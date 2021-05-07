Дикий случай в Якутске

Полиция задержала мужчину, находившегося с пневматическим пистолетом в маршрутном автобусе в столице республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Якутское».

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в автобусе неизвестный демонстрирует предмет, похожий на пистолет. Полиция подключила все наружные службы.

Через некоторое время нетрезвого мужчину обнаружили возле одного из домов по улице Стадухина, при себе он имел пневматический пистолет. Его доставили в отдел полиции N2 МУ МВД России «Якутское».

В настоящий момент проводится проверка.