Дикий случай, от которого кровь стынет в жилах

Прокуратура Жиганского района Якутии поддержала в суде ходатайство о заключении под стражу жителя с. Бестях Жиганского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «е», «д» ч.2 ст.105 УК РФ – покушение на убийство общеопасным способом, совершенном с особой жестокостью.

Согласно данным следствия, М., ранее неоднократно судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, во время празднования своего дня рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином свою знакомую, приглашенную к нему в гости и поджег. Потерпевшая не погибла только в результате того, что один из гостей оперативно залил её водой. При этом она получила многочисленные ожоги, находится на лечении.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя, суд с учетом мнения прокурора избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается.