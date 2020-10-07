Дикий случай на севере Якутии
В дежурную часть полиции ОМВД России по Верхнеколымскому району Якутии обратились обеспокоенные жители жилого дома и сообщили, что из соседской квартиры доносятся шум и крики.
Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили, что 43-летний мужчина, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, во время конфликта несколько раз ударил свою гостью.
Выяснилось, что накануне вечером в квартире мужчина и женщина вместе распивали алкоголь. Во время застолья хозяин дома угостил гостью северной рыбой. Женщина приняла подарок и положила продукт в пакет. Утром мужчина забыл про это и, увидев в пакете свою рыбу, заподозрил знакомую в воровстве. Разгневанный мужчина разбудил спящую гостью, начал обвинять её в краже и во время конфликта три раза ударил её в лицо.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Большинство происшествий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, совершается после или во время совместного распития спиртных напитков. Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать.
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