Династия медиков Антоновых

Сфера здравоохранения сегодня вышла на первый план. Медики всех стран стали самыми главными людьми во время пандемии коронавируса. В среде нашей медицинской общественности есть уникальное явление — медицинская династия — семья, в которой на протяжении нескольких поколений сохраняется любовь и преданность медицине. Семья АНТОНОВЫХ родом из села Малыкай Нюрбинского улуса. Мария Николаевна Антонова работает в сфере здравоохранения около 50 лет. Ее дочь Алена Нестеровна СЕРГЕЕВА руководит поликлиникой Республиканской клинической больницы № 3 в Якутске. Сегодня у нас в гостях работники здравоохранения — мама и дочь, Мария Николаевна Антонова и Алена Нестеровна Сергеева.

– Здравствуйте. Во – первых, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медика. Есть у всякой истории свое начало. Мария Николаевна, расскажите, как Вы стали медиком?

– Добрый день. Мое детство прошло на далеком участке Май недалеко от села Малыкай Нюрбинского улуса. Когда я была маленькой, мой дед Николай Михайлович Махатыров часто брал меня на колени, гладил по голове и говорил: «Моя внученька будет очень хорошим медиком, будет лечить больных». Повзрослев я узнала, что в нашей родословной по линии отца есть большой человек -Түүлээх Дүҥүрдээх Түбүөн Ойуун (Шаман Тюбюен с бубном с мехом). По воспоминаниям старожилов, он успешно лечил людей и в последние годы своей жизни учил сельчан, как оздоровиться народными методами. Я не утверждаю, что мой дед и моя бабушка Мария Степановна были известными лекарями своего времени, но односельчане не раз приходили к ним, когда хворали и просили помочь. И мой дед, и моя бабушка никогда не отказывали страждущим, всегда старались помочь. Свою трудовую деятельность я начинала в тубсанатории, где главным врачом работал В.М.Григорьев. Затем я проработала рентгенлаборантом, медсестрой хирургического кабинета и медицинской профилактики. Общий стаж работы около 50 лет. Я заочно закончила пединститут и работала в медпункте, затем заместителем директора по воспитательной части в колледже технологии и дизайна. Потом стала преподавателем ЯГУ. Тем не менее, я за эти годы очень скучала по здравоохранению, поэтому и вернулась в свою родную сферу. Считаю, что знания, полученные в пединституте, где глубоко изучали предмет психологии, теперь мне очень помогает в моей работе с пациентами.

– Алена Нестеровна, Вы сейчас являетесь заведующей поликлиникой государственного автономного учреждения РС(Я) «Республиканская клиническая больница № 3». Как началась Ваша история в медицине?

– Детство мое прошло в селах Малыкай, Антоновка и Убоян. После 8 класса мы всей семьей переехали в столицу в связи с назначением отца руководителем крупного предприятия «ЯкутАгропромобъединение». Закончила физмат класс средней школы №2 г. Якутска. В выборе профессии врача огромную роль сыграла моя мама Мария Николаевна. Я помню в детстве, что когда она дежурила, маму вызывали к больному в любое время суток. Тогда же не было сотовых телефонов или раций, за ней приезжала машина скорой помощи и ночью сигналила. Мама имеет сертификаты по йоге, лечебной гимнастике, рефлексотерапии, гирудотерапии. У профессора Баранова мама сдавала все экзамены на 5. Она проводит профилактические беседы по 12 заболеваниям. Бывает, идем по лесу, казалось бы, простая травка какая-нибудь на пути встречается. Спрашиваю: «Ийээ (так велел нам называть маму, а папу «Аҕаа» родной дядя, папин старший брат, профессор-тюрколог Николай Климович Антонов), как называется эта трава?». Мама на латинском языке четко отвечает. Я до сих пор удивляюсь, как можно запомнить все наименования трав по латыни? Думаю, что только моя мама Мария Николаевна на это способна. Когда отец был жив, они с мамой и с внуками летом ходили по грибы, по ягоды, и просто в лес погулять. Для мамы с папой, наверно, это были самые счастливые моменты, когда они вместе проводили отпуск. Из-за вечной занятости на работе отца, родители так и не съездили вместе на отдых в курорт. У мамы теперь 9 внуков и 1 правнучка. Я с детства любила точные науки, а сестры Аина и Маянеса как раз мечтали стать врачами. Я очень боялась и думала, что в медицинский факультет поступают только очень умные дети. Но, став абитуриентом, поступила в университет сразу же и относительно легко. В этом сказалась прекрасная школьная база.

