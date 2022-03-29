Директор Эвено-Бытантайского филиала Сахаэнерго подарил улусной библиотеке 100 книг

Семья директора Эвено-Бытантайского филиала АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Владимира Дмитриева подарила центральной библиотеке улуса 100 книг.

«В этом году мы отмечаем 100-летие образования ЯАССР. В честь этого знаменательного события мы с супругой Натальей Алексеевной решили провести свою семейную акцию и подарить центральной библиотеке нашего улуса ровно 100 книг. Это энциклопедии на разные темы, художественные произведения, книги про вольную борьбу, шахматы, бокс и так далее, — пояснил свою инициативу Владимир Николаевич. — Очень надеемся, что эти книги будут читать дети и молодёжь нашего улуса. Ведь по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», проведенного Российским книжным союзом в 2021 году, наша республика была удостоена почетного особого статуса «Территория книги и чтения». Это нас очень радует, так как мы сами очень любим читать. Акция дарения книг для нашей семьи, можно сказать, становится доброй семейной традицией. Ранее мы подарили много книг Кустурской средней общеобразовательной школе».

Добрый жест от семьи Дмитриевых прокомментировала директор центральной библиотечной системы Эвено-Бытантайского национального улуса Лидия Сыроватская: «От имени всего нашего коллектива выражаем благодарность семье Натальи и Владимира Дмитриевых. Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья! Все книги разных категорий и жанров, мы уверены, что они будут пользоваться широкой популярностью у наших читателей».