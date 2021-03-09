Диктант на родном языке

Сегодня, 9 марта, подведены итоги акции «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера», приуроченной к Международному дню родных языков.

Акция проходит третий год подряд. В этом году, в связи с пандемией, диктант прошел в онлайн и оффлайн форматах.

735 участников на 50 площадках написали диктант на юкагирском (лесном и тундренном диалектах), чукотском, эвенском, эвенкийском, долганском, нивхском, ительменском, корякском языках.

Соорганизаторами акции выступили Национальная библиотека РС (Я), ИГИиПМНС СО РАН, АКМНС РС (Я), этнические ассоциации КМНС, районные библиотеки, общеобразовательные учреждения.

В этом году к акции впервые присоединились Ногликская библиотека Сахалинской области (диктант на нивхском языке), Камчатская краевая научная библиотека им.С.П. Крашенинникова Камчатской области (диктант на ительменском и корякском языках) и Магаданская областная универсальная научная библиотека им.А.С. Пушкина (диктант на эвенском языке). Второй год в акции участвует Центральная межпоселенческая библиотека п.Тура Красноярского края (диктант на эвенкийском языке),

В Якутии площадки были организованы в Абыйском (Кубергене), Алданском (Хатыстыр, Угоян, Кутана), Аллайховском (Чокурдах, Оленегорск), Анабарском (Саскылах, Юрюнг-Хая), Булунском (Тикси, Быковский, Хара-Улах, Кюсюр, Таймылыр), Верхнеколымском (Нелемное, Утая, Верхнеколымск), Жиганском (Жиганск, Баханай), Кобяйском (Себян-Кюель, Сеген-Кюель, Батамай), Мирнинском (Сюльдюкар), Момском (Хонуу, Улахан-Чистай, Индигир, Соболох), Нерюнгринском (Иенгра), Нижнеколымском (Черский, Андрюшкино, Колымское), Оймяконском (Ючюгей), Оленекском (Оленек, Харыялах, Джилинда), Олёкминском (Тяня), Среднеколымском (Березовка), Томпонском (Хандыга, Тополиное), Усть-Янском (Депутатский, Уянди, Казачье, Сайылык), Эвено-Бытантайском (Саккырыр, Кустур) районах. В связи с эпидемиологической обстановкой акция в г. Якутске проведена онлайн 25 февраля.

По результатам диктанта все участники получили сертификаты об участии.

Благодарим всех соорганизаторов, дикторов за проделанную работу!