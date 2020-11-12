Дирекция биоресурсов Якутии отмечает 25-летний юбилей

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию самого крупного подведомственного учреждения Минэкологии Якутии — Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.

В 1995 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был создан Департамент биологических ресурсов, в полномочия которого вошли важнейшие природоохранные задачи. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией юбилейное мероприятие прошло в онлайн формате.

Первый директор Департамента биологических ресурсов Матвей Тяптиргянов рассказал, что в 1996 году штат нового Департамента был набран из числа лучших сотрудников Института биологии СО РАН. «В их числе были Луковцев Ю.С., Попов А.Л., Дягтерев А.Г., Тихонов В.Г., Егорова Е.А. и многие другие. Среди них были 5 кандидатов биологических наук, которые своими знаниями, профессиональными навыками легко сплотили вокруг себя новый коллектив. Первым большим событием для коллектива было — создание Республиканского зоопарка «Орто дойду», второй большой удачей хотел бы назвать зарыбление водоемов республики пелядью, карасем и кетой. Результатом данной работы было обилие рыб на рынках столицы. Далее был завоз овцебыков с Красноярского края, ондатры, элитных соболей и бобров из Центральной России, а также завоз оплодотворенной икры из Сахалинского завода в бассейны рек Лена, Яна, Индигирка и Колыма. В дальнейшем часть элитных соболей передали Покровской звероферме. Затем открыли на территории Ленских столбов бизонарий», — поделился воспоминаниями М. Тяптиргянов.

Коллектив Дирекции биоресурсов с юбилеем поздравил также директор Всемирного Фонда дикой природы России Дмитрий Горшков. Он отметил, что Дирекция является одним из ключевых партнеров Фонда.

«За 25 лет мы совместно сумели осуществить множество природоохранных проектов, направленных на сохранение уникальной природы Якутии. За эти годы Дирекции удалось сделать огромный объем работы по борьбе с браконьерством, налажен мониторинг численности популяции редких и особо ценных видов животных. Но, основным достижением можно назвать то, что Якутия является лидером по доле ООПТ. Она находится на первом месте в России и достойно выглядит на международном уровне. Это результат многолетней, системной работы по созданию ООПТ. Удалось достичь не только сохранение, но и устойчивое использование ресурсов на некоторых из этих территорий, где режим позволяет, например, традиционное природопользование».