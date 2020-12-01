Дикость! Подростки зверски избили жителя Якутска

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение

по уголовному делу в отношении пяти несовершеннолетних и одного совершеннолетнего лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, с причинением ущерба в общей сумме боле 1,5 млн.рублей.

В суде установлено, что несовершеннолетние Б., В., О., Е., находясь в ночное время возле улицы 50 лет Советской Армии, увидев ранее незнакомого

им мужчину, у которого с собой имелась барсетка, напали на него. Поскольку потерпевший успел выбросить барсетку, подсудимые требуя указать где она находится, нанесли мужчине множественные удары, в том числе кулаками, ногами и электрошокером. Далее, поведя его к расположенному рядом озеру угрожали утопить. В это время барсетка, в которой находилось 2 банковские карты, обнаружена одним из подростков, после чего несовершеннолетние злоумышленники узнав у потерпевшего путем применения насилия пин-код, открыто похитили его сотовый телефон, стоимостью около 23 тыс.рублей.

До того, как мужчина успел добраться домой и заблокировать карты, подсудимые успели снять с них деньги в общей сумме порядка 240 тыс.рублей.

Далее несовершеннолетние Б и О. совершили 2 кражи, украв автомобильные колеса на общую сумму 22 тыс.рублей, портативный гараж стоимостью 12 тыс.рублей. Также несовершеннолетний Б. единолично похитил еще один портативный гараж на указанную сумму.

Кроме того, несовершеннолетний Б. совместно с несовершеннолетним П., и совершеннолетним Л., 1998 г.р., совершили кражу в жилом помещении по улице Челюскина города Якутска, похитив имущество и денежные средства на общую сумму более 1 млн. 212 тыс.рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимых Б. и О. к реальному лишению свободы с назначением наказания в виде 5 и 4 лет лишения свободы соответственно, подсудимым В., Е., П. и Л. назначены наказания в виде лишения свободы условно с назначением испытательного срока.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.