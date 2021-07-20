20.07.2021
15:41
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Якутск

Дина Николаева покидает пост начальника департамента ЖКХ Якутска

Об этом сообщает сегодня SakhaTime со ссылкой на инстаграм-страницу Дины Николаевой.

«Сегодня крайний день на работе, — написала бывший начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Якутска. — В отрасли ЖКХ города я отработала больше 14 лет, из них девять лет на руководящих должностях, 10 лет муниципальной службы. Работа не простая. Много сделано».

Дина Николаева добавила, что в такой работе «нужна полная отдача, дисциплина, требовательность к команде», а также поблагодарила коллег, с которыми работала.

«Я благодарна судьбе, что мне удалось поработать с лучшими кадрами республики. Коллеги мои, вы лучшие! За плечами колоссальный опыт. Я прошла жизненную школу ЖКХ. В смену приходят новые, сильные кадры», — заключила Николаева.

Источник: https://www.facebook.com/groups/1474848312778039/permalink/2899947043601485/
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