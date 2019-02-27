Директор «Единого юридического центра» останется в СИЗО

Защита Иннокентия Иванова просила отпустить его под домашний арест. Якутский городской суд ранее в этом отказал. Сегодня, 27 февраля, дело рассматривалось в Верховном суде РС(Я). По результатам рассмотрения Иванов оставлен под стражей до 13 апреля 2019 года.

Напомним, Иннокентий Иванов обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, юрист обманул более 37 человек, пообещав оформить права на земельные участки. Общий ущерб, по оценкам, превышает 14 миллионов рублей.

Адвокат настаивал на том, что, так как бывшему директору вменяется в вину преступление в сфере предпринимательской деятельности, к нему должно быть применено ограничение Уголовно-процессуального кодекса РФ на заключение под стражу предпринимателей. Суды с этим не согласились, защита планирует обжаловать решение в вышестоящие судебные инстанции.