Дикий случай в Якутии: подробности

SakhaLife.ru.

Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по обвинению 38-летнего жителя Жиганского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 – п.п. «е», «д» ч.2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.

Следствием установлено, что 21 марта 2021 года в помещении бани, расположенной во дворе жилого дома села Бестях Жиганского района, обвиняемый со своей супругой и знакомыми мужчиной и женщиной распивал спиртные напитки по случаю своего дня рождения.

В ходе застолья на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к гостье обвиняемый вышел из бани, сообщив о намерении покурить. Мужчина направился в гараж, где взял канистру с бензином и, вернувшись к компании, облил женщину горючей смесью и поджег.



Женщина осталась жива благодаря вмешательству второго мужчины, который вынес ее на улицу и снегом потушил огонь. Женщине была своевременно оказана медицинская помощь, но она получила термический ожог 40% тела и в настоящее время находится на лечении в городе Якутске.



В настоящее время в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.