Сильное ДТП в Якутии — трое пострадавших

В результате автоаварии пострадали трое человек.

15 января около 16 часов на 89 км Намской трассы водитель 1954 г.р. на «Тойоте Ипсум», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу движущемуся автомобилю той же марки, с тремя пассажирами.

В результате ДТП пострадали водитель первого «Ипсум» и два пассажира со второго «Ипсума».

Водитель первого «Ипсум» имеет общий водительский стаж более 30 лет, водительское удостоверение по категории «А,В». За последние два года привлекался за нарушение ПДД 7 раз ( по ч.1 ст. 12.23, ч. 1 и ч.2 ст.12.19, ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ, штрафы оплачены). В результате происшествия получил тупую травму живота, сотрясение головного мозга, госпитализирован в хирургическое отделение больницы с. Намцы.

Водитель второго «Ипсум» имеет тоже большой водительский стаж, водительское удостоверение по категории «А,В». За последние два года привлекался за нарушение ПДД 2 раза (по ч.3 ст. 12.23, ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ, штрафы оплачены). В результате ДТП не пострадал.

Два пассажира второго «Ипсум» женщина 1966 г.р. получила закрытый перелом правого надколенника. В момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье справа, пристегнутая ремнем безопасности.

Второй пассажир – мужчина 1974 г.р. получил закрытый перелом тела грудины. В момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье слева, ремнем безопасности был пристегнут.

По характеру полученных травм обоим пострадавшим пассажирам имеется необходимость стационарного лечения, но с отказом от госпитализации назначено им амбулаторное лечение. Третий пассажир не пострадал.

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По факту ДТП проводится проверка.