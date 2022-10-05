05.10.2022
09:45
1090

Происшествия

Дикий случай в Якутии

Прокуратура г. Мирного утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель).

По результатам расследования установлено, что в конце июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона 4 этажа многоквартирного жилого дома щенка в возрасте 3 недель породы среднеазиатской овчарки «Алабай». Причиной жестокого обращения с животным стало то, что он мешал обвиняемым отдыхать. В результате падения с высоты собака погибла.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх