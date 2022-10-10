Дети наследуют от родителей не только черты лица, характер, материальные блага, традиции, но очень часто и профессии. Не знаю, что сказали бы на этот счет генетики, а мне кажется, что особую роль в этом таинстве играет атмосфера, царящая в семье, отношение родителей к своей профессии. Во всяком случае, десятки примеров замечательных медицинских династий, с которыми я знакома, подтверждают это. Дети исподволь наблюдают за родителями, невольно впитывая их разговоры, эмоции, запоминают какие-то важные решения, которые они принимают. Именно это, на мой взгляд, и определяет выбор профессии, решение пойти по стопам своих родителей.

Маленькая Карина мечтает стать врачом и любимая игрушка ее стетоскоп. Ни мама, ни бабушка, ни прабабушка в этом ничего странного не видят. Прабабушка ее Татьяна Ивановна ТРАПЕЗНИКОВА фельдшером-лаборантом работает в Намской центральной районной больнице вот уже более полувека, бабушка — Анна Ивановна БАЙРАК – медицинская сестра этой же больницы, ее младшая дочь — Людмила и ее жених Евгений совсем скоро станут врачами. Если Карина решит пойти в медицину, как говорит ее бабушка, то она будет четвертым поколением медицинской династии Трапезниковых-Байрак. Общий медицинский стаж ее прабабушки Татьяны Ивановны и бабушки, Анны Ивановны составляет уже восемьдесят пять лет.

Пятьдесят три года назад фельдшер-лаборант Намской центральной районной больницы Татьяна Ивановна Трапезникова, окончив медицинское училище в городе Кинешма Ивановской области по распределению приехала в Якутию и осталась в якутском селе надолго, вышла замуж, родила детей и продолжает работать в ставшей родной больнице.

Их, молоденьких медсестер и фельдшеров, приехало вместе с ней в Якутию тринадцать человек. Когда в Минздраве спросили, кто, куда хочет поехать работать, все, кроме Татьяны и ее подруги, пожелали ехать в северные районы.

Беседуем с Анной Ивановной Байрак.

— Татьяна Ивановна не рассказывала, почему они тогда выбрали Намцы?

— Мама с подругой попросились поближе к городу и им предложили Намцы. У мамы сложная судьба, когда моему старшему брату было два года, а мама была на седьмом месяце беременности со мной, погиб в ДТП наш отец. На похороны приехали мамины родители и забрали ее с собой в Ивановскую область, в город Заволжск. Там я и родилась. Через год они с братом вернулись в Якутию, а я до пяти лет еще оставалась у бабушки с дедушкой. В те далекие 70-ые годы отопление было печное, удобств никаких, и все-таки мама сюда вернулась. Говорит, что север затягивает.

Она сначала работала медсестрой, а потом перешла в клиническую лабораторию фельдшером-лаборантом. Помимо ежедневной дневной работы дежурила сутками, ее часто вызывали по ночам, и я до сих пор каждый раз, когда она едет на вызов, очень за нее тревожусь. Видимо, остался стресс с детства, что ли… Она дежурила на протяжении всей рабочей жизни, до семидесяти двух лет. Я часто после школы прибегала к ней в лабораторию, было интересно, мне давали посмотреть в микроскоп, пощелкать машинкой, раньше же все анализы делали вручную…

— Наверное, на мамину работу Вы девочкой все же не просто забегали. Что-то нравилось Вам, что-то притягивало, раз Вы решили потом тоже идти в медицину.

— Да, наверное, я же росла в этой атмосфере, видела, как мама работает, относится к своей работе, переживала за нее, все это и сыграло роль в выборе профессии. Я после восьмого класса в 1987 году уехала к бабушке с дедушкой в Кинешму и поступила там в медицинское училище.

Понятно, что это было не навязанное решение, Татьяна Ивановна всегда была для дочери непререкаемым авторитетом. Скромная, застенчивая Татьяна никогда не довлела над дочерью, но Анна, постоянно видя ее пример, выбрала такую же профессию. Девочка, конечно же, видела, как загружена мама. Но Татьяна всегда находила время для разговоров с дочерью, делилась жизненными советами в ее детстве, а потом, уже во взрослой жизни, не раз помогала дочери найти верное решение в работе. Интересный факт: Кинешминское медицинское училище окончили и Татьяна Ивановна, и ее дочь Анна, и внучка Людмила. Оно стало alma mater для трех поколений Трапезниковых-Байрак.

