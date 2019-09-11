Дикое убийство в Якутии

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев З.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Старший из братьев обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с похищением человека).

По версии следствия, обвиняемые на почве личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности к потерпевшему из-за женщины, при выходе из квартиры оглушив мужчину, совершили его похищение и насильно усадили в принадлежащий им автомобиль. Когда потерпевший, придя в себя в машине, начал оказывать сопротивление, старший из братьев нанес ему не менее 35 ударов ножом в жизненно-важные органы. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После убийства мужчины, братья вывезли труп и закопали его за пределами населенного пункта.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.