Династия пожарных Дорофеевых

Региональное управление МЧС России представляет пожарную династию семьи Дорофеевых из села Чурапча Чурапчинского района.

Основатель этой династии – Афанасий Дмитриевич Дорофеев. Он пришел в пожарную охрану в далеком 1973 году и двадцать лет проработал водителем пожарного автомобиля в профессиональной пожарной части по охране села Чурапча. Старший сын Афанасия Дмитриевича, Олег Дорофеев, некоторое время работал пожарным в профессиональной пожарной части по охране села Чурапча, но судьба сложилась иначе. По стопам деда пошли внуки – Олег Олегович и Алексей Олегович Дорофеевы, в настоящее время они являются сотрудниками МЧС России.

Среди моих родных не было людей связанных с пожарной охраной, а я всегда мечтал туда устроиться. Как только обучился на водителя и получил водительское удостоверение, меня пригласили на работу в пожарную часть. Водителей в то время не хватало, поэтому моя мечта осуществилась быстро. Сейчас два внука работают в МЧС России, я очень горжусь ими! — рассказал Афанасий Дорофеев.



После выхода на пенсию Афанасий Дмитриевич занимался ведением домашнего хозяйства, сейчас ведет активный образ жизни: пропагандирует здоровый образ жизни, зимой купается в проруби, читает молодежи лекции на тему ЗОЖ.

Олег Олегович Дорофеев – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мегино-Кангаласскому району Республики Саха (Якутия), служит в системе МЧС России с 2013 года. В 2015 году окончил Якутский филиал Юридического колледжа по специальности «пожарная безопасность», а в 2019 году окончил Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по специальности «Техносферная безопасность».

С раннего детства я мечтал работать в пожарной охране. Мальчишками мы с братом часто бегали в пожарную часть к дедушке. Мне очень нравились большие красивые красные машины. Все ребята в то время хотели быть героями, а для меня герои – это пожарные, — поделился Олег.

Алексей Олегович Дорофеев — в 2014 году закончил Северо-Восточный федеральный университет по специальности «Пожарная безопасность». В 2015 – 2017 годы работал оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования «Чурапчинский улус (район)». С 2017 по 2019 годы работал в Управлении организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), в отделе организации аварийно-спасательных работ. В 2019 году окончил Санкт – Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России и получил диплом магистра по направлению подготовки «Техносферная безопасность».

Мой дедушка, Афанасий Дмитриевич, всегда и везде рассказывал о своей работе. Мы с братом с детства слышали рассказы и байки о буднях пожарных. По соседству с нашим домом жил начальник пожарной части Иванов Андриан Иванович. При каждой нашей встрече, он советовал мне поступить после окончания школы в профильный ВУЗ и устроится работать в пожарную охрану, — вспоминает Алексей Дорофеев.



Каждый год 30 апреля, в день Пожарной охраны России, вся семья Дорофеевых собирается на праздничный семейный ужин в доме дедушки. Афанасий Дмитриевич надеется, что их пожарная династия обязательно продолжится в будущих поколениях.