– Поддерживаете ли связь со школой и студенческой Альма- матер?

– Конечно. В целом, думаю, что нашему поколению очень повезло с учителями в школе и преподавателями в университете. Пользуясь случаем, хотелось бы передать слова искренней благодарности и признательности всем своим учителям, преподавателям. Особенно нашему классному руководителю, прекрасному русоведу Марии Ивановне Афанасьевой. С особой теплотой вспоминаю различные литературные вечера с бал-маскарадом, свечами и вкуснейшим фирменным тортом «Птичье молоко». Во второй школе классным руководителем была Алла Андреевна Иванова — очень строгая, требовательная, принципиальная, стопроцентно соответствующая натуре истинного математика. Всегда учила нас закаливанию, чистоплотности, пунктуальности и говорила: «Человеку должно быть всегда немножко холодно и немножко голодно. Только тогда ум человека работает продуктивно». Мы щеткой драили полы, проветривали окно даже зимой, делали зарядку, не носили броские модные вещи, а макияж у девчонок она заставляла тут же смывать. А в университете – приятный, вечно улыбающийся Кеш Кеш – Иннокентий Иннокентьевич Петров, серьезный и немногословный Егор Петрович Васильев, интеллигентный и галантный профессор Василий Михайлович Макаров. К сожалению, некоторых из них нет рядом с нами, но добрая память, благодарность осталась в наших сердцах навечно.

– Алена Сергеевна, Вы начинали свою трудовую деятельность как участковый врач. Что нравится в Вашей профессии?

– Я проработала участковым терапевтом в течении 15 лет. Помню, даже в 90-е годы мы ходили на работу, как на праздник с приподнятым настроением, были очень дружны в коллективе, всячески поддерживали и выручали друг друга. Тогда я проходила интернатуру под наставничеством заведующей стационара Варвары Михайловны Ивановой и заведующей терапевтическим отделением поликлиники Зинаиды Егоровны Кириллиной. С 1994 года, во времена «перестройки», к нашей больнице прикрепили участников и инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. Это был контингент, требующий к себе особого внимания, глубокого уважения, заботы, сопереживания, выдержанности и терпения. Со временем наше поколение медиков выработали в себе такие качества. До сих пор поддерживаем контакт, теплые отношения с ветеранами, которые стали за более чем четверть века, родными людьми. В моей профессии мне нравится помогать людям, облегчать их состояние, видеть результаты лечения и радоваться успехам, выздоровлению, улучшению состояния здоровья пациентов. В последние годы наш коллектив существенно обновился. К нам пришли работать молодые специалисты. Мы стараемся помочь каждому обратившемуся за медицинской помощью. Особенно жителям районов. Они с большой надеждой приезжают на обследование. Конечно, иногда бывают трудности в каждодневной работе, но в жизни я стараюсь руководствоваться девизом что, нет безвыходных ситуаций. Считаю, что при желании почти всегда можно найти выход из любой ситуации.

– Мария Николаевна, Вы больше полвека посвятили здравоохранению, начинали с Нюрбинского тубсанатория, амбулатории и ССМП Нюрбинской ЦРБ, позже работали рентген-лаборантом в Поликлинике № 1, в Центре традиционной медицины на Мерзлотке и с 2007 года по настоящее время работаете в кабинете медицинской профилактики РКБ №3. Как Вам работается под руководством дочери?

