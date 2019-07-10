Дикое животное не пережило встречи с автомобилистом

Сегодня утром на территории Горного улуса Якутии, на 73 км. федеральной автомобильной дороги «Вилюй» зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит лось. От полученных повреждений дикое животное погибло на месте.

По данному факту госинспекторами министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) возбуждено административное расследование по ст. 8. 33 КоАП РФ для установления и привлечения виновного лица к ответственности.

Минэкологии Якутии предупреждает водителей соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим во избежание столкновения с дикими животными в местах их перехода.