Дикий случай в Якутии

Прокуратура г. Мирного утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель).

По результатам расследования установлено, что в конце июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона 4 этажа многоквартирного жилого дома щенка в возрасте 3 недель породы среднеазиатской овчарки «Алабай». Причиной жестокого обращения с животным стало то, что он мешал обвиняемым отдыхать. В результате падения с высоты собака погибла.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.