– Я сначала немного волновалась, но твердо знала, что у меня большой опыт работы по направлению медицинская профилактика и я неслучайный человек в сфере здравоохранения. У всех без исключения в жизни бывают трудные ситуации. Я лично придерживаюсь мнения о том, что испытания даются сильным людям. Алена с малых лет отличалась от других моих детей прямолинейностью, конкретностью, аккуратностью. Мы с мужем всегда были заняты работой, и дети сами под присмотром старшего сына Клима выполняли всю домашнюю работу сами. Все наши дети учились только на 5, но Алена всегда отличалась своей аккуратностью, требовательностью к себе. В студенческие годы она всегда скурупулезно занималась, пропадая до 9, иногда до 10 часов в анатомке. Она успешно окончила университет и начала свой путь в медицине участковым врачом. Сегодня она — руководитель большого коллектива. Алена Нестеровна, как наставник, руководитель всегда учит молодых специалистов относиться ко всем пациентам, независимо от возраста, социального положения уважительно, внимательно. Она доводит начатое дело до конца, в отношении к пациентам всегда соблюдает этику и деонтологию медицинского работника и того же требует от сотрудников. Она, как ее отец Нестер Климович, справедлива к людям, предана своей профессии. Я как мать, очень горжусь своей дочерью.

– Во время пандемии медицинские работники превратились в настоящих солдат, которые держат первую линию обороны. Опасно ли быть медиком в наше время? Что бы Вы посоветовали тем, кто хочет стать медиком?

– Мария Николаевна: Моя мама Ольга Григорьевна всю жизнь проработала в медицине. Родной брат Михаил тоже работает в сфере здравоохранения. Работа медика была и является трудной и опасной профессией, что и показала нынешняя ситуация с пандемией. Сейчас нас, медицинских работников, коронавирус заставляет быть сильными, преданными своему делу, в любых тяжелых ситуациях помогать людям. В нынешней ситуации я очень горжусь своими коллегами, преклоняюсь перед ними, переживаю за них. Профессия медика требует умения брать на себя ответственность, ведь нам люди доверяют свое самое сокровенное- жизнь. Поэтому я бы посоветовала молодым людям выбирать профессию по призванию.

– Алена Нестеровна: Профессия врача — это очень почетный, уважаемый, но вместе с этим очень ответственный труд. Не каждый может работать в этой области. Кроме глубоких профессиональных знаний и умений, человек должен обладать такими человеческими качествами, как терпеливость, сострадание, понимание, сочувствие. Врач всегда должен быть готов бросить все личные дела и броситься выполнять свой профессиональный долг, биться за жизнь и здоровье пациента до конца. Кроме того, врач должен уметь принимать очень серьезные и ответственные решения в очень сжатые сроки, ведь он имеет дело с жизнью человека, и ошибок быть не должно. Согласитесь, профессия не из легких: постоянный стресс и напряжение, порой встречается неблагодарность со стороны пациентов. Тем, кто только задумывается о том, чтобы выбрать эту профессию или уже учится на врача, нужно понимать – не надо выбирать эту специальность, исходя только из собственных амбиций или для того, чтобы получить определенное положение и уважение в обществе, стать материально хорошо обеспеченным. Возможно, вы добьетесь этого, но, если вы не готовы работать с максимальной самоотдачей, относиться к пациентам, как к своим самым близким людям, помогать, помогать и еще раз помогать им, то уважения к вашему труду и к себе вы никогда не заработаете.

– Алена Нестеровна, как Вы думаете, после пандемии, какие специальности в медицине станут больше востребованными?

– Все медицинские специальности будут нужны. Но после пандемии коронавируса, думаю, будут востребованы такие специальности, как врач-эпидемиолог, врач-инфекционист, врач-лаборант, и бесспорно, рулевой врач-терапевт. Во время пандемии важно уделять одинаковое внимание основным заболеваниям, особенно социально-значимым, таким как сахарный диабет, хронические неспецифические заболевания легких, онкология, хроническая почечная недостаточность, гипертоническая болезнь, ИБС и другим.

– Скоро 1 июля мы все пойдем голосовать за поправки в Конституцию. Мария Николаевна, что Вы думаете по этому поводу?

– Конечно, пойду голосовать за поправки в Конституцию. Мы, люди старой закалки, с молодых лет доверяем нашему руководству. Наш народ очень трудолюбивый, не боится никаких перемен. В новой Конституции есть много хорошего для развития здравоохранения в целом.

– Спасибо вам за интересную беседу. Будьте здоровы.