— В Кинешме я проучилась на медсестру три года и в 1990-ом по распределению уехала работать в село Колшево Заволжского района, проработала там пять лет и в августе 1995-го прилетела к маме в Намцы.

Шестнадцать лет работала медсестрой в родильном отделении, придя туда в феврале 1996-го, потом перешла в детское, была сначала процедурной, затем стала старшей медсестрой. Коллектив детского отделения просто замечательный, и медсестры, и врачи, все высококвалифицированные, опытные специалисты, медсестры быстрые и бесстрашные.

— Вы всегда работали с детьми?

— Сразу после учебы, в Колшеве, я работала со взрослыми, а в Намцах – с детьми: в роддоме, в детском отделении.

— С кем труднее работать?

— С новорожками раньше было по-разному, реанимация их не брала, да и город брал тяжелых детей только после десяти суток, поэтому выхаживали детей сами. А в детское отделение поступают детки разных возрастов. С ними, конечно, сложнее работать, они же, в отличие от взрослых, не скажут, что и как у них болит, поэтому нужно максимум внимания, чтобы что-то не пропустить. Работа процедурной медсестры — уколы, капельницы, конечно, было жалко детишек. Сердце всегда сжималось. Новорожденных уколешь, сделаешь больно, они поплачут, но стоит их запеленать, как сразу же успокаиваются, а с детишками постарше не так. Заболеваний разных много, дети очень страдают от боли, все по-разному переносят процедуры. Жалко их колоть, хотя понимаешь, что, если не поставить систему, ребенку легче не станет, и болеть он будет дольше и сильнее. Сейчас я работаю старшей медсестрой, а процедурную сестру заменяю временно, пока она находится в декретном отпуске. А вообще дети — самые благодарные пациенты. Поступают слабенькие, а через пару дней уже бегают, смеются, у взрослых сложнее, потому что у них много хронических заболеваний. Бывает, их лечишь, лечишь, а им с каждым днем становится все хуже и хуже, всегда находятся сопутствующие заболевания… В роддом я пришла, когда мне было двадцать три,

сразу после окончания училища. Может быть, пошла бы учиться дальше, но вышла замуж, родила дочь, так что учиться было некогда.

— У Вас никогда не было желания поменять профессию, все-таки труд медсестры не самый легкий?

— Нет, желания поменять работу никогда не возникало, да я и делать-то больше ничего не умею, кроме своей работы.

— Ваша дочь тоже выучилась сначала на медсестру. Это было Ваше влияние, наверное?

— Людочка с детства хотела быть врачом, в выборе профессии она не колебалась, закончила училище, получила специальность фельдшера и поступила в медицинский институт. Сейчас она учится на четвертом курсе, хотела стать кардиохирургом, но сейчас, по-моему, ее желание поменялось…

Наверное, когда растешь в семье медиков, слышишь каждый день разговоры о медицине, то с детства понимаешь, чем будешь заниматься. Вот и Людмила Байрак не исключение. Дочь Анны Ивановны с детства знала, что будет врачом. Кому-то помогать — у них в крови. При этом давления со стороны мамы и бабушки не было однозначно. Старшие в ее детстве, разумеется, по вечерам говорили о медицине, обсуждали ситуации, которые происходили в больнице. Да и видела, Людмила отношение мамы и бабушки к работе…

— Ваша внучка Карина, как Вы говорите, тоже «бредит» медициной?

— Она всегда играет в доктора. Ей сейчас четыре года, и я думаю, она будет нашим продолжением.

Признаюсь, я не удержалась и попросила Анну Ивановну задать своим студентам — Людмиле и Евгению парочку вопросов от меня.

— Чем для вас интересна медицина? По какому направлению хотите работать по окончании института?

Евгений, студент V курса Приволжского исследовательского медицинского института:

— У меня к медицине тяга еще в девятом классе появилась. Хотелось быть полезным обществу и вносить свой вклад в развитие новейших методов борьбы с различными заболеваниями. После института хочу работать в сфере генетики, репродуктологии и акушерства.

Людмила, студентка IV курса этого же института:

— Для меня медицина как призвание. Сколько себя помню, столько и хочу быть врачом. Лечить, помогать людям, быть востребованной в своей профессии. По окончании хочу быть неврологом-реабилитологом.

Общий медицинский стаж работы в Намской центральной районной больнице у фельдшера-лаборанта Татьяны Ивановны Трапезниковой и старшей медсестры детского отделения Анны Ивановны Байрак восемьдесят пять лет, а у их фамильного дела уже есть продолжение. Чем не династия?!