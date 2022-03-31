Директор авиакомпании «Якутия» о работе в условиях санкций

Директор авиакомпании «Якутия» Андрей Винокуров в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» рассказал, как работает предприятие в условиях внешнего санкционного давления.

«Мы испытываем те же санкционные ограничения, которые приходятся на многие авиакомпании России. Например, расторжение договоров лизинга, перерегистрация воздушных судов из бермудского реестра. Тем не менее, правительство РФ приняло оперативное решение, и авиакомпания „Якутия“ одной из первых перевела самолеты в российский реестр. Это не означает национализацию, это дает возможность обслуживать воздушные суда по правилам России, а не Бермудов. Поэтому собственниками также остаются лизинговые компании. Мы получили одобрение Росавиации и возможность обслуживать самолеты, держать на должном уровне безопасность и обеспечивать свои полеты», — объяснил он.

Глава компании добавил, что авиаперевозчик перестал выполнять полеты по международным направлениям из-за угрозы досрочного изъятия судов и переориентировался на рейсы внутри России, связывающие Якутск с Москвой, Санкт-Петербургом. Также летом возобновятся полеты в Сочи, Анапу, Краснодар.