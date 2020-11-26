Директор центра «Сосновый бор» выступит на Всероссийской конференции

26 и 27 ноября состоится масштабная в сфере организации отдыха и оздоровления детей Всероссийская конференция «Детский отдых 20-21. Новые формы и практики», где соберутся ведущие организаторы детского отдыха и оздоровления со всей России. Из Якутии активное участие примет директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», региональный оператор летнего отдыха республики Яна ИВАНОВА.

Организатором конференции выступает Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Директор Центра «Сосновый бор» выступит 27 ноября 2020 г. в зале В2 с 18.10 до 19.40 по якутскому времени (с 12.10 до 13.40 по мск)и представит свой опыт работы использования цифровых технологий в детском учреждении, расскажет о программах, формах работы и развитии информационной активности детей.

Уже сегодня, 26 ноября в 16:00 по якутскому времени (10:00 по мск) в комнате В1 начнется секция «Итоги летней оздоровительной кампании 2020 и планы на 2021: обзор типичных ошибок при организации отдыха и оздоровления, рекомендации на 2021 год».

Все ссылки для подключения к Всероссийской конференции есть на сайте Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения по данной ссылке: https://clck.ru/S68ej