Дина Николаева покидает пост начальника департамента ЖКХ Якутска

Об этом сообщает сегодня SakhaTime со ссылкой на инстаграм-страницу Дины Николаевой.

«Сегодня крайний день на работе, — написала бывший начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Якутска. — В отрасли ЖКХ города я отработала больше 14 лет, из них девять лет на руководящих должностях, 10 лет муниципальной службы. Работа не простая. Много сделано».

Дина Николаева добавила, что в такой работе «нужна полная отдача, дисциплина, требовательность к команде», а также поблагодарила коллег, с которыми работала.

«Я благодарна судьбе, что мне удалось поработать с лучшими кадрами республики. Коллеги мои, вы лучшие! За плечами колоссальный опыт. Я прошла жизненную школу ЖКХ. В смену приходят новые, сильные кадры», — заключила Николаева.