Дикий случай на севере Якутии

В дежурную часть полиции ОМВД России по Верхнеколымскому району Якутии обратились обеспокоенные жители жилого дома и сообщили, что из соседской квартиры доносятся шум и крики.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили, что 43-летний мужчина, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, во время конфликта несколько раз ударил свою гостью.

Выяснилось, что накануне вечером в квартире мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. Во время застолья хозяин дома угостил гостью северной рыбой. Женщина приняла подарок и положила продукт в пакет. Утром мужчина забыл про это и, увидев в пакете свою рыбу, заподозрил знакомую в воровстве. Разгневанный мужчина разбудил спящую гостью, начал обвинять её в краже и во время конфликта три раза ударил её в лицо.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.