средства перед выездом не прошли пред рейсовый технический контроль;

на одном из ТС отсутствовала диагностическая карта, подтверждающая техническую исправность транспортного средства (технический осмотр);

в салоне одного из ТС установлены «кустарным» способом пассажирские сидения, не предусмотренные заводом изготовителем;

на одно из ТС отсутствовало разрешение (лицензия) на осуществление перевозок пассажиров легковым такси (пассажиров автобусом), а также список детей и сопровождающих, маршрут перевозки и договор фрахтования.

транспортные средства, эксплуатировались с неисправным рулевым управлением.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение Правил организованной перевозки групп детей, предусмотрено административное наказание, сумма штрафа составляет — сто тысяч рублей в отношении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и двадцать пять тысяч рублей в отношении должностных лиц.

Ведомство отмечает, что в октябре 2022 г. директору ДЮСШ внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предложено принять действенные меры по недопущению нарушения Правил. Вместе с тем, на балансе спортивной организации, имеется два школьных автобуса, которые не эксплуатировались по причине отсутствия действующей диагностической карты, подтверждающей исправность ТС.

Руководители образовательных организаций, организаторы детских мероприятий должны осознавать степень своей ответственности за безопасность детей при поездках, выполнять предъявляемые требования.

Согласно Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527 “Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами” следует, что в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД РФ на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей.

Важно — подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

В случае, если организованная перевозка детей осуществляется тремя или более автобусами, то необходимо не менее за 10 дней подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем Госавтоинспекции с приложением, предусмотренных Правилами документов.

На заметку — уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы, а также непосредственно в подразделения Госавтоинспекции по месту начала такой перевозки. О вопросах связанных с организацией перевозкой групп детей автобусами можно проконсультироваться в Управление Госавтоинспекции МВД по РС(Я) по тел.: 8(4112) — 454583 и в отдел Госавтоинспекции г. Якутска по тел.: 8(4112) — 454034.